https://ria.ru/20221122/znaki-1833360662.html
Более 900 знаков безопасности заменили специалисты на 257 водоемах Москвы
Более 900 знаков безопасности заменили специалисты на 257 водоемах Москвы - РИА Новости, 22.11.2022
Более 900 знаков безопасности заменили специалисты на 257 водоемах Москвы
Более 900 знаков безопасности заменили на 257 водоемах столицы в преддверии зимы, их меняют дважды в год - в середине апреля и в ноябре, сообщили в... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T14:20
2022-11-22T14:20
2022-11-22T14:20
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Более 900 знаков безопасности заменили на 257 водоемах столицы в преддверии зимы, их меняют дважды в год - в середине апреля и в ноябре, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Более 900 знаков безопасности заменили на 257 водоемах столицы в преддверии зимы. Знаки меняем дважды в год — в середине апреля и в ноябре", - говорится в сообщении.Отмечается, что незадолго до образования льда специалисты "Мосводостока" убирают летние информационные щиты "Купаться запрещено!" и ставят зимние "Выход на лед запрещен!" для предупреждения несчастных случаев.Подчеркивается, что места установки и количество знаков безопасности подбирают так, чтобы с любой точки берега был виден хотя бы один. Так, на Патриарших и Чистых прудах специалисты заменили по 4 знака, на Царицынских прудах – 47 знаков, а на Серебряно-Виноградном – 30 знаков.
https://ria.ru/20220310/spasateli-1777524985.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосводосток, Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы