https://ria.ru/20221123/elektromobili-1833537681.html
Маска попросили инвестировать в южнокорейское производство электромобилей
Маска попросили инвестировать в южнокорейское производство электромобилей - РИА Новости, 23.11.2022
Маска попросили инвестировать в южнокорейское производство электромобилей
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль попросил главу компании Tesla Илона Маска инвестировать в сферу электромобилей в Южной Корее, передает агентство Ренхап. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T08:08
2022-11-23T08:08
2022-11-23T08:08
технологии
юн сок ель
илон маск
азия
южная корея
tesla motors
в мире
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СЕУЛ, 23 ноя - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль попросил главу компании Tesla Илона Маска инвестировать в сферу электромобилей в Южной Корее, передает агентство Ренхап.Президент переговорил с Маском по видеоконференции в среду. Он попросил его "инвестировать в Южную Корею" на фоне планов Tesla построить в Азии еще один завод по производству электромобилей Gigafactory. Юн Сок Ёль рассказал Маску об инвестиционном климате в этой сфере в Южной Корее и пообещал, что, если существуют каки-то моменты, которые могут стать помехой для инвестиций, они будут исправлены в соответствии с мировыми стандартами."Мы рассматриваем Корею как одного из лучших кандидатов для инвестиций", - заявил Маск, но добавил, что перед принятием решения будет произведен всесторонний обзор инвестиционных условий стран-кандидатов в Азии, таких как персонал, уровень технологий и производственная среда.Он отметил, что Tesla использует множество южнокорейских компонентов в области автономного вождения и искусственного интеллекта, а также выразил готовность активно инвестировать в корейскую инфраструктуру зарядки электромобилей.Юн Сок Ёль помимо прочего попросил и сотрудничества компании Space X Маска с южнокорейской космической промышленностью.
https://ria.ru/20221114/torgovlya-1831281319.html
https://ria.ru/20220617/elektromobili-1796002696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, юн сок ель, илон маск, азия, южная корея, tesla motors, в мире
Технологии, Юн Сок Ель, Илон Маск, Азия, Южная Корея, Tesla motors, В мире
Маска попросили инвестировать в южнокорейское производство электромобилей
Глава Южной Кореи Юн Сок Ель попросил Маска инвестировать в производство электромобилей
СЕУЛ, 23 ноя - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль попросил главу компании Tesla Илона Маска инвестировать в сферу электромобилей в Южной Корее, передает агентство Ренхап.
Президент переговорил с Маском по видеоконференции в среду. Он попросил его "инвестировать в Южную Корею" на фоне планов Tesla построить в Азии
еще один завод по производству электромобилей Gigafactory. Юн Сок Ёль рассказал Маску об инвестиционном климате в этой сфере в Южной Корее и пообещал, что, если существуют каки-то моменты, которые могут стать помехой для инвестиций, они будут исправлены в соответствии с мировыми стандартами.
"Мы рассматриваем Корею как одного из лучших кандидатов для инвестиций", - заявил Маск, но добавил, что перед принятием решения будет произведен всесторонний обзор инвестиционных условий стран-кандидатов в Азии, таких как персонал, уровень технологий и производственная среда.
Он отметил, что Tesla использует множество южнокорейских компонентов в области автономного вождения и искусственного интеллекта, а также выразил готовность активно инвестировать в корейскую инфраструктуру зарядки электромобилей.
Юн Сок Ёль помимо прочего попросил и сотрудничества компании Space X Маска с южнокорейской космической промышленностью.