https://ria.ru/20221123/evrosoyuz-1833667896.html

В Чехии рассказали, как Германия и Франция разваливают ЕС

В Чехии рассказали, как Германия и Франция разваливают ЕС - РИА Новости, 23.11.2022

В Чехии рассказали, как Германия и Франция разваливают ЕС

Своим отношением к вооруженному конфликту на Украине Германия и Франция отбросили Европейский союз на 30 лет назад, пишет журналист Вилем Барак в статье для... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T15:02

2022-11-23T15:02

2022-11-23T15:02

в мире

джо байден

германия

чехия

украина

евросоюз

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876471_0:166:3049:1881_1920x0_80_0_0_7e80af99c5dba784482503fa70cc2cc0.jpg

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Своим отношением к вооруженному конфликту на Украине Германия и Франция отбросили Европейский союз на 30 лет назад, пишет журналист Вилем Барак в статье для газеты Lidovky.В статье говорится, что в начале мая текущего года Чехия договорилась с Германией о поставке 15 единиц неновых танков "Леопард" 2А4, а затем Министерство обороны Чешской Республики заявило о намерении закупить 50 современных танков "Леопард" 2А7+.Но, как утверждает Барак, спустя семь месяцев в декабре прибудет лишь только одна тренировочная версия танка "Леопард" 2А4, а остальные боевые единицы доставят лишь в период с 2023 по 2025 год.Обозреватель обвинил правительство Германии в нежелании как можно быстрее поставлять военную технику на фоне вооруженного конфликта на Украине, а также критикует предыдущую зависимость Берлина от энергоресурсов России. Он считает, что Чехии стоит искать союзников получше Германии.На фоне российской военной операции США и их союзники продолжают отправлять оружие Украине. Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с западным вооружением становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221123/neft-1833639177.html

https://ria.ru/20221123/gaz-1833605263.html

германия

чехия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, германия, чехия, украина, евросоюз, россия