https://ria.ru/20221123/druzhba-1833783479.html

Нефть по южной ветке "Дружбы" поступает в Чехию в обычном режиме

Нефть по южной ветке "Дружбы" поступает в Чехию в обычном режиме - РИА Новости, 23.11.2022

Нефть по южной ветке "Дружбы" поступает в Чехию в обычном режиме

Чехия получает нефть по южной ветке трубопровода "Дружба" в стандартном режиме, сообщила в среду РИА Новости пресс-секретарь фирмы-оператора МЕРО Барбора... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T20:18

2022-11-23T20:18

2022-11-23T20:22

чехия

украина

венгрия

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ПРАГА, 23 ноя - РИА Новости. Чехия получает нефть по южной ветке трубопровода "Дружба" в стандартном режиме, сообщила в среду РИА Новости пресс-секретарь фирмы-оператора МЕРО Барбора Путцова."Никаких перебоев с поставкой нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба" нет, она проходит в стандартном режиме", - сказала Путцова.Ранее агентства сообщили, что поставки нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" на территории Украины частично приостановлены, в частности, они не идут в Венгрию.Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).

https://ria.ru/20221116/neft-1832013781.html

чехия

украина

венгрия

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чехия, украина, венгрия