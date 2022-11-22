https://ria.ru/20221122/zamorozka-1833375632.html
Госдума приняла во II чтении проект о заморозке накопительной части пенсий
Госдума приняла во II чтении проект о заморозке накопительной части пенсий - РИА Новости, 22.11.2022
Госдума приняла во II чтении проект о заморозке накопительной части пенсий
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении правительственный законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсий на год, до... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T14:57
2022-11-22T14:57
2022-11-22T14:57
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении правительственный законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсий на год, до 2025 года."Законопроект устанавливает в 2025 году аналогичный 2014 - 2024 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование", - говорится в пояснительной записке к документу.В финансово-экономическом обосновании сказано, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 925,9 миллиарда рублей.Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.
https://ria.ru/20221122/pensiya-1833265520.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, пенсионный фонд рф, россия
Госдума РФ, Пенсионный фонд РФ, Россия
Госдума приняла во II чтении проект о заморозке накопительной части пенсий
Госдума приняла во II чтении проект о заморозке накопительной части пенсий до 2025 года
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении правительственный законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсий на год, до 2025 года.
"Законопроект устанавливает в 2025 году аналогичный 2014 - 2024 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование", - говорится в пояснительной записке к документу.
В финансово-экономическом обосновании сказано, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР
на 925,9 миллиарда рублей.
Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.