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Еврокомиссия пригласила в Брюссель переговорщиков от Сербии и Косово - РИА Новости, 23.11.2022
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Еврокомиссия пригласила в Брюссель переговорщиков от Сербии и Косово
Еврокомиссия пригласила в Брюссель переговорщиков от Сербии и Косово - РИА Новости, 23.11.2022
Еврокомиссия пригласила в Брюссель переговорщиков от Сербии и Косово
Еврокомиссия пригласила главных переговорщиков от Белграда и Приштины на встречу в Брюсселе, чтобы найти выход из сложившейся кризисной ситуации, переговоры... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:27
2022-11-23T14:42
в мире
брюссель
еврокомиссия
сербия
косово
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БРЮССЕЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия пригласила главных переговорщиков от Белграда и Приштины на встречу в Брюсселе, чтобы найти выход из сложившейся кризисной ситуации, переговоры могут пройти в среду, сообщил пресс-секретарь ЕК Петер Стано."Мы пригласили главных переговорщиков со стороны Косово и Сербии приехать в Брюссель. Я могу подтвердить, что мы получили подтверждение от обеих сторон приехать. Мы стремимся провести встречу с ними сегодня в Брюсселе. Цель - найти наконец выход из текущей ситуации в европейском духе", - сообщил он на брифинге.Стано также заявил, что текущая ситуация - "это ситуация кризиса, самого худшего кризиса, который мы видели в отношениях сторон за годы".
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в мире, брюссель, еврокомиссия, сербия, косово
В мире, Брюссель, Еврокомиссия, Сербия, Косово
14:27 23.11.2022 (обновлено: 14:42 23.11.2022)
 
Еврокомиссия пригласила в Брюссель переговорщиков от Сербии и Косово

ЕК хочет провести 23 ноября встречу с переговорщиками от Сербии и Косово в Брюсселе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия пригласила главных переговорщиков от Белграда и Приштины на встречу в Брюсселе, чтобы найти выход из сложившейся кризисной ситуации, переговоры могут пройти в среду, сообщил пресс-секретарь ЕК Петер Стано.
"Мы пригласили главных переговорщиков со стороны Косово и Сербии приехать в Брюссель. Я могу подтвердить, что мы получили подтверждение от обеих сторон приехать. Мы стремимся провести встречу с ними сегодня в Брюсселе. Цель - найти наконец выход из текущей ситуации в европейском духе", - сообщил он на брифинге.
Стано также заявил, что текущая ситуация - "это ситуация кризиса, самого худшего кризиса, который мы видели в отношениях сторон за годы".
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