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Чернышенко объяснил важность Конгресса молодых ученых - РИА Новости, 23.11.2022
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Чернышенко объяснил важность Конгресса молодых ученых
Чернышенко объяснил важность Конгресса молодых ученых - РИА Новости, 23.11.2022
Чернышенко объяснил важность Конгресса молодых ученых
Второй конгресс молодых ученых, который пройдет в начале декабря в Сочи, будет способствовать технологическому суверенитету России, считает вице-премьер РФ... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T12:58
2022-11-23T12:58
дмитрий чернышенко
россия
наука
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Второй конгресс молодых ученых, который пройдет в начале декабря в Сочи, будет способствовать технологическому суверенитету России, считает вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Конгресс пройдет 1-3 декабря в Парке науки и искусств "Сириус" и станет ключевым мероприятия первого года Десятилетия науки и технологий в РФ, объявленного президентом страны Владимиром Путиным."Конгресс молодых ученых призван стать знаковым событием на старте Десятилетия науки и технологий. Это уникальный формат открытого прикладного диалога о сегодняшнем и завтрашнем дне сферы исследований и разработок. Его ключевые участники – те, кто двигает науку вперед, кто рассказывает людям о важности этой работы", - отметил Чернышенко, слова которого приводят организаторы конгресса.В программе конгресса - свыше 100 мероприятий с представителями не только науки из России, но и 40 стран."Активное вовлечение научного сообщества, молодых ученых и концентрация ресурсов органов власти, регионов и бизнеса – это значительный вклад в достижение целей технологического суверенитета и экономической безопасности страны, поставленных главой государства", – добавил Чернышенко.Десятилетие науки и технологий – это время разработки и реализации принципиально новых решений, отметил в свою очередь помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко."Ключевую роль в этом играют сообщества молодых исследователей, инженеров, технологических предпринимателей - именно они составляют основную аудиторию конгресса", – сказал он.Планируется, что конгресс объединит молодых ученых, победителей конкурсов и грантов из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Индии, Египта, Сирии, Турции, Мьянмы, Узбекистана и других стран, а также профильных международных организаций и институтов поддержки науки и образования.Участникам конгресса предстоит обсудить глобальные вызовы и возможности ответа на них со стороны науки, технологические решения для отечественной промышленности, сельского хозяйства, медицины и экологии, познакомиться с новейшими достижениями в области научно-технологического развития.Также в фокусе внимания гостей и участников конгресса станут вызовы для российской науки в новых геополитических реалиях, пути достижения научного и технологического суверенитета, приоритеты научно-технологического развития, инициативы Десятилетия науки и технологий в России, перспективы международного научно-технического сотрудничества, стратегии взаимодействия науки и общества.Также на полях конгресса будут подведены итоги Всероссийского конкурса научно-технологических проектов для студентов "Большие вызовы", пройдут Российско-Австрийский и Российско-Иранский научно-образовательные диалоги, состоится обсуждение сотрудничества в этой сфере России и АСЕАН.Организаторами конгресса молодых ученых в 2022 году выступают Минобрнауки РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета по науке и образованию при президенте РФ и фонд "Росконгресс".
https://ria.ru/20221123/kongress-1833617592.html
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дмитрий чернышенко, россия, наука
Дмитрий Чернышенко, Россия, Наука
12:58 23.11.2022
 
Чернышенко объяснил важность Конгресса молодых ученых

Чернышенко: Конгресс молодых ученых будет способствовать технологическому суверенитету

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкВице-премьер России Дмитрий Чернышенко
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Второй конгресс молодых ученых, который пройдет в начале декабря в Сочи, будет способствовать технологическому суверенитету России, считает вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Конгресс пройдет 1-3 декабря в Парке науки и искусств "Сириус" и станет ключевым мероприятия первого года Десятилетия науки и технологий в РФ, объявленного президентом страны Владимиром Путиным.
Участникам Конгресса молодых ученых предстоит обсудить глобальные вызовы - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
12:47
Участникам Конгресса молодых ученых предстоит обсудить глобальные вызовы
"Конгресс молодых ученых призван стать знаковым событием на старте Десятилетия науки и технологий. Это уникальный формат открытого прикладного диалога о сегодняшнем и завтрашнем дне сферы исследований и разработок. Его ключевые участники – те, кто двигает науку вперед, кто рассказывает людям о важности этой работы", - отметил Чернышенко, слова которого приводят организаторы конгресса.
В программе конгресса - свыше 100 мероприятий с представителями не только науки из России, но и 40 стран.
"Активное вовлечение научного сообщества, молодых ученых и концентрация ресурсов органов власти, регионов и бизнеса – это значительный вклад в достижение целей технологического суверенитета и экономической безопасности страны, поставленных главой государства", – добавил Чернышенко.
Участники Конгресса молодых ученых - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 11:58
На Конгрессе молодых ученых стартует выставка оборудования "Наша Лаба"
Десятилетие науки и технологий – это время разработки и реализации принципиально новых решений, отметил в свою очередь помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко.
"Ключевую роль в этом играют сообщества молодых исследователей, инженеров, технологических предпринимателей - именно они составляют основную аудиторию конгресса", – сказал он.
Планируется, что конгресс объединит молодых ученых, победителей конкурсов и грантов из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Индии, Египта, Сирии, Турции, Мьянмы, Узбекистана и других стран, а также профильных международных организаций и институтов поддержки науки и образования.
Участникам конгресса предстоит обсудить глобальные вызовы и возможности ответа на них со стороны науки, технологические решения для отечественной промышленности, сельского хозяйства, медицины и экологии, познакомиться с новейшими достижениями в области научно-технологического развития.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 10:11Туризм
В России стартует программа научно-популярного туризма
Также в фокусе внимания гостей и участников конгресса станут вызовы для российской науки в новых геополитических реалиях, пути достижения научного и технологического суверенитета, приоритеты научно-технологического развития, инициативы Десятилетия науки и технологий в России, перспективы международного научно-технического сотрудничества, стратегии взаимодействия науки и общества.
Также на полях конгресса будут подведены итоги Всероссийского конкурса научно-технологических проектов для студентов "Большие вызовы", пройдут Российско-Австрийский и Российско-Иранский научно-образовательные диалоги, состоится обсуждение сотрудничества в этой сфере России и АСЕАН.
Организаторами конгресса молодых ученых в 2022 году выступают Минобрнауки РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета по науке и образованию при президенте РФ и фонд "Росконгресс".
Парк науки и искусства Сириус в Сочи, где проходит Конгресс молодых ученых - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 13:30Наука
На Конгрессе молодых ученых обсудят научно-технический суверенитет России
 
Дмитрий ЧернышенкоРоссияНаука
 
 
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