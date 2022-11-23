США могут создать в Польше резерв запчастей для Украины, пишут СМИ
WP: США могут создать в Польше резерв запчастей для энергоинфраструктуры на Украине
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В США рассматривают возможность создать в Польше резерв запчастей для оперативного восстановления энергетической инфраструктуры на Украине, сообщает газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного политика.
Согласно изданию, чиновники в Вашингтоне работают над тем, чтобы найти и предоставить Украине нужные детали.
"У американских производителей не всегда есть на складе необходимое оборудование, а если оно есть, может уйти слишком много времени на то, чтобы доставить его на Украину. Есть идея создать резерв запчастей в Польше, чтобы техника могла быть быстро поставлена на Украину в случае необходимости", - говорится в сообщении газеты, которая ссылается на политика.
Премьер Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после ракетных ударов. Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что в случае блэкаута по всей Украине энергосистеме понадобится на восстановление от трех до десяти дней. Позже гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко предложил украинцам рассмотреть возможность выезда из страны на три-четыре месяца для уменьшения потребления электроэнергии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.