https://ria.ru/20221123/antikvariat-1833589539.html
Более 250 российских галерей примут участие в антикварном салоне в Москве
Более 250 российских галерей примут участие в антикварном салоне в Москве - РИА Новости, 23.11.2022
Более 250 российских галерей примут участие в антикварном салоне в Москве
Более 250 российских галерей примут участие в 48-м Российском антикварном салоне в московском Гостином дворе 23-27 ноября. В ходе мероприятия также пройдет... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T12:01
2022-11-23T12:01
2022-11-23T12:11
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Более 250 российских галерей примут участие в 48-м Российском антикварном салоне в московском Гостином дворе 23-27 ноября. В ходе мероприятия также пройдет благотворительный аукцион в поддержку детских домов ДНР и ЛНР."Практически вся хронология истории русского искусства здесь представлена в лучших ее образцах. Все это невозможно посмотреть быстро. Это абсолютно уникальная ситуация на пять дней, и больше такого никогда не повторится. Через год вы увидите другие произведения, а остальное (то, что участвует в ярмарке сейчас, — Прим. ред.), вернется в частные коллекции", — рассказала директор салона Наталия Корень.Ценителям русского искусстваГлавная тема в этом году — "Русский стиль", она объединит все разделы выставки, включая классическое, ювелирное искусство и дизайн интерьера и различные культурные традиции: древнерусскую, царскую, авангардную, советскую и современную. Экспонаты представят галереи Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Саратова, Перми, Челябинска, Ростова и других городов.Ранее основатель ярмарки Василий Бычков сообщил РИА Новости, что на стендах можно будет увидеть как редкие работы художников русского авангарда, в частности, Марка Шагала, Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой, так и классиков живописи XIX–начала XX века, в том числе Ивана Шишкина, Ильи Репина, Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова и Василия Поленова.Произведения происходят из закрытых частных собраний, многие из этих работ десятилетиями не экспонировались. В частности, впервые публика увидит такие полотна, как "Мадонна с младенцем и ангелами с атрибутами страстей" мастера из Франкфурта, "Итальянка" и "Диана, Эндимон и сатир" Карла Брюллова, а также эскизы сценографии Сергея Дягилева авторства Леона Бакста и Александра Бенуа.Благотворительный аукционВ партнерстве с галереей "Альтруист" пройдет благотворительный аукцион — вырученные средства пойдут на помощь в восстановлении социальных учреждений в ДНР и ЛНР. На торги будут выставлены работы исторического живописца и передвижника Сергея Милорадовича, в том числе сюжеты русской церковной истории, редкие эскизы и рисунки, пленэрные зарисовки и путевые наброски.Более двух десятков произведений происходят из семьи художника и будут представлены впервые. Центральный лот благотворительного аукциона — этюд "Пушкарь" к самой известной исторической картине Милорадовича "Оборона Троице-Сергиевой лавры в 1609 году"."Для Милорадовича эстимейт поставлен достаточно низкий, где-то от 30-40 тысяч рублей, хотя, по оценке экспертов, это работы на несколько миллионов, которые будут переданы детским домам Донецка и Луганска. Задача — продать все в добрые руки. Брошюры с указанными эстимейтами есть на стойке информации", — сообщила Наталия Корень.Детская программаВпервые в ходе ярмарки будет организована детская программа совместно со школой "Алгоритм". Дети попробуют работать с фотографиями в технике коллажа.Кроме того, участники мастер-классов познакомятся с различными арт-направлениями, в том числе искусством аборигенов и Средневековья.
https://ria.ru/20221108/ekoaktivisty-1829718195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, москва, донецкая народная республика, луганская народная республика, аукцион, искусство, музеи, выставки, куда сходить
Культура, Новости культуры, Москва, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Аукцион, Искусство, Музеи, Выставки, куда сходить
12:01 23.11.2022 (обновлено: 12:11 23.11.2022)
Более 250 российских галерей примут участие в антикварном салоне в Москве
Более 250 российских галерей примут участие в антикварном салоне в Москве 23-27 ноября
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Более 250 российских галерей примут участие в 48-м Российском антикварном салоне в московском Гостином дворе 23-27 ноября. В ходе мероприятия также пройдет благотворительный аукцион в поддержку детских домов ДНР и ЛНР.
"Практически вся хронология истории русского искусства здесь представлена в лучших ее образцах. Все это невозможно посмотреть быстро. Это абсолютно уникальная ситуация на пять дней, и больше такого никогда не повторится. Через год вы увидите другие произведения, а остальное (то, что участвует в ярмарке сейчас, — Прим. ред.), вернется в частные коллекции", — рассказала директор салона Наталия Корень.
Ценителям русского искусства
Главная тема в этом году — "Русский стиль", она объединит все разделы выставки, включая классическое, ювелирное искусство и дизайн интерьера и различные культурные традиции: древнерусскую, царскую, авангардную, советскую и современную. Экспонаты представят галереи Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Саратова, Перми, Челябинска, Ростова и других городов.
Ранее основатель ярмарки Василий Бычков сообщил РИА Новости, что на стендах можно будет увидеть как редкие работы художников русского авангарда, в частности, Марка Шагала, Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой, так и классиков живописи XIX–начала XX века, в том числе Ивана Шишкина, Ильи Репина, Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова и Василия Поленова.
Произведения происходят из закрытых частных собраний, многие из этих работ десятилетиями не экспонировались. В частности, впервые публика увидит такие полотна, как "Мадонна с младенцем и ангелами с атрибутами страстей" мастера из Франкфурта, "Итальянка" и "Диана, Эндимон и сатир" Карла Брюллова, а также эскизы сценографии Сергея Дягилева авторства Леона Бакста и Александра Бенуа.
Благотворительный аукцион
В партнерстве с галереей "Альтруист" пройдет благотворительный аукцион — вырученные средства пойдут на помощь в восстановлении социальных учреждений в ДНР и ЛНР. На торги будут выставлены работы исторического живописца и передвижника Сергея Милорадовича, в том числе сюжеты русской церковной истории, редкие эскизы и рисунки, пленэрные зарисовки и путевые наброски.
Более двух десятков произведений происходят из семьи художника и будут представлены впервые. Центральный лот благотворительного аукциона — этюд "Пушкарь" к самой известной исторической картине Милорадовича "Оборона Троице-Сергиевой лавры в 1609 году".
"Для Милорадовича эстимейт поставлен достаточно низкий, где-то от 30-40 тысяч рублей, хотя, по оценке экспертов, это работы на несколько миллионов, которые будут переданы детским домам Донецка и Луганска. Задача — продать все в добрые руки. Брошюры с указанными эстимейтами есть на стойке информации", — сообщила Наталия Корень.
Впервые в ходе ярмарки будет организована детская программа совместно со школой "Алгоритм". Дети попробуют работать с фотографиями в технике коллажа.
Кроме того, участники мастер-классов познакомятся с различными арт-направлениями, в том числе искусством аборигенов и Средневековья.