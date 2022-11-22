https://ria.ru/20221122/zakonotvorchestvo-1833397500.html

Госдума приняла закон о возрождении производственных аптек

Госдума приняла закон о возрождении производственных аптек - РИА Новости, 22.11.2022

Госдума приняла закон о возрождении производственных аптек

Госдума на пленарном заседании во вторник сразу после второго чтения приняла в третьем, окончательном чтении закон, который призван возродить практику... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T15:41

2022-11-22T15:41

2022-11-22T17:52

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник сразу после второго чтения приняла в третьем, окончательном чтении закон, который призван возродить практику изготовления лекарств из субстанций в производственных аптеках.Закон разрешит аптечным организациям, ветеринарным аптечным организациям, имеющим лицензию на фармацевтическую деятельность, при производстве лекарственных препаратов использовать лекарственные средства вместо фармацевтических субстанций, а также исключит запрет на изготовление указанными лицам лекарственных препаратов, зарегистрированных в РФ.Как пояснял РИА Новости первый зампредседателя комитета по охране здоровья, соавтор инициативы Леонид Огуль, закон призван возродить производство в аптеках фармацевтических препаратов в индивидуальных дозировках, которые выписываются врачом под конкретного пациента. Закон, по его словам, обеспечит персонализированный подход в медицине, когда лекарства по назначению врача будут изготавливаться под конкретного человека.Изменения вносятся в закон "Об обращении лекарственных средств". Документ был принял в первом чтении в марте 2021 года.

https://ria.ru/20221026/lekarstva-1827029057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, леонид огуль, россия, госдума рф