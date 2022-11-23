https://ria.ru/20221123/flag-1833586692.html

"Братья навек": по Петербургу пронесли 600-метровый сербско-российский флаг

"Братья навек": по Петербургу пронесли 600-метровый сербско-российский флаг - РИА Новости, 23.11.2022

"Братья навек": по Петербургу пронесли 600-метровый сербско-российский флаг

Футбольные болельщики принесли гигантский сербско-российский флаг к стадиону в Санкт-Петербурге, где "Зенит" играл товарищеский матч с "Црвеной Звездой"... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T11:55

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2022-11-23T11:55

фото

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Футбольные болельщики принесли гигантский сербско-российский флаг к стадиону в Санкт-Петербурге, где "Зенит" играл товарищеский матч с "Црвеной Звездой". Необычный знак поддержки — в фотоленте Ria.ru.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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