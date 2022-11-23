https://ria.ru/20221123/ekonomiya-1833791440.html

Швейцария обнародовала план по экономии электричества в случае его дефицита

Швейцария обнародовала план по экономии электричества в случае его дефицита - РИА Новости, 23.11.2022

Швейцария обнародовала план по экономии электричества в случае его дефицита

Власти Швейцарии представили план по экономии электроэнергии в зависимости от уровня угрозы ее дефицита, среди предложенных мер - ограничение температуры стирки РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T21:14

2022-11-23T21:14

2022-11-23T21:14

в мире

ги пармелен

швейцария

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ЦЮРИХ, 23 ноя - РИА Новости. Власти Швейцарии представили план по экономии электроэнергии в зависимости от уровня угрозы ее дефицита, среди предложенных мер - ограничение температуры стирки в стиральной машине до 40 градусов Цельсия, а также снижение до 100 километров в час допустимой скорости на автострадах.План с мерами на случай острого дефицита электроэнергии был обнародован в среду министерством экономики. Как подчеркнул на пресс-конференции глава министерства Ги Пармелен, представленные меры будут обсуждаться с кантонами, бизнесом и другими заинтересованными сторонами до 12 декабря.Согласно плану, на начальном этапе ограничений предполагается, что "стиральные машины в домохозяйствах могут работать при температуре воды не более 40 Цельсия". Кроме того, может быть запрещено освещение витрин магазинов с 23.00 до 05.00.На втором этапе может быть полностью отключено отопление в клубах, на дискотеках или в помещениях, где проводятся танцевальные мероприятия. Третий этап ограничений предполагает сокращение часов работы магазинов, а также использование жителями Швейцарии электромобилей только по "строгой необходимости", например, для поездок на работу, к врачу или за покупками.В дальнейшем при ухудшении ситуации в энергетической сфере власти могут запретить публичные кинопоказы, а также любительские и профессиональные спортивные мероприятия (в том числе киберспортивные), если для их проведения необходима электроэнергия.Одновременно власти предложили сократить допустимую скорость на автострадах со 120 километров в час до 100. Как сообщается, эта мера также позволит экономить масло, которое можно использовать для аварийных электрогенераторов и двухтопливных установок.В ходе пресс-конференции министр Пармелен подчеркнул, что в Швейцарии не планируется создавать "полицию", которая будет проводить проверки по соблюдению возможных ограничений. Чиновник заявил, что рассчитывает на сознательность жителей страны.

https://ria.ru/20221024/germaniya-1826154003.html

https://ria.ru/20220831/gaz-1813339416.html

швейцария

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, ги пармелен, швейцария