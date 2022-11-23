Рейтинг@Mail.ru
Анна Щербакова рассказала о работе в проекте "Ожившие мифы древнего Китая" - РИА Новости, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221123/kitay-1833574336.html
Анна Щербакова рассказала о работе в проекте "Ожившие мифы древнего Китая"
Анна Щербакова рассказала о работе в проекте "Ожившие мифы древнего Китая" - РИА Новости, 23.11.2022
Анна Щербакова рассказала о работе в проекте "Ожившие мифы древнего Китая"
Чемпионка зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о работе по озвучиванию анимационных роликов медиапроекта CGTN... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T10:44
2022-11-23T10:44
россия-китай: главное
китай
россия
анна щербакова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833573875_275:0:2419:1206_1920x0_80_0_0_8a32d1102d3d87af0a6d492dcefb5124.jpg
МОСКВА, 23 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Чемпионка зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о работе по озвучиванию анимационных роликов медиапроекта CGTN "Ожившие мифы древнего Китая".22 ноября официально дан старт проекту по интегрированным коммуникациям традиционной культуры "Ожившие мифы древнего Китая". Работы созданы на основе классических мифов и легенд и рассказывают об известных китайских мифических персонажах, таких как Нюйва, Хоу И, Чжуань-сюй, Гун-гун и др. Благодаря слиянию техники традиционной китайской пейзажной живописи с западным изобразительным искусством и использованию цифровой технологии дополненной реальности (AR) созданы серии мультимедийных продуктов: длинные свитки живописи с дополненной реальностью и анимационные ролики.Щербакова своим голосом рассказывает о китайских классических мифах и легендах, чтобы содействовать культурному обмену между Китаем и Россией.Она сказала, что Китай произвел на нее очень глубокое впечатление. Китайцы очень добрые и гостеприимные и ценят свою культуру. Она с радостью участвовала в мероприятиях по культурному обмену между Китаем и Россией и надеется внести в это свой вклад.Как стало известно, проект "Ожившие мифы древнего Китая" включает три анимационных ролика, и Щербакова участвовала в озвучивании всех трех. В ролике "Богиня Нюйва", запущенном 22 ноября, зрители могут насладиться дебютом Щербаковой в дубляже. Анна считает, что участие в озвучивании анимационных роликов — это очень запоминающийся и приятный опыт, но и очень сложный. "Мы привыкли на льду эмоции выражать всё-таки в движениях, эмоциями на лице, мимикой. А здесь нужно было всё переложить на голос", — сказала Щербакова. Сталкиваясь с новыми вызовами, Щербакова тщательно консультировалась с командой профессионалов дубляжа, стремясь сделать все возможное в каждой детали.Кроме Щербаковой, один из лучших мастеров дубляжа из России Сергей Чонишвили также озвучивает эти ролики. А Алёна NANA, первый полноценный виртуальный персонаж, созданный совместно Россией и Китаем, исполняет промо песню "Вечные пространства миров".
https://ria.ru/20221122/proekt-1833323446.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833573875_314:0:1922:1206_1920x0_80_0_0_8c3b00331cd281c5976320bd1cb330f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, анна щербакова
Россия-Китай: Главное, Китай, Россия, Анна Щербакова
10:44 23.11.2022
 

Анна Щербакова рассказала о работе в проекте "Ожившие мифы древнего Китая"

© CGTN на русскомКадр из промо песни к медиапроекту "Ожившие мифы древнего Китая"
Кадр из промо песни к медиапроекту Ожившие мифы древнего Китая
© CGTN на русском
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Чемпионка зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о работе по озвучиванию анимационных роликов медиапроекта CGTN "Ожившие мифы древнего Китая".
22 ноября официально дан старт проекту по интегрированным коммуникациям традиционной культуры "Ожившие мифы древнего Китая". Работы созданы на основе классических мифов и легенд и рассказывают об известных китайских мифических персонажах, таких как Нюйва, Хоу И, Чжуань-сюй, Гун-гун и др. Благодаря слиянию техники традиционной китайской пейзажной живописи с западным изобразительным искусством и использованию цифровой технологии дополненной реальности (AR) созданы серии мультимедийных продуктов: длинные свитки живописи с дополненной реальностью и анимационные ролики.
Кадр из промо песни к медиапроекту Ожившие мифы древнего Китая
Вчера, 13:04Россия-Китай: Главное
Официально запущен мультимедийный проект "Ожившие мифы древнего Китая"
Щербакова своим голосом рассказывает о китайских классических мифах и легендах, чтобы содействовать культурному обмену между Китаем и Россией.
Она сказала, что Китай произвел на нее очень глубокое впечатление. Китайцы очень добрые и гостеприимные и ценят свою культуру. Она с радостью участвовала в мероприятиях по культурному обмену между Китаем и Россией и надеется внести в это свой вклад.
Как стало известно, проект "Ожившие мифы древнего Китая" включает три анимационных ролика, и Щербакова участвовала в озвучивании всех трех. В ролике "Богиня Нюйва", запущенном 22 ноября, зрители могут насладиться дебютом Щербаковой в дубляже. Анна считает, что участие в озвучивании анимационных роликов — это очень запоминающийся и приятный опыт, но и очень сложный. "Мы привыкли на льду эмоции выражать всё-таки в движениях, эмоциями на лице, мимикой. А здесь нужно было всё переложить на голос", — сказала Щербакова. Сталкиваясь с новыми вызовами, Щербакова тщательно консультировалась с командой профессионалов дубляжа, стремясь сделать все возможное в каждой детали.
Кроме Щербаковой, один из лучших мастеров дубляжа из России Сергей Чонишвили также озвучивает эти ролики. А Алёна NANA, первый полноценный виртуальный персонаж, созданный совместно Россией и Китаем, исполняет промо песню "Вечные пространства миров".
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссияАнна Щербакова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала