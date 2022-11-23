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Турция и Сирия готовы делать шаги навстречу друг другу, заявил Лаврентьев

Турция и Сирия готовы делать шаги навстречу друг другу, заявил Лаврентьев - РИА Новости, 23.11.2022

Турция и Сирия готовы делать шаги навстречу друг другу, заявил Лаврентьев

Москва получает сигналы от Анкары и Дамаска о готовности делать шаги навстречу друг к другу, надеется на сирийско-турецкое сближение, это необходимо, они должны РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T14:18

2022-11-23T14:18

2022-11-23T14:23

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АСТАНА, 23 ноя - РИА Новости. Москва получает сигналы от Анкары и Дамаска о готовности делать шаги навстречу друг к другу, надеется на сирийско-турецкое сближение, это необходимо, они должны жить в дружбе, заявил в среду спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев."Надеемся на то, что постепенно мы с вами станем свидетелями определенного сирийско-турецкого сближения, это просто необходимо, потому что это два соседних государства, которые должны жить в дружбе. Я думаю, что те сигналы, которые мы имеем по готовности как турецкой, так и сирийской стороны, предпринять определенные шаги навстречу друг другу, это шаги в правильном направлении, которые позволят не допустить таких трагических инцидентов, связанных с гибелью мирного населения", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам 19-й международной встречи по Сирии в "астанинском формате".

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Наталья Макарова

в мире, москва, россия, сирия, турция, александр лаврентьев