https://ria.ru/20221123/koronavirus-1833586293.html
В Москве за сутки госпитализировали 205 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 205 человек с COVID-19 - РИА Новости, 23.11.2022
В Москве за сутки госпитализировали 205 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлен 1351 случай COVID-19, 12 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T11:18
2022-11-23T11:18
2022-11-23T11:18
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коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлен 1351 случай COVID-19, 12 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки – 1351, госпитализированы 205 человек, выздоровели 1098 человек, 12 человек умерли", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 625 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве были выявлены 3 249 308 случаев коронавируса, выздоровели 3 058 080 человек, умер 46 891 человек.
https://ria.ru/20221122/koronavirus-1833256073.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Москва
В Москве за сутки госпитализировали 205 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1351 новый случай заражения коронавирусом