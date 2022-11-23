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Запертых на круизном судне беженцев с Украины разозлил русскоязычный экипаж - РИА Новости, 23.11.2022
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Запертых на круизном судне беженцев с Украины разозлил русскоязычный экипаж
Запертых на круизном судне беженцев с Украины разозлил русскоязычный экипаж - РИА Новости, 23.11.2022
Запертых на круизном судне беженцев с Украины разозлил русскоязычный экипаж
Украинские беженцы, размещенные на круизном лайнере в шотландском Эдинбурге, пожаловались на условия проживания и "русскоговорящий экипаж", сообщает The Daily... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T04:10
2022-11-23T15:06
в мире
украина
шотландия
эдинбург (город)
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Украинские беженцы, размещенные на круизном лайнере в шотландском Эдинбурге, пожаловались на условия проживания и "русскоговорящий экипаж", сообщает The Daily Mail.В условиях нехватки жилья для беженцев в стране на судне в местном порту Лит с июля были размещены более полутора тысяч украинцев. Как отмечает издание, беженцы жалуются на стесненные условия и трудности с доступом к пособиям, билетам на транспорт, также им не понравилось, что "их держат на судне с русскоговорящим экипажем".Кроме того, украинцы пожаловались на низкую скорость интернета, проблемы с доступом к парковке автомобилей у причала, а также трудности с обеспечением образовательного процесса для детей.Как заявил лидер шотландской Либерально-демократической партии Алекс Коул-Гамильтон, при нынешних темпах размещения беженцев "многим украинцам могут грозить годы (жизни. — Прим. ред.) на борту круизного лайнера".При этом городской совет Эдинбурга сообщил, что проживающие на лайнере украинцы не обращались официально ни с одной из озвученных проблем.О планах разместить украинских беженцев на круизных лайнерах из-за нехватки жилья в Шотландии стало известно летом. Местное правительство зафрахтовало судно Victoria I эстонской судоходной компании Tallink, оно прибыло в порт Лит в Эдинбурге. По данным британских СМИ, каюты, в которых разместили украинцев, по размеру меньше, чем камеры в местных тюрьмах. В сентябре в Шотландию для размещения беженцев прибыл еще один круизный лайнер, вмещающий более 700 кают, судно было зафрахтовано на шесть месяцев.С февраля в Шотландию прибыли почти 22 тысячи беженцев с Украины.
https://ria.ru/20221122/pozor-1833235310.html
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в мире, украина, шотландия, эдинбург (город)
В мире, Украина, Шотландия, Эдинбург (город)
04:10 23.11.2022 (обновлено: 15:06 23.11.2022)
 
Запертых на круизном судне беженцев с Украины разозлил русскоязычный экипаж

DM: живущие на круизном лайнере в Шотландии украинцы пожаловались на русскоязычный экипаж

© AP Photo / Pawel KuczynskiБеженцы с Украины, следующие в Великобританию
Беженцы с Украины, следующие в Великобританию - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© AP Photo / Pawel Kuczynski
Беженцы с Украины, следующие в Великобританию. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Украинские беженцы, размещенные на круизном лайнере в шотландском Эдинбурге, пожаловались на условия проживания и "русскоговорящий экипаж", сообщает The Daily Mail.
В условиях нехватки жилья для беженцев в стране на судне в местном порту Лит с июля были размещены более полутора тысяч украинцев. Как отмечает издание, беженцы жалуются на стесненные условия и трудности с доступом к пособиям, билетам на транспорт, также им не понравилось, что "их держат на судне с русскоговорящим экипажем".
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Кроме того, украинцы пожаловались на низкую скорость интернета, проблемы с доступом к парковке автомобилей у причала, а также трудности с обеспечением образовательного процесса для детей.
Как заявил лидер шотландской Либерально-демократической партии Алекс Коул-Гамильтон, при нынешних темпах размещения беженцев "многим украинцам могут грозить годы (жизни. — Прим. ред.) на борту круизного лайнера".
При этом городской совет Эдинбурга сообщил, что проживающие на лайнере украинцы не обращались официально ни с одной из озвученных проблем.
О планах разместить украинских беженцев на круизных лайнерах из-за нехватки жилья в Шотландии стало известно летом. Местное правительство зафрахтовало судно Victoria I эстонской судоходной компании Tallink, оно прибыло в порт Лит в Эдинбурге. По данным британских СМИ, каюты, в которых разместили украинцев, по размеру меньше, чем камеры в местных тюрьмах. В сентябре в Шотландию для размещения беженцев прибыл еще один круизный лайнер, вмещающий более 700 кают, судно было зафрахтовано на шесть месяцев.
С февраля в Шотландию прибыли почти 22 тысячи беженцев с Украины.
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