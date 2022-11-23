https://ria.ru/20221123/doxa-1833569730.html
Госдума попросила Генпрокуратуру признать издание DOXA экстремистским
Госдума попросила Генпрокуратуру признать издание DOXA экстремистским - РИА Новости, 23.11.2022
Госдума попросила Генпрокуратуру признать издание DOXA экстремистским
Комиссией Госдумы по противодействию вмешательству в дела РФ направлено обращение в Генпрокуратуру по признанию издания DOXA экстремистским, сообщил глава... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T10:29
2022-11-23T10:29
2022-11-23T10:29
безопасность
россия
госдума рф
генеральная прокуратура рф
василий пискарев
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Комиссией Госдумы по противодействию вмешательству в дела РФ направлено обращение в Генпрокуратуру по признанию издания DOXA экстремистским, сообщил глава комиссии Василий Пискарев."Нами было направлено обращение в Генеральную прокуратуру по признанию издания DOXA экстремистский организацией и запрете ее деятельности на территории РФ", - сообщил Пискарев в ходе заседания комиссии в среду.На ресурсах издания, по его словам, размещены экстремистские материалы и инструкции по нарушению закона.
https://ria.ru/20220412/doxa-1783176321.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, госдума рф, генеральная прокуратура рф, василий пискарев
Безопасность, Россия, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Василий Пискарев
Госдума попросила Генпрокуратуру признать издание DOXA экстремистским
Комиссия ГД обратилась в Генпрокуратуру с просьбой признать издание DOXA экстремистским