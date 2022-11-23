https://ria.ru/20221123/gosuslugi-1833590333.html

На востоке Москвы после ремонта открылся центр госуслуг

На востоке Москвы после ремонта открылся центр госуслуг - РИА Новости, 23.11.2022

На востоке Москвы после ремонта открылся центр госуслуг

Обновленный центр госуслуг открылся на востоке Москвы после капитального ремонта, он стал комфортнее и удобнее для жителей, сообщила журналистам заммэра столицы РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T11:32

2022-11-23T11:32

2022-11-23T11:32

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общество

анастасия ракова

москва

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россия

госуслуги

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Обновленный центр госуслуг открылся на востоке Москвы после капитального ремонта, он стал комфортнее и удобнее для жителей, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Центр госуслуг района Ивановское открылся для москвичей после капитального ремонта. Он стал просторнее и светлее за счет грамотного подхода к организации пространства, соотношения корпоративных цветов в интерьере и мебели. Здесь посетители могут с комфортом оформить государственные услуги и воспользоваться полезными сервисами", - сказала Ракова.Заммэра отметила, что в обновленном офисе в три раза увеличилось количество компьютеров в зоне электронных услуг, появился кабинет для неторжественной регистрации брака, а также мини-кафетерий."За этот год мы уже открыли 12 центров госуслуг, включая переезды в более удобные помещения и создание новых офисов. До конца декабря планируем запустить еще один офис после капремонта - в районе Печатники", - рассказала заммэра.

https://realty.ria.ru/20221123/remont-1833556824.html

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Владимир Лаврентьев

общество, анастасия ракова , москва, городское хозяйство москвы, россия, госуслуги