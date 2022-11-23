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Власти объяснили звуки хлопков в Евпатории и Севастополе - РИА Новости, 23.11.2022
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Власти объяснили звуки хлопков в Евпатории и Севастополе
Власти объяснили звуки хлопков в Евпатории и Севастополе - РИА Новости, 23.11.2022
Власти объяснили звуки хлопков в Евпатории и Севастополе
Хлопки в Евпатории и Севастополе связаны с проводимыми учениями силовиков, сообщают местные власти. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:07
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михаил развожаев
евпатория
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Хлопки в Евпатории и Севастополе связаны с проводимыми учениями силовиков, сообщают местные власти.Ранее в соцсетях люди начали делиться информацией о громких звуках в районе Евпатории и Севастополя."Вижу в тг-каналах сообщения о громких звуках. На полигонах продолжаются учения, идут стрельбы", - написал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Врио главы администрации Евпатории Александр Лоскутов также призвал местных жителей не волноваться."Сейчас в Евпатории слышны хлопки - прошу никого не волноваться. Это плановые учения войск Росгвардии в районе города. Крым под надежной защитой", - написал Лоскутов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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михаил развожаев, евпатория, севастополь, республика крым
Михаил Развожаев, Евпатория, Севастополь, Республика Крым
14:07 23.11.2022 (обновлено: 14:08 23.11.2022)
 
Власти объяснили звуки хлопков в Евпатории и Севастополе

Власти Евпатории и Севастополя объяснили звуки хлопков проводимыми учениями силовиков

© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в медиабанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Игорь Михалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Хлопки в Евпатории и Севастополе связаны с проводимыми учениями силовиков, сообщают местные власти.
Ранее в соцсетях люди начали делиться информацией о громких звуках в районе Евпатории и Севастополя.
"Вижу в тг-каналах сообщения о громких звуках. На полигонах продолжаются учения, идут стрельбы", - написал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Врио главы администрации Евпатории Александр Лоскутов также призвал местных жителей не волноваться.
"Сейчас в Евпатории слышны хлопки - прошу никого не волноваться. Это плановые учения войск Росгвардии в районе города. Крым под надежной защитой", - написал Лоскутов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
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Михаил РазвожаевЕвпаторияСевастопольРеспублика Крым
 
 
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