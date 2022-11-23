https://ria.ru/20221123/aeroporty-1833582380.html

Аэропорты Москвы рассказали о работе в непогоду

Аэропорты Москвы рассказали о работе в непогоду - РИА Новости, 23.11.2022

Аэропорты Москвы рассказали о работе в непогоду

Московские аэропорты на фоне непогоды в столице работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней. РИА Новости, 23.11.2022

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2022-11-23T11:21

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Московские аэропорты на фоне непогоды в столице работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней."В текущих метеоусловиях "Шереметьево" обеспечивает в стабильном режиме прием и отправку воздушных судов, обслуживание авиакомпаний и пассажиров", – объяснили в хабе. Там подчеркнули, что располагают необходимыми производственными ресурсами для плановой устойчивой деятельности в зимний период в любых погодных условиях.В аэропорту Домодедово РИА Новости сообщили, что работают в штатном режиме. Видимость в районе аэродрома достаточна для выполнения взлетно-посадочных операций – более пяти тысяч метров. У Внуково – также без сбоев. "Отмен и задержек рейсов нет", – сообщили в пресс-службе. Там добавили, что задействовано необходимое количество многофункциональной снегоуборочной техники, спецмашин для распределения химреагентов и обработки самолетов противообледенительной жидкостью.Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщал во вторник вечером, что за сутки в столице выпало 8 миллиметров осадков, что соотносимо с рекордом влажности 1965 года.

https://ria.ru/20221122/samolet-1833399432.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), внуково (аэропорт), новости - туризм, туристы