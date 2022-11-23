https://ria.ru/20221123/kishinev-1833527598.html

Кишинев отверг упреки Тирасполя в провоцировании кризиса в Приднестровье

Кишинев отверг упреки Тирасполя в провоцировании кризиса в Приднестровье - РИА Новости, 23.11.2022

Кишинев отверг упреки Тирасполя в провоцировании кризиса в Приднестровье

В правительстве Молдавии опровергли заявление лидера Приднестровья Вадима Красносельского, что Кишинев провоцирует гуманитарную катастрофу в регионе. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T03:23

2022-11-23T03:23

2022-11-23T03:23

в мире

вадим красносельский

антониу гутерриш

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КИШИНЕВ, 23 ноя - РИА Новости. В правительстве Молдавии опровергли заявление лидера Приднестровья Вадима Красносельского, что Кишинев провоцирует гуманитарную катастрофу в регионе.Ранее Красносельский направил руководителям ООН и ОБСЕ Антониу Гутерришу и Хельге Марии Шмид письма, в которых предупредил о надвигающейся гуманитарной катастрофе в непризнанной республике. Красносельский обвинил официальный Кишинев в провоцировании кризисной ситуации."Мы считаем, что за этими обвинениями стоит цель накалить политическую ситуацию в стране и регионе, ввести в заблуждение общественное мнение и внешних партнеров, возможно, подготовив почву для нового вызова, способного поставить под угрозу хрупкую стабильность, которую нам удается сохранять", - отмечается в сообщении пресс-службы Бюро по вопросам реинтеграции правительства Молдавии.Там подчеркнули, что Кишинев не блокирует торгово-экономическую деятельность Приднестровья, а предприятия, находящиеся в регионе, продолжают пользоваться целым рядом фискально-таможенных льгот."Также напоминаем, что импортно-экспортные операции компаний из Приднестровского региона не облагаются налогом", - говорится в сообщении правительственной структуры Молдавии.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20221118/pridnestrove-1832646831.html

https://ria.ru/20221027/deokkupatsiya-1827283392.html

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в мире, вадим красносельский, антониу гутерриш, хельга мария шмид, молдавия, тирасполь, кишинев, оон, обсе