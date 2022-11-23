https://ria.ru/20221123/irkutsk-1833583069.html
Фестиваль "Энергия" в Иркутске посетили более 6,5 тысяч человек
Фестиваль "Энергия" в Иркутске посетили более 6,5 тысяч человек - РИА Новости, 23.11.2022
Фестиваль "Энергия" в Иркутске посетили более 6,5 тысяч человек
Более 6,5 тысяч жителей Иркутска стали гостями фестиваля культуры "Энергия", прошедшего 18-20 ноября в Иркутске, сообщает холдинг Эн+, организовавший фестиваль... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:45
2022-11-23T14:45
2022-11-23T14:45
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Более 6,5 тысяч жителей Иркутска стали гостями фестиваля культуры "Энергия", прошедшего 18-20 ноября в Иркутске, сообщает холдинг Эн+, организовавший фестиваль в рамках празднования своего 20-летия.Фестиваль собрал ведущих российских писателей, сценаристов, актеров и творцов, создающих яркие события в современной культурной среде. Его действие развернулось на территории "Сибэкспоцентра" и в Иркутском академическом драматическом театре имени Охлопкова вокруг 8 тематических секций: Книги, Лекторий, Мультимедиа, АРТ, Кинозал, Театр, Детская секция и Lounge.Так, почти три тысячи слушателей посетили паблик-токи с участием драматурга и режиссера Константина Богомолова, основателя литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения" Александра Цыпкина и актрисы Юлии Меньшовой.Гостями фестиваля также стали прозаик и литературовед, автор романа "Лавр" Евгений Водолазкин, актрисы Кристина Бабушкина и Аглая Тарасова, писатели Денис Драгунский, Вадим Панов, Яна Вагнер, Маша Трауб и Станислав Гольдфарб, поэт Дмитрий Воденников. Впервые в Иркутск с гастролями приехал московский Театр на Бронной, который показал спектакль "Таня" в постановке Константина Богомолова по пьесе Алексея Арбузова. Как отметили в Эн+, билеты на два представления в рамках фестиваля были распроданы за рекордные 6 часов.По статистике организаторов, самому взрослому посетителю фестиваля исполнился 81 год, а самому младшему – два месяца. За три дня иркутяне купили на фестивале 2876 книг, а начинающие режиссеры в рамках Детской школы телевидения "Телешко" сняли 259 новых клипов.
https://ria.ru/20221026/kadry-1826892589.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутск, эн+ (en+ group)
Новый курс, Иркутск, Эн+ (En+ Group)
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Более 6,5 тысяч жителей Иркутска стали гостями фестиваля культуры "Энергия", прошедшего 18-20 ноября в Иркутске, сообщает холдинг Эн+, организовавший фестиваль в рамках празднования своего 20-летия.
Фестиваль
собрал ведущих российских писателей, сценаристов, актеров и творцов, создающих яркие события в современной культурной среде. Его действие развернулось на территории "Сибэкспоцентра" и в Иркутском академическом драматическом театре имени Охлопкова вокруг 8 тематических секций: Книги, Лекторий, Мультимедиа, АРТ, Кинозал, Театр, Детская секция и Lounge.
Так, почти три тысячи слушателей посетили паблик-токи с участием драматурга и режиссера Константина Богомолова, основателя литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения" Александра Цыпкина и актрисы Юлии Меньшовой.
Гостями фестиваля также стали прозаик и литературовед, автор романа "Лавр" Евгений Водолазкин, актрисы Кристина Бабушкина и Аглая Тарасова, писатели Денис Драгунский, Вадим Панов, Яна Вагнер, Маша Трауб и Станислав Гольдфарб, поэт Дмитрий Воденников.
Впервые в Иркутск с гастролями приехал московский Театр на Бронной, который показал спектакль "Таня" в постановке Константина Богомолова по пьесе Алексея Арбузова. Как отметили в Эн+, билеты на два представления в рамках фестиваля были распроданы за рекордные 6 часов.
По статистике организаторов, самому взрослому посетителю фестиваля исполнился 81 год, а самому младшему – два месяца. За три дня иркутяне купили на фестивале 2876 книг, а начинающие режиссеры в рамках Детской школы телевидения "Телешко" сняли 259 новых клипов.