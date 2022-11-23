https://ria.ru/20221123/dubay-1833335835.html

В Дубае открывается зимний рождественский город

В Дубае открывается зимний рождественский город - РИА Новости, 23.11.2022

В Дубае открывается зимний рождественский город

В Дубае с 23 ноября 2022 года по 8 января 2023 года в Expo City, где проходила выставка EXPO 2020, появится Зимний город (Winter City), сообщает АТОР. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T05:25

2022-11-23T05:25

2022-11-23T05:25

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В Дубае с 23 ноября 2022 года по 8 января 2023 года в Expo City, где проходила выставка EXPO 2020, появится Зимний город (Winter City), сообщает АТОР.Вход в будет бесплатным. На территории разместятся хижины в стиле шале, сосны и ярмарочная площадь, грот Санта-Клауса и станция для отправки писем главному зимнему волшебнику. Также в Expo City поставят 16-метровую елку, украшенную игрушками и метрами гирлянд. С 20 по 29 декабря во второй раз запустят популярное рождественское шоу "Миссис Клаус Экспо 2020", которое включит в себя развлекательную программу. Ежедневно будут проходить ночные представления, мастер-классы по изготовлению пряников, венков и украшений.Для юных посетителей откроет свои двери "Грот Санты", в разных зонах можно будет попрыгать, скользить, заняться скалолазанием и прокатиться на зиплайне. Планируются традиционные ярмарочные угощения: горячий шоколад, глинтвейн и пироги.Expo City Dubai станет официальной фан-зоной для болельщиков Чемпионата мира по футболу в Катаре. С 9 декабря комплекс уже будет посвящен исключительно рождественским праздникам.

https://ria.ru/20221114/dubay-1829887725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Лана Баева

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