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Госдума приняла закон о возрождении производственных аптек - РИА Новости, 22.11.2022
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Госдума приняла закон о возрождении производственных аптек
Госдума приняла закон о возрождении производственных аптек - РИА Новости, 22.11.2022
Госдума приняла закон о возрождении производственных аптек
Госдума на пленарном заседании во вторник сразу после второго чтения приняла в третьем, окончательном чтении закон, который призван возродить практику... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T15:41
2022-11-22T17:52
общество
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник сразу после второго чтения приняла в третьем, окончательном чтении закон, который призван возродить практику изготовления лекарств из субстанций в производственных аптеках.Закон разрешит аптечным организациям, ветеринарным аптечным организациям, имеющим лицензию на фармацевтическую деятельность, при производстве лекарственных препаратов использовать лекарственные средства вместо фармацевтических субстанций, а также исключит запрет на изготовление указанными лицам лекарственных препаратов, зарегистрированных в РФ.Как пояснял РИА Новости первый зампредседателя комитета по охране здоровья, соавтор инициативы Леонид Огуль, закон призван возродить производство в аптеках фармацевтических препаратов в индивидуальных дозировках, которые выписываются врачом под конкретного пациента. Закон, по его словам, обеспечит персонализированный подход в медицине, когда лекарства по назначению врача будут изготавливаться под конкретного человека.Изменения вносятся в закон "Об обращении лекарственных средств". Документ был принял в первом чтении в марте 2021 года.
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общество, здоровье - общество, леонид огуль, россия, госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Леонид Огуль, Россия, Госдума РФ
15:41 22.11.2022 (обновлено: 17:52 22.11.2022)
 
Госдума приняла закон о возрождении производственных аптек

Госдума приняла в окончательном чтении закон, возрождающий производство лекарств в аптеках

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПровизор за работой
Провизор за работой - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник сразу после второго чтения приняла в третьем, окончательном чтении закон, который призван возродить практику изготовления лекарств из субстанций в производственных аптеках.
Закон разрешит аптечным организациям, ветеринарным аптечным организациям, имеющим лицензию на фармацевтическую деятельность, при производстве лекарственных препаратов использовать лекарственные средства вместо фармацевтических субстанций, а также исключит запрет на изготовление указанными лицам лекарственных препаратов, зарегистрированных в РФ.
Как пояснял РИА Новости первый зампредседателя комитета по охране здоровья, соавтор инициативы Леонид Огуль, закон призван возродить производство в аптеках фармацевтических препаратов в индивидуальных дозировках, которые выписываются врачом под конкретного пациента. Закон, по его словам, обеспечит персонализированный подход в медицине, когда лекарства по назначению врача будут изготавливаться под конкретного человека.
Изменения вносятся в закон "Об обращении лекарственных средств". Документ был принял в первом чтении в марте 2021 года.
Лекарства - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 19:08
В России нарастили производство лекарств
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоЛеонид ОгульРоссияГосдума РФ
 
 
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