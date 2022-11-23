https://ria.ru/20221123/lazeyki-1833615855.html

США учли лазейки в потолке цен на российскую нефть, считает эксперт

США учли лазейки в потолке цен на российскую нефть, считает эксперт - РИА Новости, 23.11.2022

США учли лазейки в потолке цен на российскую нефть, считает эксперт

Минфин США в своих разъяснениях по потолку цен на нефть и нефтепродукты РФ прописал на бумаге уже оговоренные ранее исключения, учтя также некоторые моменты,... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T12:45

2022-11-23T12:45

2022-11-23T12:53

экономика

цены на нефть

сша

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Минфин США в своих разъяснениях по потолку цен на нефть и нефтепродукты РФ прописал на бумаге уже оговоренные ранее исключения, учтя также некоторые моменты, которые давали возможность обхода механизма, прокомментировал РИА Новости заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.Минфин США ранее опубликовал разъяснения по механизму применения готовящегося "потолка" цен на нефть и нефтепродукты РФ."Руководство OFAC от 22 ноября по реализации политики ограничения цен на сырую нефть российского происхождения не содержит в себе чего-то принципиально нового, о чем бы не говорилось в предыдущие месяцы... Некоторой новизной обладают только сугубо технические детали", - сказал эксперт.Лазейки и деталиВ частности, США уверяют, что планируют отслеживать стоимость сопутствующих морской транспортировке услуг (фрахт, страхование и прочее), так как она не должна превышать рыночного уровня. "Завышение этой стоимости является, пожалуй, самым простым способом обхода правила "предельной цены", - отмечает Белогорьев."Как и предполагалось ранее, "предельная цена" будет действовать до тех пор, пока нефть либо не будет существенно переработана (с получением взамен нее нового продукта), либо ее дальнейшая перевозка не будет связана с морским транспортом. При этом, даже если нефть много раз будет выгружаться и загружаться в разных портах, "предельная цена" на нее продолжит действовать, пока продолжаются ее морские перевозки. То есть смена собственника или танкера ничего не изменят", - говорит он.Из нового - прописывается, что смешение российской нефти с какой-либо другой не считается ее существенной "трансформацией", а на продукт такого смешения может также распространяться правило "предельной цены". "Это закрывает одну из важных потенциальных лазеек, но сам этот пункт прописан поверхностно и оставляет широкий просмотр для интерпретаций", - считает эксперт.Также, говорит Белогорьев, в тексте указано, что американская компания, связанная с морской перевозкой российской нефти, будет обязана хранить все соответствующие документы в течение пяти лет. То есть претензии к ней могут быть предъявлены много лет спустя. А если предельная цена изменится, поставщикам будет дано время для завершения предоставления услуг в соответствии с предыдущей предельной ценой."Без угрозы санкций можно предоставлять некоторые второстепенные услуги, включая инспекцию, бункеровку и лоцманскую проводку судов, аварийный ремонт, страхование здоровья или ответственности членов экипажа и их эвакуацию в случае ЧП. С некоторыми оговорками – также обработку, клиринг и отправку банковских платежей, если банк исполняет исключительно посреднические функции", - замечает эксперт.Большое, если не центральное место в разъяснениях отведено понятию "безопасная гавань" (англ. safe harbor), то есть тем случаям и условиям, при которых американские компании, как-либо связанные с морской перевозкой российской нефти, смогут чувствовать себя спокойно, не боясь санкций, даже если непреднамеренно их нарушили. С этой целью сами компании разделены на три уровня – по наличию доступа к ценовой информации, отмечает эксперт."Поскольку многие из них не могут самостоятельно проверить соблюдение требований OFAC во всей цепочке поставки нефти, то им придется полагаться на "свидетельства клиентов". При этом обязанностью самих американских компаний является то, чтобы "нефтеперерабатывающие заводы или другие покупатели в третьих странах, которые не ввели запрет на импорт российской нефти, предоставили документацию, подтверждающую, что российская нефть была приобретена по соответствующей предельной цене или ниже нее", - говорит Белогорьев."Это не так уж просто, поскольку контрагенты не обязаны предоставлять подобную информацию, но отказ или нежелание предоставить необходимую документацию или подтверждение "следует рассматривать как сигнал опасности, который может указывать на то, что организация приобрела российскую нефть выше соответствующего ценового предела", - заключает эксперт.Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

https://ria.ru/20221123/sanktsii-1833595909.html

https://ria.ru/20221123/zelenskiy-1833525360.html

https://ria.ru/20221123/neft-1833361462.html

https://ria.ru/20221123/neft-1833590810.html

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экономика, цены на нефть, сша