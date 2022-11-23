https://ria.ru/20221123/kitay-1833603944.html

Новый ж/д мост из Приамурья в Китай снизит нагрузку на Транссиб и порты

Новый ж/д мост из Приамурья в Китай снизит нагрузку на Транссиб и порты - РИА Новости, 23.11.2022

Новый ж/д мост из Приамурья в Китай снизит нагрузку на Транссиб и порты

Новая железнодорожная линия Джалинда-Мохэ из Приамурья в КНР поможет снизить нагрузку на Транссиб, БАМ и дальневосточные порты, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T12:25

2022-11-23T12:25

2022-11-23T12:25

россия-китай: главное

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россия

сковородино

тында

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 ноя – РИА Новости. Новая железнодорожная линия Джалинда-Мохэ из Приамурья в КНР поможет снизить нагрузку на Транссиб, БАМ и дальневосточные порты, сообщили РИА Новости в правительстве российского региона.Ранее замглавы Минтранса Валентин Иванов сообщил, что министерство изучает идею создания двух новых ж/д линий с погранпереходами российско-китайских участков Джалинда - Мохэ в Амурской области и Приаргунский - Хайлар в Забайкальском крае."Новый транспортный коридор сократит расстояние экспортных перевозок на 2 тысячи километров и снизит нагрузку на Транссиб, БАМ и дальневосточные порты. Проект открывает возможности по экспорту угля, продуктов газохимии и деревообработки, сельскохозяйственной продукции из северных районов Амурской области, Кузбасса, Якутии и других регионов", - сообщил представитель правительства Приамурья.Власти Приамурья обсуждают финансовую модель строительства международного железнодорожного моста в Китай, рассказал в сентябре на Восточном экономическом форуме губернатор Василий Орлов в интервью РИА Новости. В частности, предлагается схема финансирования, аналогичная международному автомобильному мосту "Благовещенск – Хэйхэ" – концессионное соглашение. Проект будет окупаться провозной платой автомобилей. По словам Орлова, мост, с учетом загруженности Транссиба, позволит "сбрасывать" груз с юга Якутии напрямую в КНР, пересекая БАМ и Транссиб, и по этой рокаде, между Тындой и Сковородино, отправлять грузы напрямую в Китай.

https://ria.ru/20221122/transport-1833362634.html

китай

россия

сковородино

тында

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, россия, сковородино, тында, василий орлов (губернатор)