https://ria.ru/20221123/antikvariat-1833589539.html

Более 250 российских галерей примут участие в антикварном салоне в Москве

Более 250 российских галерей примут участие в антикварном салоне в Москве - РИА Новости, 23.11.2022

Более 250 российских галерей примут участие в антикварном салоне в Москве

Более 250 российских галерей примут участие в 48-м Российском антикварном салоне в московском Гостином дворе 23-27 ноября. В ходе мероприятия также пройдет... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T12:01

2022-11-23T12:01

2022-11-23T12:11

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Более 250 российских галерей примут участие в 48-м Российском антикварном салоне в московском Гостином дворе 23-27 ноября. В ходе мероприятия также пройдет благотворительный аукцион в поддержку детских домов ДНР и ЛНР."Практически вся хронология истории русского искусства здесь представлена в лучших ее образцах. Все это невозможно посмотреть быстро. Это абсолютно уникальная ситуация на пять дней, и больше такого никогда не повторится. Через год вы увидите другие произведения, а остальное (то, что участвует в ярмарке сейчас, — Прим. ред.), вернется в частные коллекции", — рассказала директор салона Наталия Корень.Ценителям русского искусстваГлавная тема в этом году — "Русский стиль", она объединит все разделы выставки, включая классическое, ювелирное искусство и дизайн интерьера и различные культурные традиции: древнерусскую, царскую, авангардную, советскую и современную. Экспонаты представят галереи Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Саратова, Перми, Челябинска, Ростова и других городов.Ранее основатель ярмарки Василий Бычков сообщил РИА Новости, что на стендах можно будет увидеть как редкие работы художников русского авангарда, в частности, Марка Шагала, Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой, так и классиков живописи XIX–начала XX века, в том числе Ивана Шишкина, Ильи Репина, Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова и Василия Поленова.Произведения происходят из закрытых частных собраний, многие из этих работ десятилетиями не экспонировались. В частности, впервые публика увидит такие полотна, как "Мадонна с младенцем и ангелами с атрибутами страстей" мастера из Франкфурта, "Итальянка" и "Диана, Эндимон и сатир" Карла Брюллова, а также эскизы сценографии Сергея Дягилева авторства Леона Бакста и Александра Бенуа.Благотворительный аукционВ партнерстве с галереей "Альтруист" пройдет благотворительный аукцион — вырученные средства пойдут на помощь в восстановлении социальных учреждений в ДНР и ЛНР. На торги будут выставлены работы исторического живописца и передвижника Сергея Милорадовича, в том числе сюжеты русской церковной истории, редкие эскизы и рисунки, пленэрные зарисовки и путевые наброски.Более двух десятков произведений происходят из семьи художника и будут представлены впервые. Центральный лот благотворительного аукциона — этюд "Пушкарь" к самой известной исторической картине Милорадовича "Оборона Троице-Сергиевой лавры в 1609 году"."Для Милорадовича эстимейт поставлен достаточно низкий, где-то от 30-40 тысяч рублей, хотя, по оценке экспертов, это работы на несколько миллионов, которые будут переданы детским домам Донецка и Луганска. Задача — продать все в добрые руки. Брошюры с указанными эстимейтами есть на стойке информации", — сообщила Наталия Корень.Детская программаВпервые в ходе ярмарки будет организована детская программа совместно со школой "Алгоритм". Дети попробуют работать с фотографиями в технике коллажа.Кроме того, участники мастер-классов познакомятся с различными арт-направлениями, в том числе искусством аборигенов и Средневековья.

https://ria.ru/20221108/ekoaktivisty-1829718195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, москва, донецкая народная республика, луганская народная республика, аукцион, искусство, музеи, выставки, куда сходить