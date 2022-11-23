https://ria.ru/20221123/kibermoshenniki-1833666047.html

ЦБ оценил ущерб клиентов банков от кибермошенников в третьем квартале

ЦБ оценил ущерб клиентов банков от кибермошенников в третьем квартале - РИА Новости, 23.11.2022

ЦБ оценил ущерб клиентов банков от кибермошенников в третьем квартале

Кибермошенники похитили у клиентов российских банков в третьем квартале примерно на 24% больше денег, чем годом ранее, – почти 4 миллиарда рублей, сообщил Банк... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T15:02

2022-11-23T15:02

2022-11-23T15:11

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Кибермошенники похитили у клиентов российских банков в третьем квартале примерно на 24% больше денег, чем годом ранее, – почти 4 миллиарда рублей, сообщил Банк России."Количество случаев хищения денежных средств у граждан в третьем квартале 2022 года по сравнению с таким же периодом прошлого года снизилось на 10,3%, до 229,8 тысячи. В то же время общий размер ущерба, нанесенный злоумышленниками, вырос на 23,9%, почти до 4 миллиардов рублей", - говорится в релизе ЦБ.Так, согласно данным регулятора, объем переведённых средств без согласия клиентов составил 3,973 миллиарда рублей, тогда как в третьем квартале 2021 года такой ущерб составил 3,2 миллиарда.При этом доля социальной инженерии в общем количестве хищений выросла до 54,1% с 41% третьем квартале прошлого года."По итогам прошлого года и с начала 2022 года доля социальной инженерии в общем количестве хищений у граждан снижалась. Тем не менее в июле—сентябре наблюдалась обратная динамика, особенно при оплате товаров и услуг в интернете", - отметили в ЦБ.

https://ria.ru/20220824/banki-1811850290.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)