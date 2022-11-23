Рейтинг@Mail.ru
Ученые МФТИ провели исследования на месте, где построят станцию "Снежинка" - РИА Новости, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20221123/issledovaniya-1833737240.html
Ученые МФТИ провели исследования на месте, где построят станцию "Снежинка"
Ученые МФТИ провели исследования на месте, где построят станцию "Снежинка" - РИА Новости, 23.11.2022
Ученые МФТИ провели исследования на месте, где построят станцию "Снежинка"
Ученые из Московского физико-технического института (МФТИ) провели исследования на месте будущего строительства Международной арктической станции "Снежинка",... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T17:33
2022-11-23T17:33
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
дмитрий ливанов
московский физико-технический институт
ямал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833741355_66:128:930:614_1920x0_80_0_0_8aae21ce10666aa1b9c9dbd445ac1cd6.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Ученые из Московского физико-технического института (МФТИ) провели исследования на месте будущего строительства Международной арктической станции "Снежинка", сообщает пресс-служба главы региона."Из экспедиции на место будущего строительства Международной арктической станции "Снежинка" вернулись специалисты Московского физико-технического института. В ходе трехдневной поездки ученые в полевых условиях провели испытания оборудования и геофизические исследования", - говорится в сообщении.Проверку прошли экспериментальные образцы электроснегоходов, литий-ионных аккумуляторов и зарядного устройства для легкого внедорожного электротранспорта.С помощью подводного дрона ученые обследовали дно озера, прилегающего к площадке станции, для дальнейшего внесения геоданных на карту. Дополнительная оценка климатических, природных и географических особенностей местности поможет при организации исследовательских полигонов, где будут тестировать перспективные образцы систем водородной энергетики и накопления энергии, ветроэнергоустановок, фотоэлектрических панелей, а также беспилотники вертолетного и мультикоптерного типа, уточняют власти.Международная арктическая станция "Снежинка" станет круглогодичным и полностью автономным комплексом, работающим на базе возобновляемых источников энергии и водородной энергетике. Это будет один из самых крупных научно-исследовательских полигонов, где ученые всего мира смогут экспериментировать, тестировать, внедрять прорывные технологии в самых разных сферах: от систем жизнеобеспечения до телемедицины, био- и агротехнологий.Соглашение о реализации проекта по созданию Международной арктической станции "Снежинка" 9 июля 2021 года подписали губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов. МФТИ является автором проекта и принимает участие во всех этапах создания и работы "Снежинки" – от разработки проекта до проведения исследований на станции после того, как она будет введена в эксплуатацию, отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20221110/programma-1830540740.html
ямал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833741355_84:126:735:614_1920x0_80_0_0_c32824522e248f7e880a13938bc5c5d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий артюхов, дмитрий ливанов, московский физико-технический институт, ямал
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, Дмитрий Ливанов, Московский физико-технический институт, Ямал
17:33 23.11.2022
 

Ученые МФТИ провели исследования на месте, где построят станцию "Снежинка"

CC BY-SA 4.0 / Правительство ЯНАО / Ученые оценивают территорию Международной арктической станции "Снежинка"
Ученые оценивают территорию Международной арктической станции Снежинка - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
CC BY-SA 4.0 / Правительство ЯНАО /
Ученые оценивают территорию Международной арктической станции "Снежинка". Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Ученые из Московского физико-технического института (МФТИ) провели исследования на месте будущего строительства Международной арктической станции "Снежинка", сообщает пресс-служба главы региона.
"Из экспедиции на место будущего строительства Международной арктической станции "Снежинка" вернулись специалисты Московского физико-технического института. В ходе трехдневной поездки ученые в полевых условиях провели испытания оборудования и геофизические исследования", - говорится в сообщении.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 15:50Ямало-Ненецкий автономный округ
В ЯНАО облегчили условия жилищной программы для индивидуальных застройщиков
Проверку прошли экспериментальные образцы электроснегоходов, литий-ионных аккумуляторов и зарядного устройства для легкого внедорожного электротранспорта.
С помощью подводного дрона ученые обследовали дно озера, прилегающего к площадке станции, для дальнейшего внесения геоданных на карту. Дополнительная оценка климатических, природных и географических особенностей местности поможет при организации исследовательских полигонов, где будут тестировать перспективные образцы систем водородной энергетики и накопления энергии, ветроэнергоустановок, фотоэлектрических панелей, а также беспилотники вертолетного и мультикоптерного типа, уточняют власти.
Международная арктическая станция "Снежинка" станет круглогодичным и полностью автономным комплексом, работающим на базе возобновляемых источников энергии и водородной энергетике. Это будет один из самых крупных научно-исследовательских полигонов, где ученые всего мира смогут экспериментировать, тестировать, внедрять прорывные технологии в самых разных сферах: от систем жизнеобеспечения до телемедицины, био- и агротехнологий.
Соглашение о реализации проекта по созданию Международной арктической станции "Снежинка" 9 июля 2021 года подписали губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов. МФТИ является автором проекта и принимает участие во всех этапах создания и работы "Снежинки" – от разработки проекта до проведения исследований на станции после того, как она будет введена в эксплуатацию, отмечает пресс-служба.
 
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховДмитрий ЛивановМосковский физико-технический институтЯмал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала