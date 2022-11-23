https://ria.ru/20221123/gaz-1833716433.html
Газ провели в дома более 150 тысяч жителей Московской области
Газ провели в дома более 150 тысяч жителей Московской области - РИА Новости, 23.11.2022
Газ провели в дома более 150 тысяч жителей Московской области
Газификация 2440 населенных пунктов по президентской программе завершилась в Подмосковье, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:40
2022-11-23T16:40
2022-11-23T16:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779689956_0:149:2000:1274_1920x0_80_0_0_84b361e4b7c422c2ebdfe2ca041ee962.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Газификация 2440 населенных пунктов по президентской программе завершилась в Подмосковье, сообщил телеканал "360".По данным "Мособлгаза", топливо получили 155 тысяч местных жителей. Генеральный директор компании Игорь Баранов уточнил, что в работах принимали участие дополнительные бригады, чтобы закончить вовремя.В декабре темп газификации вырастет. За этот месяц планируется провести газовые коммуникации в 366 населенных пунктов.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779689956_57:0:1834:1333_1920x0_80_0_0_44f6c5db00fb4d80e323d0d816100a05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)