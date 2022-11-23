https://ria.ru/20221123/krym-1833576100.html

Водохранилища в Крыму наполнены, сообщил Аксенов

Водохранилища в Крыму наполнены, сообщил Аксенов - РИА Новости, 23.11.2022

Водохранилища в Крыму наполнены, сообщил Аксенов

Водохранилища Крыма полные, рисков с водоснабжением региона нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T10:45

2022-11-23T10:45

2022-11-23T10:47

общество

сергей аксенов (политик)

республика крым

россия

жкх

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Водохранилища Крыма полные, рисков с водоснабжением региона нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе. Симферополь перешел на снабжение водой из подземных источников, в основных городах были введены графики подачи питьевой воды населению, действовавшие до первой половины лета 2021 года, когда на полуострове прошли ливни.В ходе спецоперации российские военные разблокировали в Херсонской области Северо-Крымский канал, вода вновь поступает на полуостров.

https://ria.ru/20221123/krym-1833541423.html

республика крым

россия

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общество, сергей аксенов (политик), республика крым, россия, жкх