https://ria.ru/20221123/kosovo-1833654373.html

Еврокомиссия пригласила в Брюссель переговорщиков от Сербии и Косово

Еврокомиссия пригласила в Брюссель переговорщиков от Сербии и Косово - РИА Новости, 23.11.2022

Еврокомиссия пригласила в Брюссель переговорщиков от Сербии и Косово

Еврокомиссия пригласила главных переговорщиков от Белграда и Приштины на встречу в Брюсселе, чтобы найти выход из сложившейся кризисной ситуации, переговоры... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T14:27

2022-11-23T14:27

2022-11-23T14:42

в мире

брюссель

еврокомиссия

сербия

косово

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

БРЮССЕЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия пригласила главных переговорщиков от Белграда и Приштины на встречу в Брюсселе, чтобы найти выход из сложившейся кризисной ситуации, переговоры могут пройти в среду, сообщил пресс-секретарь ЕК Петер Стано."Мы пригласили главных переговорщиков со стороны Косово и Сербии приехать в Брюссель. Я могу подтвердить, что мы получили подтверждение от обеих сторон приехать. Мы стремимся провести встречу с ними сегодня в Брюсселе. Цель - найти наконец выход из текущей ситуации в европейском духе", - сообщил он на брифинге.Стано также заявил, что текущая ситуация - "это ситуация кризиса, самого худшего кризиса, который мы видели в отношениях сторон за годы".

https://ria.ru/20221122/eskalatsiya-1833306972.html

брюссель

сербия

косово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, брюссель, еврокомиссия, сербия, косово