https://ria.ru/20221123/chernyshenko-1833621635.html

Чернышенко объяснил важность Конгресса молодых ученых

Чернышенко объяснил важность Конгресса молодых ученых - РИА Новости, 23.11.2022

Чернышенко объяснил важность Конгресса молодых ученых

Второй конгресс молодых ученых, который пройдет в начале декабря в Сочи, будет способствовать технологическому суверенитету России, считает вице-премьер РФ... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T12:58

2022-11-23T12:58

2022-11-23T12:58

дмитрий чернышенко

россия

наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814817514_0:0:3198:1800_1920x0_80_0_0_e03d6e25da63b2c89b5baef2fb3407d7.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Второй конгресс молодых ученых, который пройдет в начале декабря в Сочи, будет способствовать технологическому суверенитету России, считает вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Конгресс пройдет 1-3 декабря в Парке науки и искусств "Сириус" и станет ключевым мероприятия первого года Десятилетия науки и технологий в РФ, объявленного президентом страны Владимиром Путиным."Конгресс молодых ученых призван стать знаковым событием на старте Десятилетия науки и технологий. Это уникальный формат открытого прикладного диалога о сегодняшнем и завтрашнем дне сферы исследований и разработок. Его ключевые участники – те, кто двигает науку вперед, кто рассказывает людям о важности этой работы", - отметил Чернышенко, слова которого приводят организаторы конгресса.В программе конгресса - свыше 100 мероприятий с представителями не только науки из России, но и 40 стран."Активное вовлечение научного сообщества, молодых ученых и концентрация ресурсов органов власти, регионов и бизнеса – это значительный вклад в достижение целей технологического суверенитета и экономической безопасности страны, поставленных главой государства", – добавил Чернышенко.Десятилетие науки и технологий – это время разработки и реализации принципиально новых решений, отметил в свою очередь помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко."Ключевую роль в этом играют сообщества молодых исследователей, инженеров, технологических предпринимателей - именно они составляют основную аудиторию конгресса", – сказал он.Планируется, что конгресс объединит молодых ученых, победителей конкурсов и грантов из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Индии, Египта, Сирии, Турции, Мьянмы, Узбекистана и других стран, а также профильных международных организаций и институтов поддержки науки и образования.Участникам конгресса предстоит обсудить глобальные вызовы и возможности ответа на них со стороны науки, технологические решения для отечественной промышленности, сельского хозяйства, медицины и экологии, познакомиться с новейшими достижениями в области научно-технологического развития.Также в фокусе внимания гостей и участников конгресса станут вызовы для российской науки в новых геополитических реалиях, пути достижения научного и технологического суверенитета, приоритеты научно-технологического развития, инициативы Десятилетия науки и технологий в России, перспективы международного научно-технического сотрудничества, стратегии взаимодействия науки и общества.Также на полях конгресса будут подведены итоги Всероссийского конкурса научно-технологических проектов для студентов "Большие вызовы", пройдут Российско-Австрийский и Российско-Иранский научно-образовательные диалоги, состоится обсуждение сотрудничества в этой сфере России и АСЕАН.Организаторами конгресса молодых ученых в 2022 году выступают Минобрнауки РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета по науке и образованию при президенте РФ и фонд "Росконгресс".

https://ria.ru/20221123/kongress-1833617592.html

https://ria.ru/20221117/vystavka-1832155802.html

https://ria.ru/20221109/turizm-1830146892.html

https://ria.ru/20221108/kongress-1829937749.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дмитрий чернышенко, россия, наука