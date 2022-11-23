Рейтинг@Mail.ru
"Братья навек": по Петербургу пронесли 600-метровый сербско-российский флаг - РИА Новости, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221123/flag-1833586692.html
"Братья навек": по Петербургу пронесли 600-метровый сербско-российский флаг
"Братья навек": по Петербургу пронесли 600-метровый сербско-российский флаг - РИА Новости, 23.11.2022
"Братья навек": по Петербургу пронесли 600-метровый сербско-российский флаг
Футбольные болельщики принесли гигантский сербско-российский флаг к стадиону в Санкт-Петербурге, где "Зенит" играл товарищеский матч с "Црвеной Звездой"... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T11:55
2022-11-23T11:55
фото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833584079_0:142:2982:1819_1920x0_80_0_0_a10bef79f072c57142dff4b8b96cd59b.jpg
Футбольные болельщики принесли гигантский сербско-российский флаг к стадиону в Санкт-Петербурге, где "Зенит" играл товарищеский матч с "Црвеной Звездой". Необычный знак поддержки — в фотоленте Ria.ru.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833584079_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_8a1ab3d033b4ab0c5595a2f17137d07a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото
Фото
11:55 23.11.2022
 

"Братья навек": по Петербургу пронесли 600-метровый сербско-российский флаг

Читать ria.ru в
Футбольные болельщики принесли гигантский сербско-российский флаг к стадиону в Санкт-Петербурге, где "Зенит" играл товарищеский матч с "Црвеной Звездой". Необычный знак поддержки — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Акция, призванная подчеркнуть братские отношения между Россией и Сербией, прошла в Санкт-Петербурге во вторник.

Люди несут 600-метровый сербско-российский флаг по улицам Санкт-Петербурга от станции метро Крестовский остров до стадиона, где состоится товарищеский матч между футбольными командами Зенит и Црвена Звезда
1 из 8

Акция, призванная подчеркнуть братские отношения между Россией и Сербией, прошла в Санкт-Петербурге во вторник.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Участники начали собираться у станции метро "Крестовский остров" около шести часов вечера.

Люди несут 600-метровый сербско-российский флаг по улицам Санкт-Петербурга от станции метро Крестовский остров до стадиона, где состоится товарищеский матч между футбольными командами Зенит и Црвена Звезда
2 из 8

Участники начали собираться у станции метро "Крестовский остров" около шести часов вечера.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Через некоторое время здесь появился главный герой — 600-метровый сербско-российский флаг.

Люди несут 600-метровый сербско-российский флаг по улицам Санкт-Петербурга от станции метро Крестовский остров до стадиона, где состоится товарищеский матч между футбольными командами Зенит и Црвена Звезда
3 из 8

Через некоторое время здесь появился главный герой — 600-метровый сербско-российский флаг.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

"Триста метров — длина красно-сине-белого сербского флага и столько же — российского триколора", — пояснил один из участников мероприятия.

Люди несут 600-метровый сербско-российский флаг по улицам Санкт-Петербурга от станции метро Крестовский остров до стадиона, где состоится товарищеский матч между футбольными командами Зенит и Црвена Звезда
4 из 8

"Триста метров — длина красно-сине-белого сербского флага и столько же — российского триколора", — пояснил один из участников мероприятия.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Колонна постепенно выдвинулась в сторону стадиона "Газпром Арена", где играли петербургский "Зенит" и белградская "Црвена Звезда".

Люди несут 600-метровый сербско-российский флаг по улицам Санкт-Петербурга от станции метро Крестовский остров до стадиона, где состоится товарищеский матч между футбольными командами Зенит и Црвена Звезда
5 из 8

Колонна постепенно выдвинулась в сторону стадиона "Газпром Арена", где играли петербургский "Зенит" и белградская "Црвена Звезда".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Время от времени шествие останавливалось, чтобы успели присоединиться новые участники.

Люди несут 600-метровый сербско-российский флаг по улицам Санкт-Петербурга от станции метро Крестовский остров до стадиона, где состоится товарищеский матч между футбольными командами Зенит и Црвена Звезда
6 из 8

Время от времени шествие останавливалось, чтобы успели присоединиться новые участники.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Сербские болельщики скандировали "Русские и сербы — братья навек", пели "Катюшу".

Люди несут 600-метровый сербско-российский флаг по улицам Санкт-Петербурга от станции метро Крестовский остров до стадиона, где состоится товарищеский матч между футбольными командами Зенит и Црвена Звезда
7 из 8

Сербские болельщики скандировали "Русские и сербы — братья навек", пели "Катюшу".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

В сентябре этот флаг сербы пронесли по центральным улицам Белграда в знак поддержки России.

Люди несут 600-метровый сербско-российский флаг по улицам Санкт-Петербурга от станции метро Крестовский остров до стадиона, где состоится товарищеский матч между футбольными командами Зенит и Црвена Звезда
8 из 8

В сентябре этот флаг сербы пронесли по центральным улицам Белграда в знак поддержки России.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
 
Фото
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала