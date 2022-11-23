Львовские власти сообщили о поражении электроподстанции в регионе
Глава Львовской ОВА Козицкий: из-за поражения электроподстанции в трех районах нет света
Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что в регионе поражена электроподстанция.
"Два ракетных удара по электроподстанции во Львовской области. Яворовский, Львовский и Червоноградский районы без электроэнергии", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в среду воздушная тревога была объявлена по всей Украине. О взрывах в Киеве сообщали местные СМИ, мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил поражение объекта инфраструктуры. По данным местных изданий, в левобережных районах города начались перебои с водоснабжением и электроэнергией.
В национальной энергетической компании "Укрэнерго" заявили, что во всех регионах Украины в среду введены аварийные отключения электроэнергии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.