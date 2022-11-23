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ЦБ оценил ущерб клиентов банков от кибермошенников в третьем квартале - РИА Новости, 23.11.2022
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ЦБ оценил ущерб клиентов банков от кибермошенников в третьем квартале
ЦБ оценил ущерб клиентов банков от кибермошенников в третьем квартале - РИА Новости, 23.11.2022
ЦБ оценил ущерб клиентов банков от кибермошенников в третьем квартале
Кибермошенники похитили у клиентов российских банков в третьем квартале примерно на 24% больше денег, чем годом ранее, – почти 4 миллиарда рублей, сообщил Банк... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T15:02
2022-11-23T15:11
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Кибермошенники похитили у клиентов российских банков в третьем квартале примерно на 24% больше денег, чем годом ранее, – почти 4 миллиарда рублей, сообщил Банк России."Количество случаев хищения денежных средств у граждан в третьем квартале 2022 года по сравнению с таким же периодом прошлого года снизилось на 10,3%, до 229,8 тысячи. В то же время общий размер ущерба, нанесенный злоумышленниками, вырос на 23,9%, почти до 4 миллиардов рублей", - говорится в релизе ЦБ.Так, согласно данным регулятора, объем переведённых средств без согласия клиентов составил 3,973 миллиарда рублей, тогда как в третьем квартале 2021 года такой ущерб составил 3,2 миллиарда.При этом доля социальной инженерии в общем количестве хищений выросла до 54,1% с 41% третьем квартале прошлого года."По итогам прошлого года и с начала 2022 года доля социальной инженерии в общем количестве хищений у граждан снижалась. Тем не менее в июле—сентябре наблюдалась обратная динамика, особенно при оплате товаров и услуг в интернете", - отметили в ЦБ.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
15:02 23.11.2022 (обновлено: 15:11 23.11.2022)
 
ЦБ оценил ущерб клиентов банков от кибермошенников в третьем квартале

ЦБ: кибермошенники похитили у клиентов банков в третьем квартале четыре миллиарда рублей

© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Кибермошенники похитили у клиентов российских банков в третьем квартале примерно на 24% больше денег, чем годом ранее, – почти 4 миллиарда рублей, сообщил Банк России.
"Количество случаев хищения денежных средств у граждан в третьем квартале 2022 года по сравнению с таким же периодом прошлого года снизилось на 10,3%, до 229,8 тысячи. В то же время общий размер ущерба, нанесенный злоумышленниками, вырос на 23,9%, почти до 4 миллиардов рублей", - говорится в релизе ЦБ.
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24 августа, 15:29
Так, согласно данным регулятора, объем переведённых средств без согласия клиентов составил 3,973 миллиарда рублей, тогда как в третьем квартале 2021 года такой ущерб составил 3,2 миллиарда.
При этом доля социальной инженерии в общем количестве хищений выросла до 54,1% с 41% третьем квартале прошлого года.
"По итогам прошлого года и с начала 2022 года доля социальной инженерии в общем количестве хищений у граждан снижалась. Тем не менее в июле—сентябре наблюдалась обратная динамика, особенно при оплате товаров и услуг в интернете", - отметили в ЦБ.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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