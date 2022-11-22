https://ria.ru/20221122/zamorozka-1833375632.html

Госдума приняла во II чтении проект о заморозке накопительной части пенсий

Госдума приняла во II чтении проект о заморозке накопительной части пенсий - РИА Новости, 22.11.2022

Госдума приняла во II чтении проект о заморозке накопительной части пенсий

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении правительственный законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсий на год, до... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T14:57

2022-11-22T14:57

2022-11-22T14:57

госдума рф

пенсионный фонд рф

россия

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении правительственный законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсий на год, до 2025 года."Законопроект устанавливает в 2025 году аналогичный 2014 - 2024 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование", - говорится в пояснительной записке к документу.В финансово-экономическом обосновании сказано, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 925,9 миллиарда рублей.Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.

https://ria.ru/20221122/pensiya-1833265520.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, пенсионный фонд рф, россия