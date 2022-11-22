https://ria.ru/20221122/zaytsevo-1833231448.html

Украинские войска выпустили по Зайцево десять ракет из "Града"

Украинские войска выпустили по Зайцево десять ракет из "Града" - РИА Новости, 22.11.2022

Украинские войска выпустили по Зайцево десять ракет из "Града"

Украинские войска выпустили по Зайцево десять ракет из "Града", сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 22.11.2022

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2022-11-22T00:52

зайцево

донецкая народная республика

сцкк

россия

украина

происшествия

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 22 ноя — РИА Новости. Украинские войска выпустили по Зайцево десять ракет из "Града", сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

зайцево

донецкая народная республика

россия

украина

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зайцево, донецкая народная республика, сцкк, россия, украина, происшествия