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Нефть по южной ветке "Дружбы" поступает в Чехию в обычном режиме - РИА Новости, 23.11.2022
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Нефть по южной ветке "Дружбы" поступает в Чехию в обычном режиме
Нефть по южной ветке "Дружбы" поступает в Чехию в обычном режиме - РИА Новости, 23.11.2022
Нефть по южной ветке "Дружбы" поступает в Чехию в обычном режиме
Чехия получает нефть по южной ветке трубопровода "Дружба" в стандартном режиме, сообщила в среду РИА Новости пресс-секретарь фирмы-оператора МЕРО Барбора... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T20:18
2022-11-23T20:22
чехия
украина
венгрия
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ПРАГА, 23 ноя - РИА Новости. Чехия получает нефть по южной ветке трубопровода "Дружба" в стандартном режиме, сообщила в среду РИА Новости пресс-секретарь фирмы-оператора МЕРО Барбора Путцова."Никаких перебоев с поставкой нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба" нет, она проходит в стандартном режиме", - сказала Путцова.Ранее агентства сообщили, что поставки нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" на территории Украины частично приостановлены, в частности, они не идут в Венгрию.Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).
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чехия, украина, венгрия
Чехия, Украина, Венгрия
20:18 23.11.2022 (обновлено: 20:22 23.11.2022)
 
Нефть по южной ветке "Дружбы" поступает в Чехию в обычном режиме

Нефть по южной ветке трубопровода "Дружба" поступает в Чехию в обычном режиме

© AP Photo / Sergei GritsТрубопровод "Дружба"
Трубопровод Дружба - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Трубопровод "Дружба". Архивное фото
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ПРАГА, 23 ноя - РИА Новости. Чехия получает нефть по южной ветке трубопровода "Дружба" в стандартном режиме, сообщила в среду РИА Новости пресс-секретарь фирмы-оператора МЕРО Барбора Путцова.
"Никаких перебоев с поставкой нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба" нет, она проходит в стандартном режиме", - сказала Путцова.
Ранее агентства сообщили, что поставки нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" на территории Украины частично приостановлены, в частности, они не идут в Венгрию.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).
Объект нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 17:38
Будапешт назвал возможный вариант получения нефти при остановке "Дружбы"
 
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