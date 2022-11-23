https://ria.ru/20221123/ataki-1833620430.html

В ЦБ отметили высокую интенсивность хакерских атак на российские банки

В ЦБ отметили высокую интенсивность хакерских атак на российские банки - РИА Новости, 23.11.2022

В ЦБ отметили высокую интенсивность хакерских атак на российские банки

Интенсивность хакерских атак на кредитно-финансовую сферу России по-прежнему высокая, заявил глава департамента информационной безопасности Банка России Вадим... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T12:52

2022-11-23T12:52

2022-11-23T12:52

технологии

вадим уваров

россия

центральный банк рф (цб рф)

ассоциация российских банков

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Интенсивность хакерских атак на кредитно-финансовую сферу России по-прежнему высокая, заявил глава департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, выступая на конференции Ассоциации российских банков.Он напомнил, что пиковые нагрузки на сектор были зафиксированы весной, так, в марте число кибератак возросло в 20 раз, а в мае – 80 раз."В настоящее время фон атак остается по прежнему высоким, повышенным, как и в предыдущие отчетные периоды, и одним из основных типов атак остаются DDoS-атаки - отказ в обслуживании", - заявил Уваров.По предварительным данным, за третий квартал этого года количество этих атак превышает аналогичный показатель прошлого года практически в два раза, отметил он."Мы фиксируем также увеличение на четверть по сравнению с показателем прошлого года числа атак с использованием вредоносного программного обеспечения", - указал Уваров.

https://ria.ru/20220929/kiberataka-1820325812.html

https://ria.ru/20221024/kiberucheniya-1826203709.html

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технологии, вадим уваров, россия, центральный банк рф (цб рф), ассоциация российских банков