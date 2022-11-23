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Участникам Конгресса молодых ученых предстоит обсудить глобальные вызовы - РИА Новости, 23.11.2022
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Участникам Конгресса молодых ученых предстоит обсудить глобальные вызовы
Участникам Конгресса молодых ученых предстоит обсудить глобальные вызовы - РИА Новости, 23.11.2022
Участникам Конгресса молодых ученых предстоит обсудить глобальные вызовы
С 1 по 3 декабря 2022 года Парк науки и искусства "Сириус" станет площадкой II Конгресса молодых ученых – ключевого мероприятия первого года Десятилетия науки и РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T12:47
2022-11-23T12:47
пресс-релизы
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МОСКВА, 23 ноя – Фонд Росконгресс. С 1 по 3 декабря 2022 года Парк науки и искусства "Сириус" станет площадкой II Конгресса молодых ученых – ключевого мероприятия первого года Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации."Десятилетие науки и технологий, объявленное президентом России Владимиром Путиным, – время разработки и реализации принципиально новых решений. Ключевую роль в этом играют сообщества молодых исследователей, инженеров, технологических предпринимателей - именно они составляют основную аудиторию Конгресса", – говорит помощник президента Российской Федерации, сопредседатель Координационного комитета по Десятилетию науки и технологий Андрей Фурсенко."Конгресс молодых ученых призван стать знаковым событием на старте Десятилетия науки и технологий. Это уникальный формат открытого прикладного диалога о сегодняшнем и завтрашнем дне сферы исследований и разработок. Его ключевые участники – те, кто двигает науку вперед, кто рассказывает людям о важности этой работы. В программе Конгресса больше 100 мероприятий с участием людей науки России и еще 40 стран мира. Активное вовлечение научного сообщества, молодых ученых и концентрация ресурсов органов власти, регионов и бизнеса – это значительный вклад в достижение целей технологического суверенитета и экономической безопасности страны, поставленных главой государства", – прокомментировал заместитель председателя правительства, сопредседатель Координационного комитета по Десятилетию науки и технологий Дмитрий Чернышенко.Бесшовная и безбарьерная интеллектуальная среда Конгресса на три дня объединит молодых ученых, победителей конкурсов и грантов из России, Республики Беларусь, Казахстана, Китая, Индии, Египта, Сирии, Турции, Мьянмы, Узбекистана и других стран, а также профильных международных организаций и институтов поддержки науки и образования.Участникам конгресса предстоит обсудить глобальные вызовы и возможности ответа на них со стороны науки, технологические решения для отечественной промышленности, сельского хозяйства, медицины и экологии, познакомиться с новейшими достижениями в области научно-технологического развития. В фокусе внимания гостей "Сириуса" вызовы для российской науки в новых геополитических реалиях, пути достижения научного и технологического суверенитета, приоритеты научно-технологического развития, инициативы Десятилетия науки и технологий в России, перспективы международного научно-технического сотрудничества, стратегии взаимодействия науки и общества. Среди ключевых тематических треков – климат, медицина и инженерия будущего, облик образования и науки через 10 лет, природоподобные технологии, развитие инженерного и математического образования, форматы поддержки молодежи в науке, освоение Сибири, Дальнего Востока, Арктики, тренды в области развития искусственного интеллекта. Также на полях Конгресса будут подведены итоги Всероссийского конкурса научно-технологических проектов для студентов "Большие вызовы", пройдут Российско-Австрийский и Российско-Иранский научно-образовательный диалог, обсудят сотрудничество в этой сфере России и АСЕАН."Молодые ученые работают на переднем крае науки и вносят заметный вклад в обеспечение национального технологического суверенитета, поэтому Конгресс молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий в России – одно из ключевых событий для научно-технологического и образовательного сообщества. Внимание к научным традициям и свежий взгляд на проблемы, проектная работа и участие в реализации национальных целей – вот что отличает молодую науку сегодня. И наша задача – поддерживать лидеров!", – сказал советник президента Российской Федерации, руководитель межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий - спутников Антон Кобяков.Программа Конгресса сочетает отраслевой и проблемный принципы, она тесно увязана с комплексом целей Десятилетия науки и технологий, отражает приоритеты Стратегии научно-технологического развития. Сетка мероприятий нацелена на максимальную реализацию ресурсов и интересов участников Конгресса, создание условий для интенсивной коммуникации как в публичном, так и в частном пространствеПрограммой запланированы события разных форматов и уровней: панельные дискуссии и паблик-токи, питч-сессии и мастер-классы, круглые столы и другие мероприятия на площадках – спутниках.Организаторами Конгресса молодых ученых в 2022 году выступают Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и Фонд Росконгресс.Подробнее с деловой программой можно познакомиться на официальном сайте II Конгресса молодых ученых конгресс.наука.рф.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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60
353
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пресс-релизы
Пресс-релизы
12:47 23.11.2022

Участникам Конгресса молодых ученых предстоит обсудить глобальные вызовы

© Фото : Фонд Росконгресс/Иван Климычев Участникам Конгресса молодых ученых предстоит обсудить глобальные вызовы
Участникам Конгресса молодых ученых предстоит обсудить глобальные вызовы - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : Фонд Росконгресс/Иван Климычев
Участникам Конгресса молодых ученых предстоит обсудить глобальные вызовы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя – Фонд Росконгресс. С 1 по 3 декабря 2022 года Парк науки и искусства "Сириус" станет площадкой II Конгресса молодых ученых – ключевого мероприятия первого года Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации.
