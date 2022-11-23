https://ria.ru/20221123/ataki-1833620430.html
В ЦБ отметили высокую интенсивность хакерских атак на российские банки
В ЦБ отметили высокую интенсивность хакерских атак на российские банки - РИА Новости, 23.11.2022
В ЦБ отметили высокую интенсивность хакерских атак на российские банки
Интенсивность хакерских атак на кредитно-финансовую сферу России по-прежнему высокая, заявил глава департамента информационной безопасности Банка России Вадим... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T12:52
2022-11-23T12:52
2022-11-23T12:52
технологии
вадим уваров
россия
центральный банк рф (цб рф)
ассоциация российских банков
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Интенсивность хакерских атак на кредитно-финансовую сферу России по-прежнему высокая, заявил глава департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, выступая на конференции Ассоциации российских банков.Он напомнил, что пиковые нагрузки на сектор были зафиксированы весной, так, в марте число кибератак возросло в 20 раз, а в мае – 80 раз."В настоящее время фон атак остается по прежнему высоким, повышенным, как и в предыдущие отчетные периоды, и одним из основных типов атак остаются DDoS-атаки - отказ в обслуживании", - заявил Уваров.По предварительным данным, за третий квартал этого года количество этих атак превышает аналогичный показатель прошлого года практически в два раза, отметил он."Мы фиксируем также увеличение на четверть по сравнению с показателем прошлого года числа атак с использованием вредоносного программного обеспечения", - указал Уваров.
https://ria.ru/20220929/kiberataka-1820325812.html
https://ria.ru/20221024/kiberucheniya-1826203709.html
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технологии, вадим уваров, россия, центральный банк рф (цб рф), ассоциация российских банков
Технологии, Вадим Уваров, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ассоциация российских банков
В ЦБ отметили высокую интенсивность хакерских атак на российские банки
В ЦБ отметили высокую интенсивность хакерских атак на российскую кредитно-финансовую сферу
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Интенсивность хакерских атак на кредитно-финансовую сферу России по-прежнему высокая, заявил глава департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, выступая на конференции Ассоциации российских банков.
Он напомнил, что пиковые нагрузки на сектор были зафиксированы весной, так, в марте число кибератак возросло в 20 раз, а в мае – 80 раз.
"В настоящее время фон атак остается по прежнему высоким, повышенным, как и в предыдущие отчетные периоды, и одним из основных типов атак остаются DDoS-атаки - отказ в обслуживании", - заявил Уваров.
По предварительным данным, за третий квартал этого года количество этих атак превышает аналогичный показатель прошлого года практически в два раза, отметил он.
"Мы фиксируем также увеличение на четверть по сравнению с показателем прошлого года числа атак с использованием вредоносного программного обеспечения", - указал Уваров.