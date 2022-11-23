https://ria.ru/20221123/khlopki-1833645992.html
Власти объяснили звуки хлопков в Евпатории и Севастополе
Власти объяснили звуки хлопков в Евпатории и Севастополе - РИА Новости, 23.11.2022
Власти объяснили звуки хлопков в Евпатории и Севастополе
Хлопки в Евпатории и Севастополе связаны с проводимыми учениями силовиков, сообщают местные власти. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:07
2022-11-23T14:07
2022-11-23T14:08
михаил развожаев
евпатория
севастополь
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40299/29/402992920_0:172:3031:1877_1920x0_80_0_0_0f2b15b0738de0816ba79054c9701aa6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Хлопки в Евпатории и Севастополе связаны с проводимыми учениями силовиков, сообщают местные власти.Ранее в соцсетях люди начали делиться информацией о громких звуках в районе Евпатории и Севастополя."Вижу в тг-каналах сообщения о громких звуках. На полигонах продолжаются учения, идут стрельбы", - написал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Врио главы администрации Евпатории Александр Лоскутов также призвал местных жителей не волноваться."Сейчас в Евпатории слышны хлопки - прошу никого не волноваться. Это плановые учения войск Росгвардии в районе города. Крым под надежной защитой", - написал Лоскутов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20221123/krym-1833541423.html
евпатория
севастополь
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40299/29/402992920_151:0:2880:2047_1920x0_80_0_0_5fdaaaf8df3dbf33662b41637a21f11e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил развожаев, евпатория, севастополь, республика крым
Михаил Развожаев, Евпатория, Севастополь, Республика Крым
14:07 23.11.2022 (обновлено: 14:08 23.11.2022)
Власти объяснили звуки хлопков в Евпатории и Севастополе
Власти Евпатории и Севастополя объяснили звуки хлопков проводимыми учениями силовиков