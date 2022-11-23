"Братья навек": по Петербургу пронесли 600-метровый сербско-российский флаг
Акция, призванная подчеркнуть братские отношения между Россией и Сербией, прошла в Санкт-Петербурге во вторник.
Акция, призванная подчеркнуть братские отношения между Россией и Сербией, прошла в Санкт-Петербурге во вторник.
Участники начали собираться у станции метро "Крестовский остров" около шести часов вечера.
Участники начали собираться у станции метро "Крестовский остров" около шести часов вечера.
Через некоторое время здесь появился главный герой — 600-метровый сербско-российский флаг.
Через некоторое время здесь появился главный герой — 600-метровый сербско-российский флаг.
"Триста метров — длина красно-сине-белого сербского флага и столько же — российского триколора", — пояснил один из участников мероприятия.
"Триста метров — длина красно-сине-белого сербского флага и столько же — российского триколора", — пояснил один из участников мероприятия.
Колонна постепенно выдвинулась в сторону стадиона "Газпром Арена", где играли петербургский "Зенит" и белградская "Црвена Звезда".
Колонна постепенно выдвинулась в сторону стадиона "Газпром Арена", где играли петербургский "Зенит" и белградская "Црвена Звезда".
Время от времени шествие останавливалось, чтобы успели присоединиться новые участники.
Время от времени шествие останавливалось, чтобы успели присоединиться новые участники.
Сербские болельщики скандировали "Русские и сербы — братья навек", пели "Катюшу".
Сербские болельщики скандировали "Русские и сербы — братья навек", пели "Катюшу".
В сентябре этот флаг сербы пронесли по центральным улицам Белграда в знак поддержки России.
В сентябре этот флаг сербы пронесли по центральным улицам Белграда в знак поддержки России.