https://ria.ru/20221123/inflyatsiya-1833769265.html

В России ускорилась недельная инфляция

В России ускорилась недельная инфляция - РИА Новости, 23.11.2022

В России ускорилась недельная инфляция

Недельная инфляция в РФ ускорилась до 0,11% с 0,06% неделей ранее, с начала года по 21 ноября потребительские цены выросли на 10,86%, сообщил в среду Росстат. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T19:07

2022-11-23T19:07

2022-11-23T19:07

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

цены

продукты

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Недельная инфляция в РФ ускорилась до 0,11% с 0,06% неделей ранее, с начала года по 21 ноября потребительские цены выросли на 10,86%, сообщил в среду Росстат."За период с 15 по 21 ноября 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,11%, с начала ноября – 100,18%, с начала года – 110,86%", - говорится в документе.Прирост цен на плодоовощную продукцию продолжил ускоряться. На неделе с 15 по 21 ноября она подорожала на 2,7% после 2% на предыдущей неделе. В частности рост цен на огурцы ускорился до 11,3% с 6,4% на предыдущей неделе, на помидоры, напротив, замедлился - до 4,1% с 5,59%. Кроме того, свекла выросла в цене на 2,5%, бананы – на 0,9%, морковь – на 0,5%, яблоки – на 0,2%, картофель – на 0,1%. В то же время цены на лук снизились на 0,6%, на капусту – на 0,5%.Из 34 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 15 наименованиям. Сильнее всего подешевела гречка - на 1,32%. Следом идет сахар с 0,95%. Маргарин подешевел на 0,59%, подсолнечное масло - на 0,39%, овощные консервы для детского питания - на 0,34%, шоколадные конфеты - на 0,22%, сосиски и сардельки, а также свинина - на 0,21%. Также снижение цены отмечено на мясо кур, сухие молочные смеси для детского питания, полукопченые и варено-копченые колбасы, печенье и рис - на 0,1%. Цена на чай не изменилась.Подорожание наблюдалось по 18 наименованиям продуктов, и сильнее всего подорожала вареная колбаса - на 0,55%. Кроме того, выросли цены на молоко – на 0,4%, мясные консервы для детского питания и яйца – на 0,3%, на баранину, фруктово-ягодные консервы для детского питания, пшено – на 0,2%, на рыбу, сливочное масло, сметану, творог, ржаной хлеб, вермишель и макаронные изделия - на 0,1%.Среди непродовольственных товаров первой необходимости лидеры роста цен: зубные пасты - на 0,63%, сухие корма для домашних животных - на 0,46%, туалетное мыло - на 0,41%, пеленки для новорожденных - на 0,31%, туалетная бумага - на 0,19%. Также Росстат зафиксировал рост цен на мужские майки и футболки (на 0,33%), детские футболки (на 0,22%) и кроссовки для взрослых (на 0,2%). Спички, стиральные порошки и гигиенические прокладки подорожали на 0,1%. В то же время цены на хозяйственное мыло снизились на 0,3%, детские подгузники – на 0,2%.На неделе с 15 по 21 ноября смартфоны и электропылесосы несколько подешевели - на 0,07% и 0,04%, цена на телевизоры не изменилась. Цены на отечественные легковые автомобили также не изменились, на иностранные - выросли на 0,01%. Цены на автомобильный бензин выросли на 0,1%, дизельное топливо – на 0,9%.Росстат на отчетной неделе зафиксировал рост цен на ряд наблюдаемых в недельной динамике лекарственных препаратов, в том числе на поливитамины (на 0,72%), аллохол (на 0,47%), корвалол (0,28%), препарат от кашля "Ренгалин" (на 0,21%). Подешевели валидол и мазь "Левомеколь".Стоимость полета в салоне экономического класса снизилась на 3,2% (неделей ранее был рост - на 3,21%).

https://ria.ru/20221122/taksi-1833401118.html

https://ria.ru/20221122/buterbrodeks-1833263520.html

https://ria.ru/20221121/tseny-1832968078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), цены, продукты