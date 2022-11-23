https://ria.ru/20221123/elektromobili-1833537681.html

Маска попросили инвестировать в южнокорейское производство электромобилей

Маска попросили инвестировать в южнокорейское производство электромобилей - РИА Новости, 23.11.2022

Маска попросили инвестировать в южнокорейское производство электромобилей

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль попросил главу компании Tesla Илона Маска инвестировать в сферу электромобилей в Южной Корее, передает агентство Ренхап. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T08:08

2022-11-23T08:08

2022-11-23T08:08

технологии

юн сок ель

илон маск

азия

южная корея

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СЕУЛ, 23 ноя - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль попросил главу компании Tesla Илона Маска инвестировать в сферу электромобилей в Южной Корее, передает агентство Ренхап.Президент переговорил с Маском по видеоконференции в среду. Он попросил его "инвестировать в Южную Корею" на фоне планов Tesla построить в Азии еще один завод по производству электромобилей Gigafactory. Юн Сок Ёль рассказал Маску об инвестиционном климате в этой сфере в Южной Корее и пообещал, что, если существуют каки-то моменты, которые могут стать помехой для инвестиций, они будут исправлены в соответствии с мировыми стандартами."Мы рассматриваем Корею как одного из лучших кандидатов для инвестиций", - заявил Маск, но добавил, что перед принятием решения будет произведен всесторонний обзор инвестиционных условий стран-кандидатов в Азии, таких как персонал, уровень технологий и производственная среда.Он отметил, что Tesla использует множество южнокорейских компонентов в области автономного вождения и искусственного интеллекта, а также выразил готовность активно инвестировать в корейскую инфраструктуру зарядки электромобилей.Юн Сок Ёль помимо прочего попросил и сотрудничества компании Space X Маска с южнокорейской космической промышленностью.

https://ria.ru/20221114/torgovlya-1831281319.html

https://ria.ru/20220617/elektromobili-1796002696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, юн сок ель, илон маск, азия, южная корея, tesla motors, в мире