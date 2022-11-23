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Кишинев отверг упреки Тирасполя в провоцировании кризиса в Приднестровье - РИА Новости, 23.11.2022
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Кишинев отверг упреки Тирасполя в провоцировании кризиса в Приднестровье
Кишинев отверг упреки Тирасполя в провоцировании кризиса в Приднестровье - РИА Новости, 23.11.2022
Кишинев отверг упреки Тирасполя в провоцировании кризиса в Приднестровье
В правительстве Молдавии опровергли заявление лидера Приднестровья Вадима Красносельского, что Кишинев провоцирует гуманитарную катастрофу в регионе. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T03:23
2022-11-23T03:23
в мире
вадим красносельский
антониу гутерриш
хельга мария шмид
молдавия
тирасполь
кишинев
оон
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КИШИНЕВ, 23 ноя - РИА Новости. В правительстве Молдавии опровергли заявление лидера Приднестровья Вадима Красносельского, что Кишинев провоцирует гуманитарную катастрофу в регионе.Ранее Красносельский направил руководителям ООН и ОБСЕ Антониу Гутерришу и Хельге Марии Шмид письма, в которых предупредил о надвигающейся гуманитарной катастрофе в непризнанной республике. Красносельский обвинил официальный Кишинев в провоцировании кризисной ситуации."Мы считаем, что за этими обвинениями стоит цель накалить политическую ситуацию в стране и регионе, ввести в заблуждение общественное мнение и внешних партнеров, возможно, подготовив почву для нового вызова, способного поставить под угрозу хрупкую стабильность, которую нам удается сохранять", - отмечается в сообщении пресс-службы Бюро по вопросам реинтеграции правительства Молдавии.Там подчеркнули, что Кишинев не блокирует торгово-экономическую деятельность Приднестровья, а предприятия, находящиеся в регионе, продолжают пользоваться целым рядом фискально-таможенных льгот."Также напоминаем, что импортно-экспортные операции компаний из Приднестровского региона не облагаются налогом", - говорится в сообщении правительственной структуры Молдавии.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20221118/pridnestrove-1832646831.html
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в мире, вадим красносельский, антониу гутерриш, хельга мария шмид, молдавия, тирасполь, кишинев, оон, обсе
В мире, Вадим Красносельский, Антониу Гутерриш, Хельга Мария Шмид, Молдавия, Тирасполь, Кишинев, ООН, ОБСЕ
03:23 23.11.2022
 
Кишинев отверг упреки Тирасполя в провоцировании кризиса в Приднестровье

В Молдавии опровергли заявление главы Приднестровья о провоцировании кризиса в регионе

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 23 ноя - РИА Новости. В правительстве Молдавии опровергли заявление лидера Приднестровья Вадима Красносельского, что Кишинев провоцирует гуманитарную катастрофу в регионе.
Ранее Красносельский направил руководителям ООН и ОБСЕ Антониу Гутерришу и Хельге Марии Шмид письма, в которых предупредил о надвигающейся гуманитарной катастрофе в непризнанной республике. Красносельский обвинил официальный Кишинев в провоцировании кризисной ситуации.
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18 ноября, 20:41
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"Мы считаем, что за этими обвинениями стоит цель накалить политическую ситуацию в стране и регионе, ввести в заблуждение общественное мнение и внешних партнеров, возможно, подготовив почву для нового вызова, способного поставить под угрозу хрупкую стабильность, которую нам удается сохранять", - отмечается в сообщении пресс-службы Бюро по вопросам реинтеграции правительства Молдавии.
Там подчеркнули, что Кишинев не блокирует торгово-экономическую деятельность Приднестровья, а предприятия, находящиеся в регионе, продолжают пользоваться целым рядом фискально-таможенных льгот.
"Также напоминаем, что импортно-экспортные операции компаний из Приднестровского региона не облагаются налогом", - говорится в сообщении правительственной структуры Молдавии.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 17:50
Предложение "деоккупации" Приднестровья может привести к войне, заявил Шор
 
В миреВадим КрасносельскийАнтониу ГутерришХельга Мария ШмидМолдавияТираспольКишиневООНОБСЕ
 
 
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