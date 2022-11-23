https://ria.ru/20221123/donbass-1833539708.html

В ДНР за сутки получили ранения два человека

В ДНР за сутки получили ранения два человека - РИА Новости, 23.11.2022

В ДНР за сутки получили ранения два человека

Два человека ранены в результате обстрелов со стороны украинских войск в минувшие сутки в ДНР, сообщили в среду в штабе территориальной обороны республики. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T08:31

2022-11-23T08:31

2022-11-23T08:31

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_df9e25cf75cefea9284029e52cf9b81a.jpg

ДОНЕЦК, 23 ноя – РИА Новости. Два человека ранены в результате обстрелов со стороны украинских войск в минувшие сутки в ДНР, сообщили в среду в штабе территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 8.00 22 ноября до 8.00 23 ноября, в результате обстрелов вооруженных формирований Украины на территории Донецкой народной республики ранения получили два мирных жителя", - говорится в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20221122/obstrely-1833410241.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, украина, происшествия