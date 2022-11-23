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В подмосковном хостеле ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 23.11.2022
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В подмосковном хостеле ликвидировали открытое горение
В подмосковном хостеле ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 23.11.2022
В подмосковном хостеле ликвидировали открытое горение
Открытое горение в трехэтажном хостеле в Солнечногорском городском округе Московской области удалось полностью ликвидировать, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 23.11.2022
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происшествия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Открытое горение в трехэтажном хостеле в Солнечногорском городском округе Московской области удалось полностью ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ."В 12.38 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
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Тушение пожара в подмосковном хостеле
Около 200 человек эвакуированы из горящего хостела в подмосковном Солнечногорске, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Загоревшийся хостел "ХотелХот Шереметьево" - часть крупной сети из примерно 60 мини-отелей в Москве, Московской области и Петербурге.
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происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
12:46 23.11.2022 (обновлено: 12:48 23.11.2022)
 
В подмосковном хостеле ликвидировали открытое горение

В ГУ МЧС сообщили о ликвидации открытого горения в хостеле в Солнечногорске

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Открытое горение в трехэтажном хостеле в Солнечногорском городском округе Московской области удалось полностью ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"В 12.38 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
Сотрудник МЧС РФ тушит пожар - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 21:23Туризм
В хостеле в центре Москвы произошел пожар, спасены семь постояльцев
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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