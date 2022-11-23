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Львовские власти сообщили о поражении электроподстанции в регионе - РИА Новости, 23.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221123/elektropodstantsiya-1833713637.html
Львовские власти сообщили о поражении электроподстанции в регионе
Львовские власти сообщили о поражении электроподстанции в регионе - РИА Новости, 23.11.2022
Львовские власти сообщили о поражении электроподстанции в регионе
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что в регионе поражена электроподстанция. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:36
2022-11-23T16:36
специальная военная операция на украине
в мире
виталий кличко
владимир зеленский
украина
киев
укрэнерго
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что в регионе поражена электроподстанция.Ранее в среду воздушная тревога была объявлена по всей Украине. О взрывах в Киеве сообщали местные СМИ, мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил поражение объекта инфраструктуры. По данным местных изданий, в левобережных районах города начались перебои с водоснабжением и электроэнергией.В национальной энергетической компании "Укрэнерго" заявили, что во всех регионах Украины в среду введены аварийные отключения электроэнергии.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221123/ukraina-1833700796.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, виталий кличко, владимир зеленский, украина, киев, укрэнерго, вооруженные силы рф, львовская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виталий Кличко, Владимир Зеленский, Украина, Киев, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ, Львовская область
16:36 23.11.2022
 
Львовские власти сообщили о поражении электроподстанции в регионе

Глава Львовской ОВА Козицкий: из-за поражения электроподстанции в трех районах нет света

© РИА Новости / СтрингерЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что в регионе поражена электроподстанция.
"Два ракетных удара по электроподстанции во Львовской области. Яворовский, Львовский и Червоноградский районы без электроэнергии", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в среду воздушная тревога была объявлена по всей Украине. О взрывах в Киеве сообщали местные СМИ, мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил поражение объекта инфраструктуры. По данным местных изданий, в левобережных районах города начались перебои с водоснабжением и электроэнергией.
В национальной энергетической компании "Укрэнерго" заявили, что во всех регионах Украины в среду введены аварийные отключения электроэнергии.
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Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВиталий КличкоВладимир ЗеленскийУкраинаКиевУкрэнергоВооруженные силы РФЛьвовская область
 
 
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