https://ria.ru/20221123/kishinev-1833719351.html

В Кишиневе начали восстанавливать подачу электричества

В Кишиневе начали восстанавливать подачу электричества - РИА Новости, 23.11.2022

В Кишиневе начали восстанавливать подачу электричества

В Кишиневе начали восстанавливать подачу электричества, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T16:48

2022-11-23T16:48

2022-11-23T17:57

кишинев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148936/28/1489362893_0:240:2560:1680_1920x0_80_0_0_c798cc109321ab3c42e03550d38854e9.jpg

КИШИНЕВ, 23 ноя - РИА Новости. В Кишиневе начали восстанавливать подачу электричества, передает корреспондент РИА Новости.При этом в некоторых населенных пунктах Молдавии уже удалось подключить электроэнергию, в Кишиневе этим могут похвастать отдельные микрорайоны. Часть троллейбусов в столице также возобновила работу.Похожая ситуация с электричеством была в республике 15 ноября, тогда без электроэнергии осталось 70% территории из-за автоматического отключения линии поставки электроэнергии в страну на фоне обстрела украинской инфраструктуры.

https://ria.ru/20221123/svyaz-1833690669.html

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кишинев