Жители Германии пожаловались на рост цен в общепите

БЕРЛИН, 23 ноя - РИА Новости. Жители Германии на фоне роста цен сократили свои расходы на кафе и рестораны до минимума и стали больше готовить дома. С тем, как меняются привычки немцев на фоне инфляции и призывов к экономии, ознакомился корреспондент РИА Новости.Опрошенные немцы ссылаются на растущую инфляцию и признаются, что сытные ужины в ресторанах теперь приурочены только к особенным датам.Так, например, 50-летний житель небольшого района под Берлином рассказывает, что сократил походы в общепит до минимума."Я большой поклонник индийской кухни. Но когда я в последний раз был в индийском ресторане месяц назад, цены резко подняли", - говорит он.По его словам, теперь за самое недорогое блюдо придётся выложить около 12 евро, тогда как ранее за него же мужчина платил 9-10 евро. Свои походы в общепит он минимизировал. При этом собеседник агентства добавляет, что ещё сильнее его беспокоят растущие цены на продукты в магазинах.Реже посещает кафе и рестораны и тридцатилетняя уроженка Берлина. В целях экономии девушка теперь готовит дома, а для досуга и встреч с друзьями выбирает прогулки по паркам. Если предстоит долгое общение - берет с собой бутерброды.Тем не менее, по ее словам, если все же удается выбраться в ресторанчик, то она не скупится на чаевые, потому как знает, что и официантам сегодня приходится непросто."Я сама работаю в сфере услуг, поэтому мне известно, как сильно доход в такой работе зависит от чаевых. Поэтому, когда я все же заказываю что-то в кафе, то всегда очень щедра. Если мой счёт, например, составил около 40 евро за ужин, то я могу оставить сверху 5 евро. Но так, конечно, бывает только в том случае, если обслуживание было приятным и меня не игнорировали. Если со мной не были приветливы, мне пришлось долго ждать официанта, то я не оставлю чаевых совсем", - рассказала РИА Новости девушка.Другой собеседник агентства, житель Франкфурта-на-Майне, считает, что никто не обязан давать чаевые."Сотрудник заведения должен заранее обговаривать зарплату, которую он будет получать по итогам своей работы, и рассчитывать только на нее. А чаевые - это приятный бонус. Конечно, если обслуживание было на высоте и атмосфера в заведении приятная, то можно и оставить на чай 1-2 евро", - поделился мужчина с РИА Новости."Но лично я не хожу по кафе. Для меня это слишком дорого сегодня. Хотя недавно вот купил себе дёнер с собой за 6,5 евро. Но считаю, что это неприемлемая цена за блюдо, чтобы заказывать его себе регулярно", - пояснил немец.Он добавляет, что среди его друзей также нет никого, кто ходил бы часто в заведения общепита. "Только изредка друзья говорят, что побывали в китайском или вьетнамском кафе по акции, например, all you can eat ("съешь, сколько сможешь" - ред.), и все", - уточнил собеседник.Немецкий телеканал n-tv в минувшее воскресенье опубликовал опрос консалтинговой компании Boston Consulting Group, согласно которому 62% опрошенных в Германии людей заявили, что они реже едят вне дома. Ещё больше опрошенных - 68% - отметили, что также стали меньше пользоваться службами доставки еды.

