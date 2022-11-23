https://ria.ru/20221123/lavrov-1833807126.html

Резолюцию Европарламента должны комментировать медики, заявил Лавров

Резолюцию Европарламента должны комментировать медики, заявил Лавров - РИА Новости, 23.11.2022

Резолюцию Европарламента должны комментировать медики, заявил Лавров

Отношение к резолюции Европарламента о признании России "государством-спонсором терроризма" очевидно для всех вменяемых людей, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T23:20

2022-11-23T23:20

2022-11-23T23:20

сергей лавров

мария захарова

павел зарубин

россия

украина

страсбург

европарламент

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Отношение к резолюции Европарламента о признании России "государством-спонсором терроризма" очевидно для всех вменяемых людей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Европейский парламент в среду принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма" из-за военной операции на Украине, следует из итогов голосования на пленарной сессии в Страсбурге. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила признать Европарламент "спонсором идиотизма"."По-моему, очевидно для всех вменяемых людей, а у меня нет медицинского образования", - сказал Лавров журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20221123/rezolyutsiya-1833730973.html

россия

украина

страсбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей лавров, мария захарова, павел зарубин, россия, украина, страсбург, европарламент, санкции в отношении россии