https://ria.ru/20221123/koronavirus-1833586293.html

В Москве за сутки госпитализировали 205 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 205 человек с COVID-19 - РИА Новости, 23.11.2022

В Москве за сутки госпитализировали 205 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлен 1351 случай COVID-19, 12 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T11:18

2022-11-23T11:18

2022-11-23T11:18

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771840565_44:0:3685:2048_1920x0_80_0_0_1b4d532e4699f843d4756af211bb2c16.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлен 1351 случай COVID-19, 12 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки – 1351, госпитализированы 205 человек, выздоровели 1098 человек, 12 человек умерли", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 625 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве были выявлены 3 249 308 случаев коронавируса, выздоровели 3 058 080 человек, умер 46 891 человек.

https://ria.ru/20221122/koronavirus-1833256073.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва