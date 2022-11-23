https://ria.ru/20221123/byudzhet-1833654559.html

Депутаты вологодского парламента приняли бюджет на 2023 год в первом чтении

Депутаты вологодского парламента приняли бюджет на 2023 год в первом чтении - РИА Новости, 23.11.2022

Депутаты вологодского парламента приняли бюджет на 2023 год в первом чтении

Депутаты Законодательного собрания в среду утвердили основные параметры бюджета региона на 2023 год и плановый период 2024,2025 годы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T14:28

2022-11-23T14:28

2022-11-23T14:28

вологодская область

андрей луценко

экономика

госдума рф

вологодская область

законодательное собрание вологодской области

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ВОЛОГДА, 23 ноя - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания в среду утвердили основные параметры бюджета региона на 2023 год и плановый период 2024,2025 годы, сообщает пресс-служба областного парламента.К первому чтению бюджет сформирован по доходам в сумме 106 миллиардов рублей, по расходам - 125,9 миллиарда рублей. Дефицит - 19,9 миллиарда рублей обеспечен остатками средств с 2022 года."Сегодня мы утвердили бюджет в тех параметрах, в которых он был сформирован изначально. Пока в нем не полностью учтены средства, которые поступят в регион после второго чтения федерального бюджета в Госдуме. Речь идет о 5,7 миллиарда рублей на 2023 год, или 17,3 миллиарда в трехлетнем периоде. Это целевые средства. Они будут направлены на программы по жилищному строительству, реконструкцию объектов питьевого водоснабжения, закупку льготных лекарств, на создание комфортной городской среды, ликвидацию свалок, комплексное развитие сельских территорий и дорожное хозяйство", - сказал председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко, слова которого цитирует пресс-служба.В частности, в 2023 году 1,4 миллиарда рублей будут направлены на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения, почти 320 миллионов рублей - на жилищное строительство, 330 миллионов рублей - на формирование современной городской среды, более 200 миллионов рублей – на развитие сельских территорий, в лесную сферу будут направлены почти 600 миллионов, в дорожную отрасль – более 700 миллионов рублей.Собственные доходы в 2023 году увеличатся по сравнению с 2022 годом на 1,1 миллиарда рублей и составят 89,9 миллиарда рублей.Также вырос и объем расходов за счет собственных доходных источников – он составляет 109,6 миллиарда рублей, что превышает уровень 2022 года на 11,2 миллиарда или на 11,4%.На реализацию национальных проектов планируется направить 25,3 миллиарда рублей, - на 2,8 миллиарда больше, чем годом ранее.Бюджет сохраняет социальную направленность - 58,8% расходов областного бюджета направляется на социальную сферу.Пресс-служба отмечает, что проект областного бюджета сформирован по программному методу. В 2023 году будут реализованы 22 государственные программы на сумму 124,4 миллиарда рублей, или 98,8 % от общих расходов.

https://ria.ru/20221117/byudzhet-1832133259.html

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Алёна Пава

андрей луценко, экономика, госдума рф, вологодская область, законодательное собрание вологодской области