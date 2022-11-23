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Новый ж/д мост из Приамурья в Китай снизит нагрузку на Транссиб и порты - РИА Новости, 23.11.2022
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Новый ж/д мост из Приамурья в Китай снизит нагрузку на Транссиб и порты
Новый ж/д мост из Приамурья в Китай снизит нагрузку на Транссиб и порты - РИА Новости, 23.11.2022
Новый ж/д мост из Приамурья в Китай снизит нагрузку на Транссиб и порты
Новая железнодорожная линия Джалинда-Мохэ из Приамурья в КНР поможет снизить нагрузку на Транссиб, БАМ и дальневосточные порты, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T12:25
2022-11-23T12:25
россия-китай: главное
китай
россия
сковородино
тында
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 ноя – РИА Новости. Новая железнодорожная линия Джалинда-Мохэ из Приамурья в КНР поможет снизить нагрузку на Транссиб, БАМ и дальневосточные порты, сообщили РИА Новости в правительстве российского региона.Ранее замглавы Минтранса Валентин Иванов сообщил, что министерство изучает идею создания двух новых ж/д линий с погранпереходами российско-китайских участков Джалинда - Мохэ в Амурской области и Приаргунский - Хайлар в Забайкальском крае."Новый транспортный коридор сократит расстояние экспортных перевозок на 2 тысячи километров и снизит нагрузку на Транссиб, БАМ и дальневосточные порты. Проект открывает возможности по экспорту угля, продуктов газохимии и деревообработки, сельскохозяйственной продукции из северных районов Амурской области, Кузбасса, Якутии и других регионов", - сообщил представитель правительства Приамурья.Власти Приамурья обсуждают финансовую модель строительства международного железнодорожного моста в Китай, рассказал в сентябре на Восточном экономическом форуме губернатор Василий Орлов в интервью РИА Новости. В частности, предлагается схема финансирования, аналогичная международному автомобильному мосту "Благовещенск – Хэйхэ" – концессионное соглашение. Проект будет окупаться провозной платой автомобилей. По словам Орлова, мост, с учетом загруженности Транссиба, позволит "сбрасывать" груз с юга Якутии напрямую в КНР, пересекая БАМ и Транссиб, и по этой рокаде, между Тындой и Сковородино, отправлять грузы напрямую в Китай.
https://ria.ru/20221122/transport-1833362634.html
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китай, россия, сковородино, тында, василий орлов (губернатор)
Россия-Китай: Главное, Китай, Россия, Сковородино, Тында, Василий Орлов (губернатор)
12:25 23.11.2022
 

Новый ж/д мост из Приамурья в Китай снизит нагрузку на Транссиб и порты

© РИА Новости / Евгений Подольский / Перейти в медиабанкВид на автомобильный мост через реку Амур, связывающий Благовещенск с городом Хэйхэ в КНР
Вид на автомобильный мост через реку Амур, связывающий Благовещенск с городом Хэйхэ в КНР - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Евгений Подольский
Перейти в медиабанк
Вид на автомобильный мост через реку Амур, связывающий Благовещенск с городом Хэйхэ в КНР
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 ноя – РИА Новости. Новая железнодорожная линия Джалинда-Мохэ из Приамурья в КНР поможет снизить нагрузку на Транссиб, БАМ и дальневосточные порты, сообщили РИА Новости в правительстве российского региона.
Ранее замглавы Минтранса Валентин Иванов сообщил, что министерство изучает идею создания двух новых ж/д линий с погранпереходами российско-китайских участков Джалинда - Мохэ в Амурской области и Приаргунский - Хайлар в Забайкальском крае.
Поезд - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
Вчера, 14:24Россия-Китай: Главное
Минтранс изучает идею создания двух новых ж/д линий в Китай
"Новый транспортный коридор сократит расстояние экспортных перевозок на 2 тысячи километров и снизит нагрузку на Транссиб, БАМ и дальневосточные порты. Проект открывает возможности по экспорту угля, продуктов газохимии и деревообработки, сельскохозяйственной продукции из северных районов Амурской области, Кузбасса, Якутии и других регионов", - сообщил представитель правительства Приамурья.
Власти Приамурья обсуждают финансовую модель строительства международного железнодорожного моста в Китай, рассказал в сентябре на Восточном экономическом форуме губернатор Василий Орлов в интервью РИА Новости. В частности, предлагается схема финансирования, аналогичная международному автомобильному мосту "Благовещенск – Хэйхэ" – концессионное соглашение. Проект будет окупаться провозной платой автомобилей. По словам Орлова, мост, с учетом загруженности Транссиба, позволит "сбрасывать" груз с юга Якутии напрямую в КНР, пересекая БАМ и Транссиб, и по этой рокаде, между Тындой и Сковородино, отправлять грузы напрямую в Китай.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссияСковородиноТындаВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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