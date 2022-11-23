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В Кемерово открыли стелу "Город трудовой доблести" - РИА Новости, 23.11.2022
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В Кемерово открыли стелу "Город трудовой доблести"
В Кемерово открыли стелу "Город трудовой доблести" - РИА Новости, 23.11.2022
В Кемерово открыли стелу "Город трудовой доблести"
Стелу "Город трудовой доблести" открыли в парке Победы имени Г.К. Жукова в Кемерово, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:14
2022-11-23T16:39
общество
сергей цивилев
владимир путин
кемерово
новокузнецк
россия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 23 ноя – РИА Новости. Стелу "Город трудовой доблести" открыли в парке Победы имени Г.К. Жукова в Кемерово, передает корреспондент РИА Новости."Поздравляю вас и всех жителей Кузбасса со знаменательным событием - открытием стелы в честь присвоения городу Кемерово почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести". Это знак глубочайшего уважения и благодарности труженикам тыла за массовый трудовой героизм и самоотверженность в годы Великой Отечественной войны и вклад в разгром немецко-фашистских ззахватчиков... Эта стела воздвигнута в память о героическом поколении победителей, кто выстоял в борьбе с врагом и восстанавливал страну в послевоенное время", – зачитал глава региона Сергей Цивилев на церемонии открытия стелы слова поздравления полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева.Глава региона добавил, что в этом году в Кузбассе открыли три мемориальных комплекса."Стелу в Новокузнецке в честь присвоения звания Новокузнецку "Город трудовой доблести" и реконструировали сквер имени Жукова в Новокузнецке, стелу и парк в городе Кемерово и, конечно же, мемориал Воину-освободителю в Кемерово. Это все в честь великих предков, великих людей, которые жили на территории Кузбасса", - сказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.В торжественном мероприятии приняли участие кемеровчане всех поколений: ветераны, труженики тыла, трудовые коллективы предприятий, представители Российского военно-исторического общества, городские патриотические организации, волонтёры Победы, юнармейцы, студенты, школьники.Для участников мероприятия в обновлённом парке Жукова с 17.00 начали работать тематические локации и иммерсивные площадки, которые позволили окунуться в атмосферу военных лет: военный госпиталь, "Блокадный Ленинград", фронтовые агитбригады, инсценировки у военной техники парка, разведчики перед походом, боевой штаб, также работают две полевые кухни.Ранее сообщалось, что стелу "Город трудовой доблести" 13 сентября открыли в Новокузнецке.Российским военно-историческим обществом утверждена основная концепция архитектурных проектов стелы. Комплексы имеют единый элемент - колонну с гербом города, находящуюся в центре, остальные конструкции дополнены своими символами и формами, которые должны отразить значимые исторические факты и трудовые подвиги жителей.Высота стелы в Кемерово 25 метров, она выполнена из черного гранита (как символ угля), в основании которой — красная пятиконечная звезда.Президент РФ Владимир Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" двум городам Кузбасса. В 2020 году в числе 20 российских городов почетного статуса удостоен Новокузнецк, в 2021 году - Кемерово. Почетного звания удостаиваются города, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне.
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общество, сергей цивилев, владимир путин, кемерово, новокузнецк, россия, кемеровская область
Общество, Сергей Цивилев, Владимир Путин, Кемерово, Новокузнецк, Россия, Кемеровская область
16:14 23.11.2022 (обновлено: 16:39 23.11.2022)
 
В Кемерово открыли стелу "Город трудовой доблести"

В Кемерово в парке Победы имени Жукова открыли стелу "Город трудовой доблести"

© Фото пресс-службы правительства КузбассаВ Кемерово открыли стелу "Город трудовой доблести"
В Кемерово открыли стелу Город трудовой доблести
© Фото пресс-службы правительства Кузбасса
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 23 ноя – РИА Новости. Стелу "Город трудовой доблести" открыли в парке Победы имени Г.К. Жукова в Кемерово, передает корреспондент РИА Новости.
"Поздравляю вас и всех жителей Кузбасса со знаменательным событием - открытием стелы в честь присвоения городу Кемерово почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести". Это знак глубочайшего уважения и благодарности труженикам тыла за массовый трудовой героизм и самоотверженность в годы Великой Отечественной войны и вклад в разгром немецко-фашистских ззахватчиков... Эта стела воздвигнута в память о героическом поколении победителей, кто выстоял в борьбе с врагом и восстанавливал страну в послевоенное время", – зачитал глава региона Сергей Цивилев на церемонии открытия стелы слова поздравления полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева.
© Фото пресс-службы правительства КузбассаВ Кемерово открыли стелу "Город трудовой доблести"
В Кемерово открыли стелу Город трудовой доблести
1 из 2
В Кемерово открыли стелу "Город трудовой доблести"
© Фото пресс-службы правительства Кузбасса
© Фото пресс-службы правительства КузбассаВ Кемерово открыли стелу "Город трудовой доблести"
В Кемерово открыли стелу Город трудовой доблести
2 из 2
В Кемерово открыли стелу "Город трудовой доблести"
© Фото пресс-службы правительства Кузбасса
1 из 2
В Кемерово открыли стелу "Город трудовой доблести"
© Фото пресс-службы правительства Кузбасса
2 из 2
В Кемерово открыли стелу "Город трудовой доблести"
© Фото пресс-службы правительства Кузбасса
Глава региона добавил, что в этом году в Кузбассе открыли три мемориальных комплекса.
"Стелу в Новокузнецке в честь присвоения звания Новокузнецку "Город трудовой доблести" и реконструировали сквер имени Жукова в Новокузнецке, стелу и парк в городе Кемерово и, конечно же, мемориал Воину-освободителю в Кемерово. Это все в честь великих предков, великих людей, которые жили на территории Кузбасса", - сказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
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Для участников мероприятия в обновлённом парке Жукова с 17.00 начали работать тематические локации и иммерсивные площадки, которые позволили окунуться в атмосферу военных лет: военный госпиталь, "Блокадный Ленинград", фронтовые агитбригады, инсценировки у военной техники парка, разведчики перед походом, боевой штаб, также работают две полевые кухни.
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Президент РФ Владимир Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" двум городам Кузбасса. В 2020 году в числе 20 российских городов почетного статуса удостоен Новокузнецк, в 2021 году - Кемерово. Почетного звания удостаиваются города, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне.
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