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Взорвавшиеся в Иерусалиме бомбы были начинены гвоздями, сообщили СМИ

Взорвавшиеся в Иерусалиме бомбы были начинены гвоздями, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.11.2022

Взорвавшиеся в Иерусалиме бомбы были начинены гвоздями, сообщили СМИ

Взорвавшиеся в Иерусалиме бомбы были начинены гвоздями и приведены в действие дистанционно, сообщает газета Jerusalem Post. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T11:23

2022-11-23T11:23

2022-11-23T11:23

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Взорвавшиеся в Иерусалиме бомбы были начинены гвоздями и приведены в действие дистанционно, сообщает газета Jerusalem Post.В Иерусалиме в среду произошел взрыв рядом с центральной автобусной станцией, вскоре после него поступило сообщение о втором взрыве в автобусе поблизости. Заместитель мэра города сообщала о 18 пострадавших. По данным СМИ, по меньшей мере один человек погиб."Бомбы были взорваны дистанционно и, как сообщается, были наполнены гвоздями и болтами", - говорится в сообщении газеты.

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иерусалим