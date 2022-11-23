https://ria.ru/20221123/lavrov-1833807126.html
Резолюцию Европарламента должны комментировать медики, заявил Лавров
Резолюцию Европарламента должны комментировать медики, заявил Лавров - РИА Новости, 23.11.2022
Резолюцию Европарламента должны комментировать медики, заявил Лавров
Отношение к резолюции Европарламента о признании России "государством-спонсором терроризма" очевидно для всех вменяемых людей, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T23:20
2022-11-23T23:20
2022-11-23T23:20
сергей лавров
мария захарова
павел зарубин
россия
украина
страсбург
европарламент
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Отношение к резолюции Европарламента о признании России "государством-спонсором терроризма" очевидно для всех вменяемых людей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Европейский парламент в среду принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма" из-за военной операции на Украине, следует из итогов голосования на пленарной сессии в Страсбурге. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила признать Европарламент "спонсором идиотизма"."По-моему, очевидно для всех вменяемых людей, а у меня нет медицинского образования", - сказал Лавров журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20221123/rezolyutsiya-1833730973.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, мария захарова, павел зарубин, россия, украина, страсбург, европарламент, санкции в отношении россии
Сергей Лавров, Мария Захарова, Павел Зарубин, Россия, Украина, Страсбург, Европарламент, Санкции в отношении России
Резолюцию Европарламента должны комментировать медики, заявил Лавров
Лавров о резолюции Европарламента: для вменяемых людей все очевидно