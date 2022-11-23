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В России замедлилась годовая инфляция - РИА Новости, 23.11.2022
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В России замедлилась годовая инфляция
В России замедлилась годовая инфляция - РИА Новости, 23.11.2022
В России замедлилась годовая инфляция
Инфляция в России в годовом выражении на 21 ноября замедлилась до 12,3% с 12,4% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T19:46
2022-11-23T19:46
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
максим решетников
цены на нефть
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении на 21 ноября замедлилась до 12,3% с 12,4% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации"."На неделе с 15 по 21 ноября 2022 года инфляция составила 0,11%. В годовом выражении инфляция продолжила замедляться – до 12,3% год к году", - говорится в документе.Как говорится в документе, в сегменте продовольственных товаров рост цен ускорился до 0,14% за счет более высоких темпов удорожания плодоовощной продукции (2,68%)."При этом на продовольственные товары за исключением плодоовощной продукции дефляция продолжилась (минус 0,14%). В секторе непродовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли на 0,07% (неделей ранее рост цен отсутствовал). На туристические и регулируемые услуги темпы роста цен практически сохранились на уровне предыдущей недели (0,15% после 0,14% неделей ранее)", - добавили в министерстве.По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году инфляция в РФ ожидается на уровне 12,4%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников не исключал, что инфляция в России по итогам 2022 года может оказаться лучше прогноза, будет в диапазоне 12-12,4%.
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, цены на нефть
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Максим Решетников, Цены на нефть
19:46 23.11.2022
 
В России замедлилась годовая инфляция

Минэкономразвития: инфляция в годовом выражении замедлилась до 12,3 процента

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении на 21 ноября замедлилась до 12,3% с 12,4% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
"На неделе с 15 по 21 ноября 2022 года инфляция составила 0,11%. В годовом выражении инфляция продолжила замедляться – до 12,3% год к году", - говорится в документе.
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Как говорится в документе, в сегменте продовольственных товаров рост цен ускорился до 0,14% за счет более высоких темпов удорожания плодоовощной продукции (2,68%).
"При этом на продовольственные товары за исключением плодоовощной продукции дефляция продолжилась (минус 0,14%). В секторе непродовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли на 0,07% (неделей ранее рост цен отсутствовал). На туристические и регулируемые услуги темпы роста цен практически сохранились на уровне предыдущей недели (0,15% после 0,14% неделей ранее)", - добавили в министерстве.
По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году инфляция в РФ ожидается на уровне 12,4%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников не исключал, что инфляция в России по итогам 2022 года может оказаться лучше прогноза, будет в диапазоне 12-12,4%.
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