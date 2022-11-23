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На Кубани реализуют более 480 крупных инвестпроектов - РИА Новости, 23.11.2022
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На Кубани реализуют более 480 крупных инвестпроектов
На Кубани реализуют более 480 крупных инвестпроектов - РИА Новости, 23.11.2022
На Кубани реализуют более 480 крупных инвестпроектов
На Кубани реализуют более 480 крупных инвестпроектов на сумму более 2,6 триллиона рублей, для края это рекордное число за последние 15 лет, заявил журналистам... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T00:14
2022-11-23T00:14
экономика
вениамин кондратьев
краснодарский край
крымский район
кавказский район
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КРАСНОДАР, 22 ноя - РИА Новости. На Кубани реализуют более 480 крупных инвестпроектов на сумму более 2,6 триллиона рублей, для края это рекордное число за последние 15 лет, заявил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.По его словам, сегодня также запускают новые проекты, направленные на импортозамещение. "Важно, чтобы все они были доведены до конца", – заключил губернатор.Он также добавил, что реализация всех запланированных на сегодняшний день проектов позволит создать в Краснодарском крае порядка 82 тысяч новых рабочих мест.По данным краевых властей, один из важных инвестиционных проектов в ЮФО – строительство тепловой электростанции "Ударная" в Крымском районе. Объект позволит решить проблему энергодефицита в муниципалитете, а также поддержит стабильную работу энергосистемы Крымского полуострова. Ввести в эксплуатацию объект планируют в 2023 году. Также в Кавказском районе завершают строительство индустриального парка "Достояние" на сумму более 5 миллиардов рублей.Губернатор напомнил, что на Кубани предприниматели могут получить субсидии на создание объектов инфраструктуры и на оплату процентов по инвесткредитам. Также в крае действует статус регионального инвестиционного проекта. Он обеспечивает льготу по налогу на имущество и пониженную ставку по налогу на прибыль организаций, реализующих инвестпроект. Кроме того, модернизируют уже действующие меры господдержки."Для этого мы постоянно проводим встречи с бизнесом, чтобы понимать, какая помощь востребована", – уточнил Кондратьев.В 2022 году Краснодарский край вошел в топ-10 наиболее комфортных и привлекательных регионов России по результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, формируемого Агентством стратегических инициатив.
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экономика, вениамин кондратьев, краснодарский край, крымский район, кавказский район
Экономика, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край, Крымский район, Кавказский район
00:14 23.11.2022
 
На Кубани реализуют более 480 крупных инвестпроектов

На Кубани реализуют более 480 крупных инвестпроектов на сумму более 2,6 триллиона рублей

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКраснодар
Краснодар - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 22 ноя - РИА Новости. На Кубани реализуют более 480 крупных инвестпроектов на сумму более 2,6 триллиона рублей, для края это рекордное число за последние 15 лет, заявил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Сегодня на Кубани реализуют 483 крупных проекта на сумму более 2,6 триллиона рублей. Это абсолютный рекорд за последние 15 лет. Наибольшая активность наблюдается не только в традиционных отраслях экономики: АПК, транспорте, санаторно-курортной сфере, но и в промышленности, строительной отрасли", - сказал Кондратьев.
По его словам, сегодня также запускают новые проекты, направленные на импортозамещение. "Важно, чтобы все они были доведены до конца", – заключил губернатор.
Он также добавил, что реализация всех запланированных на сегодняшний день проектов позволит создать в Краснодарском крае порядка 82 тысяч новых рабочих мест.
По данным краевых властей, один из важных инвестиционных проектов в ЮФО – строительство тепловой электростанции "Ударная" в Крымском районе. Объект позволит решить проблему энергодефицита в муниципалитете, а также поддержит стабильную работу энергосистемы Крымского полуострова. Ввести в эксплуатацию объект планируют в 2023 году. Также в Кавказском районе завершают строительство индустриального парка "Достояние" на сумму более 5 миллиардов рублей.
Губернатор напомнил, что на Кубани предприниматели могут получить субсидии на создание объектов инфраструктуры и на оплату процентов по инвесткредитам. Также в крае действует статус регионального инвестиционного проекта. Он обеспечивает льготу по налогу на имущество и пониженную ставку по налогу на прибыль организаций, реализующих инвестпроект. Кроме того, модернизируют уже действующие меры господдержки.
"Для этого мы постоянно проводим встречи с бизнесом, чтобы понимать, какая помощь востребована", – уточнил Кондратьев.
В 2022 году Краснодарский край вошел в топ-10 наиболее комфортных и привлекательных регионов России по результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, формируемого Агентством стратегических инициатив.
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