https://ria.ru/20221123/elektropodstantsiya-1833713637.html

Львовские власти сообщили о поражении электроподстанции в регионе

Львовские власти сообщили о поражении электроподстанции в регионе - РИА Новости, 23.11.2022

Львовские власти сообщили о поражении электроподстанции в регионе

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что в регионе поражена электроподстанция. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T16:36

2022-11-23T16:36

2022-11-23T16:36

специальная военная операция на украине

в мире

виталий кличко

владимир зеленский

украина

киев

укрэнерго

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155993/73/1559937323_364:534:1832:1360_1920x0_80_0_0_f909841a4641842073a28b8758199644.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что в регионе поражена электроподстанция.Ранее в среду воздушная тревога была объявлена по всей Украине. О взрывах в Киеве сообщали местные СМИ, мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил поражение объекта инфраструктуры. По данным местных изданий, в левобережных районах города начались перебои с водоснабжением и электроэнергией.В национальной энергетической компании "Укрэнерго" заявили, что во всех регионах Украины в среду введены аварийные отключения электроэнергии.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221123/ukraina-1833700796.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

киев

львовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, виталий кличко, владимир зеленский, украина, киев, укрэнерго, вооруженные силы рф, львовская область