https://ria.ru/20221123/donbass-1833539708.html
В ДНР за сутки получили ранения два человека
В ДНР за сутки получили ранения два человека - РИА Новости, 23.11.2022
В ДНР за сутки получили ранения два человека
Два человека ранены в результате обстрелов со стороны украинских войск в минувшие сутки в ДНР, сообщили в среду в штабе территориальной обороны республики. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T08:31
2022-11-23T08:31
2022-11-23T08:31
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 ноя – РИА Новости. Два человека ранены в результате обстрелов со стороны украинских войск в минувшие сутки в ДНР, сообщили в среду в штабе территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 8.00 22 ноября до 8.00 23 ноября, в результате обстрелов вооруженных формирований Украины на территории Донецкой народной республики ранения получили два мирных жителя", - говорится в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20221122/obstrely-1833410241.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия
В ДНР за сутки получили ранения два человека
В ДНР заявили, что за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ получили ранения два человека