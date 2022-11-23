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Газ провели в дома более 150 тысяч жителей Московской области

Газ провели в дома более 150 тысяч жителей Московской области - РИА Новости, 23.11.2022

Газ провели в дома более 150 тысяч жителей Московской области

Газификация 2440 населенных пунктов по президентской программе завершилась в Подмосковье, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T16:40

2022-11-23T16:40

2022-11-23T16:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Газификация 2440 населенных пунктов по президентской программе завершилась в Подмосковье, сообщил телеканал "360".По данным "Мособлгаза", топливо получили 155 тысяч местных жителей. Генеральный директор компании Игорь Баранов уточнил, что в работах принимали участие дополнительные бригады, чтобы закончить вовремя.В декабре темп газификации вырастет. За этот месяц планируется провести газовые коммуникации в 366 населенных пунктов.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)