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В Чехии рассказали, как Германия и Франция разваливают ЕС - РИА Новости, 23.11.2022
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В Чехии рассказали, как Германия и Франция разваливают ЕС
В Чехии рассказали, как Германия и Франция разваливают ЕС - РИА Новости, 23.11.2022
В Чехии рассказали, как Германия и Франция разваливают ЕС
Своим отношением к вооруженному конфликту на Украине Германия и Франция отбросили Европейский союз на 30 лет назад, пишет журналист Вилем Барак в статье для... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T15:02
2022-11-23T15:02
в мире
джо байден
германия
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Своим отношением к вооруженному конфликту на Украине Германия и Франция отбросили Европейский союз на 30 лет назад, пишет журналист Вилем Барак в статье для газеты Lidovky.В статье говорится, что в начале мая текущего года Чехия договорилась с Германией о поставке 15 единиц неновых танков "Леопард" 2А4, а затем Министерство обороны Чешской Республики заявило о намерении закупить 50 современных танков "Леопард" 2А7+.Но, как утверждает Барак, спустя семь месяцев в декабре прибудет лишь только одна тренировочная версия танка "Леопард" 2А4, а остальные боевые единицы доставят лишь в период с 2023 по 2025 год.Обозреватель обвинил правительство Германии в нежелании как можно быстрее поставлять военную технику на фоне вооруженного конфликта на Украине, а также критикует предыдущую зависимость Берлина от энергоресурсов России. Он считает, что Чехии стоит искать союзников получше Германии.На фоне российской военной операции США и их союзники продолжают отправлять оружие Украине. Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с западным вооружением становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221123/neft-1833639177.html
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в мире, джо байден, германия, чехия, украина, евросоюз, россия
В мире, Джо Байден, Германия, Чехия, Украина, Евросоюз, Россия
15:02 23.11.2022
 
В Чехии рассказали, как Германия и Франция разваливают ЕС

Lidovky: Германия и Франция отбросили Евросоюз на 30 лет назад

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Своим отношением к вооруженному конфликту на Украине Германия и Франция отбросили Европейский союз на 30 лет назад, пишет журналист Вилем Барак в статье для газеты Lidovky.

"Оказалось, что у нас не цивилизационные, а совсем другие ценности. Мы можем торговать друг с другом, но нечего искать дружбы, на которую можно было бы опереться", — посетовал автор материала.

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В статье говорится, что в начале мая текущего года Чехия договорилась с Германией о поставке 15 единиц неновых танков "Леопард" 2А4, а затем Министерство обороны Чешской Республики заявило о намерении закупить 50 современных танков "Леопард" 2А7+.
Но, как утверждает Барак, спустя семь месяцев в декабре прибудет лишь только одна тренировочная версия танка "Леопард" 2А4, а остальные боевые единицы доставят лишь в период с 2023 по 2025 год.
Обозреватель обвинил правительство Германии в нежелании как можно быстрее поставлять военную технику на фоне вооруженного конфликта на Украине, а также критикует предыдущую зависимость Берлина от энергоресурсов России. Он считает, что Чехии стоит искать союзников получше Германии.
На фоне российской военной операции США и их союзники продолжают отправлять оружие Украине. Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с западным вооружением становится законной целью для российской армии.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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