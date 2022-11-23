14:18 23.11.2022 (обновлено: 14:23 23.11.2022)
Турция и Сирия готовы делать шаги навстречу друг другу, заявил Лаврентьев
Лаврентьев: Турция и Сирия подают сигналы о готовности делать шаги навстречу друг другу
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
© Sputnik / Владислав Воднев
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Архивное фото
АСТАНА, 23 ноя - РИА Новости. Москва получает сигналы от Анкары и Дамаска о готовности делать шаги навстречу друг к другу, надеется на сирийско-турецкое сближение, это необходимо, они должны жить в дружбе, заявил в среду спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Надеемся на то, что постепенно мы с вами станем свидетелями определенного сирийско-турецкого сближения, это просто необходимо, потому что это два соседних государства, которые должны жить в дружбе. Я думаю, что те сигналы, которые мы имеем по готовности как турецкой, так и сирийской стороны, предпринять определенные шаги навстречу друг другу, это шаги в правильном направлении, которые позволят не допустить таких трагических инцидентов, связанных с гибелью мирного населения", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам 19-й международной встречи по Сирии в "астанинском формате".