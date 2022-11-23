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В подмосковном хостеле ликвидировали открытое горение

В подмосковном хостеле ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 23.11.2022

В подмосковном хостеле ликвидировали открытое горение

Открытое горение в трехэтажном хостеле в Солнечногорском городском округе Московской области удалось полностью ликвидировать, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T12:46

2022-11-23T12:46

2022-11-23T12:48

происшествия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Открытое горение в трехэтажном хостеле в Солнечногорском городском округе Московской области удалось полностью ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ."В 12.38 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220817/pozhar-1810321389.html

московская область (подмосковье)

россия

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Тушение пожара в подмосковном хостеле Около 200 человек эвакуированы из горящего хостела в подмосковном Солнечногорске, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Загоревшийся хостел "ХотелХот Шереметьево" - часть крупной сети из примерно 60 мини-отелей в Москве, Московской области и Петербурге. 2022-11-23T12:46 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия