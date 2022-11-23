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Взорвавшиеся в Иерусалиме бомбы были начинены гвоздями, сообщили СМИ
Взорвавшиеся в Иерусалиме бомбы были начинены гвоздями, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.11.2022
Взорвавшиеся в Иерусалиме бомбы были начинены гвоздями, сообщили СМИ
Взорвавшиеся в Иерусалиме бомбы были начинены гвоздями и приведены в действие дистанционно, сообщает газета Jerusalem Post. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T11:23
2022-11-23T11:23
2022-11-23T11:23
в мире
иерусалим
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Взорвавшиеся в Иерусалиме бомбы были начинены гвоздями и приведены в действие дистанционно, сообщает газета Jerusalem Post.В Иерусалиме в среду произошел взрыв рядом с центральной автобусной станцией, вскоре после него поступило сообщение о втором взрыве в автобусе поблизости. Заместитель мэра города сообщала о 18 пострадавших. По данным СМИ, по меньшей мере один человек погиб."Бомбы были взорваны дистанционно и, как сообщается, были наполнены гвоздями и болтами", - говорится в сообщении газеты.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иерусалим
Взорвавшиеся в Иерусалиме бомбы были начинены гвоздями, сообщили СМИ
Jerusalem Post: взорвавшиеся в Иерусалиме бомбы были приведены в действие дистанционно