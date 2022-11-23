https://ria.ru/20221123/kosovo-1833654373.html
Еврокомиссия пригласила в Брюссель переговорщиков от Сербии и Косово
Еврокомиссия пригласила в Брюссель переговорщиков от Сербии и Косово - РИА Новости, 23.11.2022
Еврокомиссия пригласила в Брюссель переговорщиков от Сербии и Косово
Еврокомиссия пригласила главных переговорщиков от Белграда и Приштины на встречу в Брюсселе, чтобы найти выход из сложившейся кризисной ситуации, переговоры... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:27
2022-11-23T14:27
2022-11-23T14:42
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брюссель
еврокомиссия
сербия
косово
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БРЮССЕЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия пригласила главных переговорщиков от Белграда и Приштины на встречу в Брюсселе, чтобы найти выход из сложившейся кризисной ситуации, переговоры могут пройти в среду, сообщил пресс-секретарь ЕК Петер Стано."Мы пригласили главных переговорщиков со стороны Косово и Сербии приехать в Брюссель. Я могу подтвердить, что мы получили подтверждение от обеих сторон приехать. Мы стремимся провести встречу с ними сегодня в Брюсселе. Цель - найти наконец выход из текущей ситуации в европейском духе", - сообщил он на брифинге.Стано также заявил, что текущая ситуация - "это ситуация кризиса, самого худшего кризиса, который мы видели в отношениях сторон за годы".
https://ria.ru/20221122/eskalatsiya-1833306972.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брюссель, еврокомиссия, сербия, косово
В мире, Брюссель, Еврокомиссия, Сербия, Косово
14:27 23.11.2022 (обновлено: 14:42 23.11.2022)
Еврокомиссия пригласила в Брюссель переговорщиков от Сербии и Косово
ЕК хочет провести 23 ноября встречу с переговорщиками от Сербии и Косово в Брюсселе