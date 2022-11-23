https://ria.ru/20221123/izyum-1833709062.html

УПЦ отстранила главу епархии в Изюме

УПЦ отстранила главу епархии в Изюме - РИА Новости, 23.11.2022

УПЦ отстранила главу епархии в Изюме

Синод канонической Украинской православной церкви (УПЦ) освободил митрополита Елисея (Иванова) от управления Изюмской епархией и отправил его на покой,... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T16:29

2022-11-23T16:29

2022-11-23T16:29

религия

украина

русская православная церковь

православная церковь украины (пцу)

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833716644_0:235:2571:1681_1920x0_80_0_0_94bf68ed9f1863b347d0cc3c1f5988e0.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Синод канонической Украинской православной церкви (УПЦ) освободил митрополита Елисея (Иванова) от управления Изюмской епархией и отправил его на покой, сообщается на сайте УПЦ.В сентябре пресс-секретарь раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Евстратий (Зоря) выступил с угрозами в адрес сохранившего единство с Русской православной церковью и УПЦ митрополита Елисея."Митрополит Изюмский и Купянский Елисей освобожден от управления Изюмской епархией и почислен на покой. Управляющим Изюмской епархией избран клирик Харьковской епархии архимандрит Иоанн (Терновецкий)", – говорится в сообщении об итогах состоявшегося Синода.Митрополиту Елисею 49 лет. Ранее он был внесен в базу данных украинского националистического сайта "Миротворец" как "противник независимости украинского православия".Собор УПЦ 27 мая объявил о самостоятельности и независимости УПЦ. При этом, согласно уставу УПЦ, опубликованному на сайте Русской церкви, ей "предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии с определением Архиерейского собора Русской православной церкви 25-27 октября 1990 года". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в храме Христа Спасителя 29 мая заявил, что попытки разорвать духовную связь между РПЦ и УПЦ исходят не от Бога, такие цели никогда не будут достигнуты, а РПЦ с пониманием относится к тому, что УПЦ должна вести себя так, чтобы не осложнять жизнь своей паствы. После этого с заявлениями о сохранении омофора патриарха Московского и всея Руси выступили Симферопольская, Крымская, Феодосийская, Донецкая, Луганская и Ровеньковская епархии.Предстоятель УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) 29 мая во время литургии помянул патриарха Кирилла способом, принятым для предстоятелей автокефальных (независимых) православных церквей – он упомянул его третьим после патриархов Антиохийского и Иерусалимского, как делают за литургией главы автокефальных церквей. Формулировка "великого господина и отца нашего" в отношении патриарха Кирилла не проговаривалась, как это обычно происходило ранее. При этом, несмотря на ряд соответствующих заявлений епархий УПЦ, общецерковное решения о прекращении поминания патриарха Московского и всея Руси ее Собором не принималось.

https://ria.ru/20221123/miro-1833700078.html

https://ria.ru/20221123/kiev-1833465042.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, русская православная церковь, православная церковь украины (пцу), справки