"Десятилетие науки и технологий, объявленное президентом России Владимиром Путиным, – время разработки и реализации принципиально новых решений. Ключевую роль в этом играют сообщества молодых исследователей, инженеров, технологических предпринимателей - именно они составляют основную аудиторию Конгресса", – говорит помощник президента Российской Федерации, сопредседатель Координационного комитета по Десятилетию науки и технологий Андрей Фурсенко.
"Конгресс молодых ученых призван стать знаковым событием на старте Десятилетия науки и технологий. Это уникальный формат открытого прикладного диалога о сегодняшнем и завтрашнем дне сферы исследований и разработок. Его ключевые участники – те, кто двигает науку вперед, кто рассказывает людям о важности этой работы. В программе Конгресса больше 100 мероприятий с участием людей науки России и еще 40 стран мира. Активное вовлечение научного сообщества, молодых ученых и концентрация ресурсов органов власти, регионов и бизнеса – это значительный вклад в достижение целей технологического суверенитета и экономической безопасности страны, поставленных главой государства", – прокомментировал заместитель председателя правительства, сопредседатель Координационного комитета по Десятилетию науки и технологий Дмитрий Чернышенко.
Бесшовная и безбарьерная интеллектуальная среда Конгресса на три дня объединит молодых ученых, победителей конкурсов и грантов из России, Республики Беларусь, Казахстана, Китая, Индии, Египта, Сирии, Турции, Мьянмы, Узбекистана и других стран, а также профильных международных организаций и институтов поддержки науки и образования.
Участникам конгресса предстоит обсудить глобальные вызовы и возможности ответа на них со стороны науки, технологические решения для отечественной промышленности, сельского хозяйства, медицины и экологии, познакомиться с новейшими достижениями в области научно-технологического развития. В фокусе внимания гостей "Сириуса" вызовы для российской науки в новых геополитических реалиях, пути достижения научного и технологического суверенитета, приоритеты научно-технологического развития, инициативы Десятилетия науки и технологий в России, перспективы международного научно-технического сотрудничества, стратегии взаимодействия науки и общества. Среди ключевых тематических треков – климат, медицина и инженерия будущего, облик образования и науки через 10 лет, природоподобные технологии, развитие инженерного и математического образования, форматы поддержки молодежи в науке, освоение Сибири, Дальнего Востока, Арктики, тренды в области развития искусственного интеллекта. Также на полях Конгресса будут подведены итоги Всероссийского конкурса научно-технологических проектов для студентов "Большие вызовы", пройдут Российско-Австрийский и Российско-Иранский научно-образовательный диалог, обсудят сотрудничество в этой сфере России и АСЕАН.
"Молодые ученые работают на переднем крае науки и вносят заметный вклад в обеспечение национального технологического суверенитета, поэтому Конгресс молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий в России – одно из ключевых событий для научно-технологического и образовательного сообщества. Внимание к научным традициям и свежий взгляд на проблемы, проектная работа и участие в реализации национальных целей – вот что отличает молодую науку сегодня. И наша задача – поддерживать лидеров!", – сказал советник президента Российской Федерации, руководитель межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий - спутников Антон Кобяков.
Программа Конгресса сочетает отраслевой и проблемный принципы, она тесно увязана с комплексом целей Десятилетия науки и технологий, отражает приоритеты Стратегии научно-технологического развития. Сетка мероприятий нацелена на максимальную реализацию ресурсов и интересов участников Конгресса, создание условий для интенсивной коммуникации как в публичном, так и в частном пространстве
Программой запланированы события разных форматов и уровней: панельные дискуссии и паблик-токи, питч-сессии и мастер-классы, круглые столы и другие мероприятия на площадках – спутниках.
Организаторами Конгресса молодых ученых в 2022 году выступают Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и Фонд Росконгресс.
Подробнее с деловой программой можно познакомиться на официальном сайте II Конгресса молодых ученых конгресс.наука.рф.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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