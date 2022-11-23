https://ria.ru/20221123/doxa-1833569730.html

Госдума попросила Генпрокуратуру признать издание DOXA экстремистским

Госдума попросила Генпрокуратуру признать издание DOXA экстремистским - РИА Новости, 23.11.2022

Госдума попросила Генпрокуратуру признать издание DOXA экстремистским

Комиссией Госдумы по противодействию вмешательству в дела РФ направлено обращение в Генпрокуратуру по признанию издания DOXA экстремистским, сообщил глава... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T10:29

2022-11-23T10:29

2022-11-23T10:29

безопасность

россия

госдума рф

генеральная прокуратура рф

василий пискарев

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Комиссией Госдумы по противодействию вмешательству в дела РФ направлено обращение в Генпрокуратуру по признанию издания DOXA экстремистским, сообщил глава комиссии Василий Пискарев."Нами было направлено обращение в Генеральную прокуратуру по признанию издания DOXA экстремистский организацией и запрете ее деятельности на территории РФ", - сообщил Пискарев в ходе заседания комиссии в среду.На ресурсах издания, по его словам, размещены экстремистские материалы и инструкции по нарушению закона.

https://ria.ru/20220412/doxa-1783176321.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, госдума рф, генеральная прокуратура рф, василий пискарев