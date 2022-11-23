https://ria.ru/20221123/kitay-1833574336.html

Анна Щербакова рассказала о работе в проекте "Ожившие мифы древнего Китая"

Анна Щербакова рассказала о работе в проекте "Ожившие мифы древнего Китая" - РИА Новости, 23.11.2022

Анна Щербакова рассказала о работе в проекте "Ожившие мифы древнего Китая"

Чемпионка зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о работе по озвучиванию анимационных роликов медиапроекта CGTN... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T10:44

2022-11-23T10:44

2022-11-23T10:44

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МОСКВА, 23 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Чемпионка зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о работе по озвучиванию анимационных роликов медиапроекта CGTN "Ожившие мифы древнего Китая".22 ноября официально дан старт проекту по интегрированным коммуникациям традиционной культуры "Ожившие мифы древнего Китая". Работы созданы на основе классических мифов и легенд и рассказывают об известных китайских мифических персонажах, таких как Нюйва, Хоу И, Чжуань-сюй, Гун-гун и др. Благодаря слиянию техники традиционной китайской пейзажной живописи с западным изобразительным искусством и использованию цифровой технологии дополненной реальности (AR) созданы серии мультимедийных продуктов: длинные свитки живописи с дополненной реальностью и анимационные ролики.Щербакова своим голосом рассказывает о китайских классических мифах и легендах, чтобы содействовать культурному обмену между Китаем и Россией.Она сказала, что Китай произвел на нее очень глубокое впечатление. Китайцы очень добрые и гостеприимные и ценят свою культуру. Она с радостью участвовала в мероприятиях по культурному обмену между Китаем и Россией и надеется внести в это свой вклад.Как стало известно, проект "Ожившие мифы древнего Китая" включает три анимационных ролика, и Щербакова участвовала в озвучивании всех трех. В ролике "Богиня Нюйва", запущенном 22 ноября, зрители могут насладиться дебютом Щербаковой в дубляже. Анна считает, что участие в озвучивании анимационных роликов — это очень запоминающийся и приятный опыт, но и очень сложный. "Мы привыкли на льду эмоции выражать всё-таки в движениях, эмоциями на лице, мимикой. А здесь нужно было всё переложить на голос", — сказала Щербакова. Сталкиваясь с новыми вызовами, Щербакова тщательно консультировалась с командой профессионалов дубляжа, стремясь сделать все возможное в каждой детали.Кроме Щербаковой, один из лучших мастеров дубляжа из России Сергей Чонишвили также озвучивает эти ролики. А Алёна NANA, первый полноценный виртуальный персонаж, созданный совместно Россией и Китаем, исполняет промо песню "Вечные пространства миров".

https://ria.ru/20221122/proekt-1833323446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, россия, анна щербакова