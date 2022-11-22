https://ria.ru/20221122/znaki-1833360662.html

Более 900 знаков безопасности заменили специалисты на 257 водоемах Москвы

Более 900 знаков безопасности заменили специалисты на 257 водоемах Москвы - РИА Новости, 22.11.2022

Более 900 знаков безопасности заменили специалисты на 257 водоемах Москвы

Более 900 знаков безопасности заменили на 257 водоемах столицы в преддверии зимы, их меняют дважды в год - в середине апреля и в ноябре, сообщили в... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T14:20

2022-11-22T14:20

2022-11-22T14:20

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общество

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Более 900 знаков безопасности заменили на 257 водоемах столицы в преддверии зимы, их меняют дважды в год - в середине апреля и в ноябре, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Более 900 знаков безопасности заменили на 257 водоемах столицы в преддверии зимы. Знаки меняем дважды в год — в середине апреля и в ноябре", - говорится в сообщении.Отмечается, что незадолго до образования льда специалисты "Мосводостока" убирают летние информационные щиты "Купаться запрещено!" и ставят зимние "Выход на лед запрещен!" для предупреждения несчастных случаев.Подчеркивается, что места установки и количество знаков безопасности подбирают так, чтобы с любой точки берега был виден хотя бы один. Так, на Патриарших и Чистых прудах специалисты заменили по 4 знака, на Царицынских прудах – 47 знаков, а на Серебряно-Виноградном – 30 знаков.

https://ria.ru/20220310/spasateli-1777524985.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосводосток, москва, городское хозяйство москвы, общество, комплекс городского хозяйства москвы