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Аэропорты Москвы рассказали о работе в непогоду - РИА Новости, 23.11.2022
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Туризм
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Аэропорты Москвы рассказали о работе в непогоду
Аэропорты Москвы рассказали о работе в непогоду - РИА Новости, 23.11.2022
Аэропорты Москвы рассказали о работе в непогоду
Московские аэропорты на фоне непогоды в столице работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней. РИА Новости, 23.11.2022
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туризм
туризм
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Московские аэропорты на фоне непогоды в столице работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней."В текущих метеоусловиях "Шереметьево" обеспечивает в стабильном режиме прием и отправку воздушных судов, обслуживание авиакомпаний и пассажиров", – объяснили в хабе. Там подчеркнули, что располагают необходимыми производственными ресурсами для плановой устойчивой деятельности в зимний период в любых погодных условиях.В аэропорту Домодедово РИА Новости сообщили, что работают в штатном режиме. Видимость в районе аэродрома достаточна для выполнения взлетно-посадочных операций – более пяти тысяч метров. У Внуково – также без сбоев. "Отмен и задержек рейсов нет", – сообщили в пресс-службе. Там добавили, что задействовано необходимое количество многофункциональной снегоуборочной техники, спецмашин для распределения химреагентов и обработки самолетов противообледенительной жидкостью.Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщал во вторник вечером, что за сутки в столице выпало 8 миллиметров осадков, что соотносимо с рекордом влажности 1965 года.
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туризм, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), внуково (аэропорт), новости - туризм, туристы
Туризм, Туризм, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Внуково (аэропорт), Новости - Туризм, туристы
11:21 23.11.2022
 
Аэропорты Москвы рассказали о работе в непогоду

Аэропорты Москвы сообщили, что продолжают штатную работу в непогоду

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПротивообледенительная обработка самолета авиакомпании S7 Airlines перед полетом в международном аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова
Противообледенительная обработка самолета авиакомпании S7 Airlines перед полетом в международном аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Московские аэропорты на фоне непогоды в столице работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней.
"В текущих метеоусловиях "Шереметьево" обеспечивает в стабильном режиме прием и отправку воздушных судов, обслуживание авиакомпаний и пассажиров", – объяснили в хабе. Там подчеркнули, что располагают необходимыми производственными ресурсами для плановой устойчивой деятельности в зимний период в любых погодных условиях.
В аэропорту Домодедово РИА Новости сообщили, что работают в штатном режиме. Видимость в районе аэродрома достаточна для выполнения взлетно-посадочных операций – более пяти тысяч метров.
У Внуково – также без сбоев. "Отмен и задержек рейсов нет", – сообщили в пресс-службе. Там добавили, что задействовано необходимое количество многофункциональной снегоуборочной техники, спецмашин для распределения химреагентов и обработки самолетов противообледенительной жидкостью.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщал во вторник вечером, что за сутки в столице выпало 8 миллиметров осадков, что соотносимо с рекордом влажности 1965 года.
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