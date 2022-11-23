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Минпромторг: несырьевой неэнергетический экспорт достиг дна из-за санкций - РИА Новости, 23.11.2022
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Минпромторг: несырьевой неэнергетический экспорт достиг дна из-за санкций
Минпромторг: несырьевой неэнергетический экспорт достиг дна из-за санкций - РИА Новости, 23.11.2022
Минпромторг: несырьевой неэнергетический экспорт достиг дна из-за санкций
Несырьевой неэнергетический экспорт России "приземлился на дно" из-за санкций и с этой нижней границы будет отскакивать, заявил заместитель министра... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T22:14
2022-11-23T22:14
экономика
василий осьмаков
михаил мишустин
вероника никишина
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
госдума рф
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ВОЛГОГРАД, 23 ноя - РИА Новости. Несырьевой неэнергетический экспорт России "приземлился на дно" из-за санкций и с этой нижней границы будет отскакивать, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков."То, что происходит - мы уже в значительной степени приземлились на дно, в принципе, поняли эффекты санкций. Несырьевой неэнергетический экспорт грохнулся на 16-18%, и больше уже вряд ли упадет. Это некая нижняя граница, с которой мы будем отскакивать", - сказал Осьмаков в ходе пленарного заседания межрегионального экономического промышленно-энергетического форума.Госдума в четверг планирует рассмотреть правительственный законопроект, направленный на государственную поддержку российского несырьевого неэнергетического экспорта. Проектом, в частности, предлагается законодательно закрепить понятие "несырьевой неэнергетический экспорт". Это позволит создать единообразный подход к классификации различных товарных позиций, относящихся к такому экспорту.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в конце октября говорил, что номинальная стоимость несырьевого неэнергетического экспорта РФ, несмотря на сокращение поставок, за восемь месяцев текущего года выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 125 миллиардов долларов.В свою очередь генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина тогда же говорила, что продукцию из России продолжают покупать около 200 стран.
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экономика, василий осьмаков, михаил мишустин, вероника никишина, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф
Экономика, Василий Осьмаков, Михаил Мишустин, Вероника Никишина, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Госдума РФ
22:14 23.11.2022
 
Минпромторг: несырьевой неэнергетический экспорт достиг дна из-за санкций

Минпромторг: несырьевой неэнергетический экспорт достиг дна из-за санкций

© РИА Новости / Игорь ЗарембоФуры на таможенном посту
Фуры на таможенном посту - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Фуры на таможенном посту. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 23 ноя - РИА Новости. Несырьевой неэнергетический экспорт России "приземлился на дно" из-за санкций и с этой нижней границы будет отскакивать, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.
"То, что происходит - мы уже в значительной степени приземлились на дно, в принципе, поняли эффекты санкций. Несырьевой неэнергетический экспорт грохнулся на 16-18%, и больше уже вряд ли упадет. Это некая нижняя граница, с которой мы будем отскакивать", - сказал Осьмаков в ходе пленарного заседания межрегионального экономического промышленно-энергетического форума.
Госдума в четверг планирует рассмотреть правительственный законопроект, направленный на государственную поддержку российского несырьевого неэнергетического экспорта. Проектом, в частности, предлагается законодательно закрепить понятие "несырьевой неэнергетический экспорт". Это позволит создать единообразный подход к классификации различных товарных позиций, относящихся к такому экспорту.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в конце октября говорил, что номинальная стоимость несырьевого неэнергетического экспорта РФ, несмотря на сокращение поставок, за восемь месяцев текущего года выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 125 миллиардов долларов.
В свою очередь генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина тогда же говорила, что продукцию из России продолжают покупать около 200 стран.
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ЭкономикаВасилий ОсьмаковМихаил МишустинВероника НикишинаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Госдума РФ
 
 
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