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Украинские войска выпустили по Зайцево десять ракет из "Града"
Украинские войска выпустили по Зайцево десять ракет из "Града" - РИА Новости, 22.11.2022
Украинские войска выпустили по Зайцево десять ракет из "Града"
Украинские войска выпустили по Зайцево десять ракет из "Града", сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T00:40
2022-11-22T00:40
2022-11-22T00:52
зайцево
донецкая народная республика
сцкк
россия
украина
происшествия
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 22 ноя — РИА Новости. Украинские войска выпустили по Зайцево десять ракет из "Града", сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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зайцево, донецкая народная республика, сцкк, россия, украина, происшествия
Зайцево, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, Украина, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
00:40 22.11.2022 (обновлено: 00:52 22.11.2022)
Украинские войска выпустили по Зайцево десять ракет из "Града"
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Зайцево десять ракет из "Града"