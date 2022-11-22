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Более 900 знаков безопасности заменили специалисты на 257 водоемах Москвы - РИА Новости, 22.11.2022
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Более 900 знаков безопасности заменили специалисты на 257 водоемах Москвы
Более 900 знаков безопасности заменили специалисты на 257 водоемах Москвы - РИА Новости, 22.11.2022
Более 900 знаков безопасности заменили специалисты на 257 водоемах Москвы
Более 900 знаков безопасности заменили на 257 водоемах столицы в преддверии зимы, их меняют дважды в год - в середине апреля и в ноябре, сообщили в... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T14:20
2022-11-22T14:20
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общество
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Более 900 знаков безопасности заменили на 257 водоемах столицы в преддверии зимы, их меняют дважды в год - в середине апреля и в ноябре, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Более 900 знаков безопасности заменили на 257 водоемах столицы в преддверии зимы. Знаки меняем дважды в год — в середине апреля и в ноябре", - говорится в сообщении.Отмечается, что незадолго до образования льда специалисты "Мосводостока" убирают летние информационные щиты "Купаться запрещено!" и ставят зимние "Выход на лед запрещен!" для предупреждения несчастных случаев.Подчеркивается, что места установки и количество знаков безопасности подбирают так, чтобы с любой точки берега был виден хотя бы один. Так, на Патриарших и Чистых прудах специалисты заменили по 4 знака, на Царицынских прудах – 47 знаков, а на Серебряно-Виноградном – 30 знаков.
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мосводосток, москва, городское хозяйство москвы, общество, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосводосток, Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы
14:20 22.11.2022
 

Более 900 знаков безопасности заменили специалисты на 257 водоемах Москвы

© Фото : Telegram/Городское хозяйство МосквыБолее 900 знаков безопасности заменили специалисты на 257 водоемах Москвы
Более 900 знаков безопасности заменили специалисты на 257 водоемах Москвы - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© Фото : Telegram/Городское хозяйство Москвы
Более 900 знаков безопасности заменили специалисты на 257 водоемах Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Более 900 знаков безопасности заменили на 257 водоемах столицы в преддверии зимы, их меняют дважды в год - в середине апреля и в ноябре, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Более 900 знаков безопасности заменили на 257 водоемах столицы в преддверии зимы. Знаки меняем дважды в год — в середине апреля и в ноябре", - говорится в сообщении.
Отмечается, что незадолго до образования льда специалисты "Мосводостока" убирают летние информационные щиты "Купаться запрещено!" и ставят зимние "Выход на лед запрещен!" для предупреждения несчастных случаев.
Подчеркивается, что места установки и количество знаков безопасности подбирают так, чтобы с любой точки берега был виден хотя бы один. Так, на Патриарших и Чистых прудах специалисты заменили по 4 знака, на Царицынских прудах – 47 знаков, а на Серебряно-Виноградном – 30 знаков.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосводостокМоскваГородское хозяйство МосквыОбществоКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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