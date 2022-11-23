Рейтинг@Mail.ru
Госдума попросила Генпрокуратуру признать издание DOXA экстремистским - РИА Новости, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221123/doxa-1833569730.html
Госдума попросила Генпрокуратуру признать издание DOXA экстремистским
Госдума попросила Генпрокуратуру признать издание DOXA экстремистским - РИА Новости, 23.11.2022
Госдума попросила Генпрокуратуру признать издание DOXA экстремистским
Комиссией Госдумы по противодействию вмешательству в дела РФ направлено обращение в Генпрокуратуру по признанию издания DOXA экстремистским, сообщил глава... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T10:29
2022-11-23T10:29
безопасность
россия
госдума рф
генеральная прокуратура рф
василий пискарев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773526720_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_fc8d85577f05d33728eaf1a245e30d4d.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Комиссией Госдумы по противодействию вмешательству в дела РФ направлено обращение в Генпрокуратуру по признанию издания DOXA экстремистским, сообщил глава комиссии Василий Пискарев."Нами было направлено обращение в Генеральную прокуратуру по признанию издания DOXA экстремистский организацией и запрете ее деятельности на территории РФ", - сообщил Пискарев в ходе заседания комиссии в среду.На ресурсах издания, по его словам, размещены экстремистские материалы и инструкции по нарушению закона.
https://ria.ru/20220412/doxa-1783176321.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773526720_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_1ece22f37dedcdbfafeee62fe0c098b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, госдума рф, генеральная прокуратура рф, василий пискарев
Безопасность, Россия, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Василий Пискарев
10:29 23.11.2022
 
Госдума попросила Генпрокуратуру признать издание DOXA экстремистским

Комиссия ГД обратилась в Генпрокуратуру с просьбой признать издание DOXA экстремистским

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкФлаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Комиссией Госдумы по противодействию вмешательству в дела РФ направлено обращение в Генпрокуратуру по признанию издания DOXA экстремистским, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.
"Нами было направлено обращение в Генеральную прокуратуру по признанию издания DOXA экстремистский организацией и запрете ее деятельности на территории РФ", - сообщил Пискарев в ходе заседания комиссии в среду.
На ресурсах издания, по его словам, размещены экстремистские материалы и инструкции по нарушению закона.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 18:04
Суд приговорил редакторов DOXA к исправительным работам
 
БезопасностьРоссияГосдума РФГенеральная прокуратура РФВасилий Пискарев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала