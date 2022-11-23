https://ria.ru/20221123/issledovaniya-1833737240.html

Ученые МФТИ провели исследования на месте, где построят станцию "Снежинка"

Ученые МФТИ провели исследования на месте, где построят станцию "Снежинка" - РИА Новости, 23.11.2022

Ученые МФТИ провели исследования на месте, где построят станцию "Снежинка"

Ученые из Московского физико-технического института (МФТИ) провели исследования на месте будущего строительства Международной арктической станции "Снежинка",... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T17:33

2022-11-23T17:33

2022-11-23T17:33

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

дмитрий ливанов

московский физико-технический институт

ямал

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Ученые из Московского физико-технического института (МФТИ) провели исследования на месте будущего строительства Международной арктической станции "Снежинка", сообщает пресс-служба главы региона."Из экспедиции на место будущего строительства Международной арктической станции "Снежинка" вернулись специалисты Московского физико-технического института. В ходе трехдневной поездки ученые в полевых условиях провели испытания оборудования и геофизические исследования", - говорится в сообщении.Проверку прошли экспериментальные образцы электроснегоходов, литий-ионных аккумуляторов и зарядного устройства для легкого внедорожного электротранспорта.С помощью подводного дрона ученые обследовали дно озера, прилегающего к площадке станции, для дальнейшего внесения геоданных на карту. Дополнительная оценка климатических, природных и географических особенностей местности поможет при организации исследовательских полигонов, где будут тестировать перспективные образцы систем водородной энергетики и накопления энергии, ветроэнергоустановок, фотоэлектрических панелей, а также беспилотники вертолетного и мультикоптерного типа, уточняют власти.Международная арктическая станция "Снежинка" станет круглогодичным и полностью автономным комплексом, работающим на базе возобновляемых источников энергии и водородной энергетике. Это будет один из самых крупных научно-исследовательских полигонов, где ученые всего мира смогут экспериментировать, тестировать, внедрять прорывные технологии в самых разных сферах: от систем жизнеобеспечения до телемедицины, био- и агротехнологий.Соглашение о реализации проекта по созданию Международной арктической станции "Снежинка" 9 июля 2021 года подписали губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов. МФТИ является автором проекта и принимает участие во всех этапах создания и работы "Снежинки" – от разработки проекта до проведения исследований на станции после того, как она будет введена в эксплуатацию, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20221110/programma-1830540740.html

ямал

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дмитрий артюхов, дмитрий ливанов, московский физико-технический институт, ямал