https://ria.ru/20221123/khlopki-1833645992.html

Власти объяснили звуки хлопков в Евпатории и Севастополе

Власти объяснили звуки хлопков в Евпатории и Севастополе - РИА Новости, 23.11.2022

Власти объяснили звуки хлопков в Евпатории и Севастополе

Хлопки в Евпатории и Севастополе связаны с проводимыми учениями силовиков, сообщают местные власти. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T14:07

2022-11-23T14:07

2022-11-23T14:08

михаил развожаев

евпатория

севастополь

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Хлопки в Евпатории и Севастополе связаны с проводимыми учениями силовиков, сообщают местные власти.Ранее в соцсетях люди начали делиться информацией о громких звуках в районе Евпатории и Севастополя."Вижу в тг-каналах сообщения о громких звуках. На полигонах продолжаются учения, идут стрельбы", - написал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Врио главы администрации Евпатории Александр Лоскутов также призвал местных жителей не волноваться."Сейчас в Евпатории слышны хлопки - прошу никого не волноваться. Это плановые учения войск Росгвардии в районе города. Крым под надежной защитой", - написал Лоскутов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20221123/krym-1833541423.html

евпатория

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил развожаев, евпатория, севастополь, республика крым