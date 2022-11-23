https://ria.ru/20221123/issledovaniya-1833737240.html
Ученые МФТИ провели исследования на месте, где построят станцию "Снежинка"
Ученые МФТИ провели исследования на месте, где построят станцию "Снежинка" - РИА Новости, 23.11.2022
Ученые МФТИ провели исследования на месте, где построят станцию "Снежинка"
Ученые из Московского физико-технического института (МФТИ) провели исследования на месте будущего строительства Международной арктической станции "Снежинка",... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T17:33
2022-11-23T17:33
2022-11-23T17:33
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
дмитрий ливанов
московский физико-технический институт
ямал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833741355_66:128:930:614_1920x0_80_0_0_8aae21ce10666aa1b9c9dbd445ac1cd6.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Ученые из Московского физико-технического института (МФТИ) провели исследования на месте будущего строительства Международной арктической станции "Снежинка", сообщает пресс-служба главы региона."Из экспедиции на место будущего строительства Международной арктической станции "Снежинка" вернулись специалисты Московского физико-технического института. В ходе трехдневной поездки ученые в полевых условиях провели испытания оборудования и геофизические исследования", - говорится в сообщении.Проверку прошли экспериментальные образцы электроснегоходов, литий-ионных аккумуляторов и зарядного устройства для легкого внедорожного электротранспорта.С помощью подводного дрона ученые обследовали дно озера, прилегающего к площадке станции, для дальнейшего внесения геоданных на карту. Дополнительная оценка климатических, природных и географических особенностей местности поможет при организации исследовательских полигонов, где будут тестировать перспективные образцы систем водородной энергетики и накопления энергии, ветроэнергоустановок, фотоэлектрических панелей, а также беспилотники вертолетного и мультикоптерного типа, уточняют власти.Международная арктическая станция "Снежинка" станет круглогодичным и полностью автономным комплексом, работающим на базе возобновляемых источников энергии и водородной энергетике. Это будет один из самых крупных научно-исследовательских полигонов, где ученые всего мира смогут экспериментировать, тестировать, внедрять прорывные технологии в самых разных сферах: от систем жизнеобеспечения до телемедицины, био- и агротехнологий.Соглашение о реализации проекта по созданию Международной арктической станции "Снежинка" 9 июля 2021 года подписали губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов. МФТИ является автором проекта и принимает участие во всех этапах создания и работы "Снежинки" – от разработки проекта до проведения исследований на станции после того, как она будет введена в эксплуатацию, отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20221110/programma-1830540740.html
ямал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833741355_84:126:735:614_1920x0_80_0_0_c32824522e248f7e880a13938bc5c5d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий артюхов, дмитрий ливанов, московский физико-технический институт, ямал
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, Дмитрий Ливанов, Московский физико-технический институт, Ямал
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Ученые из Московского физико-технического института (МФТИ) провели исследования на месте будущего строительства Международной арктической станции "Снежинка", сообщает пресс-служба главы региона.
"Из экспедиции на место будущего строительства Международной арктической станции "Снежинка" вернулись специалисты Московского физико-технического института. В ходе трехдневной поездки ученые в полевых условиях провели испытания оборудования и геофизические исследования", - говорится в сообщении.
Проверку прошли экспериментальные образцы электроснегоходов, литий-ионных аккумуляторов и зарядного устройства для легкого внедорожного электротранспорта.
С помощью подводного дрона ученые обследовали дно озера, прилегающего к площадке станции, для дальнейшего внесения геоданных на карту. Дополнительная оценка климатических, природных и географических особенностей местности поможет при организации исследовательских полигонов, где будут тестировать перспективные образцы систем водородной энергетики и накопления энергии, ветроэнергоустановок, фотоэлектрических панелей, а также беспилотники вертолетного и мультикоптерного типа, уточняют власти.
Международная арктическая станция "Снежинка" станет круглогодичным и полностью автономным комплексом, работающим на базе возобновляемых источников энергии и водородной энергетике. Это будет один из самых крупных научно-исследовательских полигонов, где ученые всего мира смогут экспериментировать, тестировать, внедрять прорывные технологии в самых разных сферах: от систем жизнеобеспечения до телемедицины, био- и агротехнологий.
Соглашение о реализации проекта по созданию Международной арктической станции "Снежинка" 9 июля 2021 года подписали губернатор Ямала Дмитрий Артюхов
и ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов
. МФТИ является автором проекта и принимает участие во всех этапах создания и работы "Снежинки" – от разработки проекта до проведения исследований на станции после того, как она будет введена в эксплуатацию, отмечает пресс-служба.