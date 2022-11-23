https://ria.ru/20221123/evrosoyuz-1833636718.html

СМИ: ЕС просубсидирует промышленность для защиты от конкурентов из США

СМИ: ЕС просубсидирует промышленность для защиты от конкурентов из США - РИА Новости, 23.11.2022

СМИ: ЕС просубсидирует промышленность для защиты от конкурентов из США

Евросоюз готовится к масштабному субсидированию, чтобы защитить европейскую промышленность от американских конкурентов, сообщает европейское издание газеты... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T13:39

2022-11-23T13:39

2022-11-23T13:39

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Евросоюз готовится к масштабному субсидированию, чтобы защитить европейскую промышленность от американских конкурентов, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников ЕС.Издание пишет, что в ЕС опасаются, что предприятия в связи с актом США о снижении инфляции столкнутся с непреодолимым давлением для перемещения новых инвестиций в США, а не в Европу. Отмечается, что чиновники заявили, что ЕС сейчас работает над чрезвычайной схемой для направления денег в ключевые высокотехнологичные отрасли."По словам двух высокопоставленных чиновников, предварительное решение, которое сейчас готовится в Брюсселе, состоит в том, чтобы противостоять субсидиям США с помощью собственного фонда ЕС. Это будет "Фонд европейского суверенитета", который уже был упомянут председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в сентябре, чтобы помочь предприятиям инвестировать в Европу и соответствовать амбициозным экологическим стандартам", - сообщает газета.Как отмечается, чиновники заявили, что ЕС должен действовать быстро, так как компании уже принимают решения о том, где они будут строить свои будущие заводы для разной продукции. Другая причина для быстрой реакции, по словам чиновников, состоит в том, чтобы избежать ситуации, при которой отдельные страны растрачивали бы средства на случай чрезвычайной ситуации.Издание, ссылаясь на людей, присутствовавших на встрече еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона с европейскими лидерами промышленности в понедельник, сообщает, что комиссар выступил с предупреждением об "экзистенциальном вызове" для Европы, связанном с актом США о снижении инфляции. Бретон заявил, что крайне необходимо в настоящий момент "обратить вспять процесс деиндустриализации".Ранее в ноябре Бретон заявил, что Еврокомиссия направила Вашингтону письменное предупреждение с требованием изменить ряд пунктов закона о сокращении инфляции в США (IRA), которые противоречат нормам ВТО, отметив, что ЕС готов будет принять ответные меры для защиты своих производителей.Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. В ЕС назвали этот акт дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран.

https://ria.ru/20221123/sanktsii-1833595909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, европа, евросоюз, еврокомиссия