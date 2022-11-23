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В Сямэне открылся международный фестиваль молодежных искусств - РИА Новости, 23.11.2022
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В Сямэне открылся международный фестиваль молодежных искусств
В Сямэне открылся международный фестиваль молодежных искусств - РИА Новости, 23.11.2022
В Сямэне открылся международный фестиваль молодежных искусств
XV Китайский международный фестиваль молодежных искусств стартовал во вторник в городе Сямэнь (Восточный Китай). РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T17:40
2022-11-23T17:40
россия-китай: главное
китай
сямэнь
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МОСКВА, 23 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". XV Китайский международный фестиваль молодежных искусств стартовал во вторник в городе Сямэнь (Восточный Китай).Событие сопровождается многочисленными мероприятиями по культурному обмену, которые проходят в гибридном (онлайн- и офлайн-) формате.В течение недельного фестиваля 20 художественных коллективов высокого уровня, состоящих из более чем 200 молодых артистов из Китая, Бразилии, Индии, России и других стран, примут участие в более чем 20 культурных мероприятиях, таких как спектакли, выставки и дискуссии.В рамках фестиваля в городах Пекин, Шанхай и Чэнду также организованы дополнительные площадки, где проходят художественные выставки и представления.Проводимый с 2008 года Китайский международный фестиваль молодежных искусств является первым международным молодежным мероприятием по культурному обмену, который организуется под руководством правительства КНР.С тех пор фестиваль привлек тысячи молодых артистов со всего мира и стал платформой для обмена идеями и укрепления дружбы.
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китай, сямэнь
Россия-Китай: Главное, Китай, Сямэнь
17:40 23.11.2022
 

В Сямэне открылся международный фестиваль молодежных искусств

CC BY 2.0 / Jay Huang / Misty Morning in Xiamen, ChinaСямэн, Китай
Сямэн, Китай - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
CC BY 2.0 / Jay Huang / Misty Morning in Xiamen, China
Сямэн, Китай
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МОСКВА, 23 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". XV Китайский международный фестиваль молодежных искусств стартовал во вторник в городе Сямэнь (Восточный Китай).
Событие сопровождается многочисленными мероприятиями по культурному обмену, которые проходят в гибридном (онлайн- и офлайн-) формате.
Кадр из промо песни к медиапроекту Ожившие мифы древнего Китая
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Официально запущен мультимедийный проект "Ожившие мифы древнего Китая"
В течение недельного фестиваля 20 художественных коллективов высокого уровня, состоящих из более чем 200 молодых артистов из Китая, Бразилии, Индии, России и других стран, примут участие в более чем 20 культурных мероприятиях, таких как спектакли, выставки и дискуссии.
В рамках фестиваля в городах Пекин, Шанхай и Чэнду также организованы дополнительные площадки, где проходят художественные выставки и представления.
Проводимый с 2008 года Китайский международный фестиваль молодежных искусств является первым международным молодежным мероприятием по культурному обмену, который организуется под руководством правительства КНР.
С тех пор фестиваль привлек тысячи молодых артистов со всего мира и стал платформой для обмена идеями и укрепления дружбы.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайСямэнь
 
 
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