Аэропорты Москвы рассказали о работе в непогоду
Аэропорты Москвы сообщили, что продолжают штатную работу в непогоду
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПротивообледенительная обработка самолета авиакомпании S7 Airlines перед полетом в международном аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Московские аэропорты на фоне непогоды в столице работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней.
"В текущих метеоусловиях "Шереметьево" обеспечивает в стабильном режиме прием и отправку воздушных судов, обслуживание авиакомпаний и пассажиров", – объяснили в хабе. Там подчеркнули, что располагают необходимыми производственными ресурсами для плановой устойчивой деятельности в зимний период в любых погодных условиях.
В аэропорту Домодедово РИА Новости сообщили, что работают в штатном режиме. Видимость в районе аэродрома достаточна для выполнения взлетно-посадочных операций – более пяти тысяч метров.
У Внуково – также без сбоев. "Отмен и задержек рейсов нет", – сообщили в пресс-службе. Там добавили, что задействовано необходимое количество многофункциональной снегоуборочной техники, спецмашин для распределения химреагентов и обработки самолетов противообледенительной жидкостью.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщал во вторник вечером, что за сутки в столице выпало 8 миллиметров осадков, что соотносимо с рекордом влажности 1965 года.