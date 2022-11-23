https://ria.ru/20221123/kishinev-1833719351.html
В Кишиневе начали восстанавливать подачу электричества
В Кишиневе начали восстанавливать подачу электричества - РИА Новости, 23.11.2022
В Кишиневе начали восстанавливать подачу электричества
В Кишиневе начали восстанавливать подачу электричества, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:48
2022-11-23T16:48
2022-11-23T17:57
кишинев
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КИШИНЕВ, 23 ноя - РИА Новости. В Кишиневе начали восстанавливать подачу электричества, передает корреспондент РИА Новости.При этом в некоторых населенных пунктах Молдавии уже удалось подключить электроэнергию, в Кишиневе этим могут похвастать отдельные микрорайоны. Часть троллейбусов в столице также возобновила работу.Похожая ситуация с электричеством была в республике 15 ноября, тогда без электроэнергии осталось 70% территории из-за автоматического отключения линии поставки электроэнергии в страну на фоне обстрела украинской инфраструктуры.
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кишинев
16:48 23.11.2022 (обновлено: 17:57 23.11.2022)
В Кишиневе начали восстанавливать подачу электричества
В Кишиневе начали восстанавливать подачу электричества, движение транспорта возобновилось
КИШИНЕВ, 23 ноя - РИА Новости. В Кишиневе начали восстанавливать подачу электричества, передает корреспондент РИА Новости.
При этом в некоторых населенных пунктах Молдавии уже удалось подключить электроэнергию, в Кишиневе этим могут похвастать отдельные микрорайоны. Часть троллейбусов в столице также возобновила работу.
Похожая ситуация с электричеством была в республике 15 ноября, тогда без электроэнергии осталось 70% территории из-за автоматического отключения линии поставки электроэнергии в страну на фоне обстрела украинской инфраструктуры.