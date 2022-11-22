15:41 22.11.2022 (обновлено: 17:52 22.11.2022)
Госдума приняла закон о возрождении производственных аптек
Госдума приняла в окончательном чтении закон, возрождающий производство лекарств в аптеках
Провизор за работой. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник сразу после второго чтения приняла в третьем, окончательном чтении закон, который призван возродить практику изготовления лекарств из субстанций в производственных аптеках.
Закон разрешит аптечным организациям, ветеринарным аптечным организациям, имеющим лицензию на фармацевтическую деятельность, при производстве лекарственных препаратов использовать лекарственные средства вместо фармацевтических субстанций, а также исключит запрет на изготовление указанными лицам лекарственных препаратов, зарегистрированных в РФ.
Как пояснял РИА Новости первый зампредседателя комитета по охране здоровья, соавтор инициативы Леонид Огуль, закон призван возродить производство в аптеках фармацевтических препаратов в индивидуальных дозировках, которые выписываются врачом под конкретного пациента. Закон, по его словам, обеспечит персонализированный подход в медицине, когда лекарства по назначению врача будут изготавливаться под конкретного человека.
Изменения вносятся в закон "Об обращении лекарственных средств". Документ был принял в первом чтении в марте 2021 года.
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