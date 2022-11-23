https://ria.ru/20221123/eksport-1833800809.html

Минпромторг: несырьевой неэнергетический экспорт достиг дна из-за санкций

Минпромторг: несырьевой неэнергетический экспорт достиг дна из-за санкций - РИА Новости, 23.11.2022

Минпромторг: несырьевой неэнергетический экспорт достиг дна из-за санкций

Несырьевой неэнергетический экспорт России "приземлился на дно" из-за санкций и с этой нижней границы будет отскакивать, заявил заместитель министра... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T22:14

2022-11-23T22:14

2022-11-23T22:14

экономика

василий осьмаков

михаил мишустин

вероника никишина

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

госдума рф

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ВОЛГОГРАД, 23 ноя - РИА Новости. Несырьевой неэнергетический экспорт России "приземлился на дно" из-за санкций и с этой нижней границы будет отскакивать, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков."То, что происходит - мы уже в значительной степени приземлились на дно, в принципе, поняли эффекты санкций. Несырьевой неэнергетический экспорт грохнулся на 16-18%, и больше уже вряд ли упадет. Это некая нижняя граница, с которой мы будем отскакивать", - сказал Осьмаков в ходе пленарного заседания межрегионального экономического промышленно-энергетического форума.Госдума в четверг планирует рассмотреть правительственный законопроект, направленный на государственную поддержку российского несырьевого неэнергетического экспорта. Проектом, в частности, предлагается законодательно закрепить понятие "несырьевой неэнергетический экспорт". Это позволит создать единообразный подход к классификации различных товарных позиций, относящихся к такому экспорту.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в конце октября говорил, что номинальная стоимость несырьевого неэнергетического экспорта РФ, несмотря на сокращение поставок, за восемь месяцев текущего года выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 125 миллиардов долларов.В свою очередь генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина тогда же говорила, что продукцию из России продолжают покупать около 200 стран.

https://ria.ru/20221114/importozameschenie-1831298538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

экономика, василий осьмаков, михаил мишустин, вероника никишина, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф