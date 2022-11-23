https://ria.ru/20221123/inflyatsiya-1833777539.html

В России замедлилась годовая инфляция

В России замедлилась годовая инфляция - РИА Новости, 23.11.2022

В России замедлилась годовая инфляция

Инфляция в России в годовом выражении на 21 ноября замедлилась до 12,3% с 12,4% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T19:46

2022-11-23T19:46

2022-11-23T19:46

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

максим решетников

цены на нефть

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении на 21 ноября замедлилась до 12,3% с 12,4% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации"."На неделе с 15 по 21 ноября 2022 года инфляция составила 0,11%. В годовом выражении инфляция продолжила замедляться – до 12,3% год к году", - говорится в документе.Как говорится в документе, в сегменте продовольственных товаров рост цен ускорился до 0,14% за счет более высоких темпов удорожания плодоовощной продукции (2,68%)."При этом на продовольственные товары за исключением плодоовощной продукции дефляция продолжилась (минус 0,14%). В секторе непродовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли на 0,07% (неделей ранее рост цен отсутствовал). На туристические и регулируемые услуги темпы роста цен практически сохранились на уровне предыдущей недели (0,15% после 0,14% неделей ранее)", - добавили в министерстве.По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году инфляция в РФ ожидается на уровне 12,4%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников не исключал, что инфляция в России по итогам 2022 года может оказаться лучше прогноза, будет в диапазоне 12-12,4%.

https://ria.ru/20221122/tseny-1833248355.html

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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, цены на нефть