https://ria.ru/20221122/zakonoproekt-1833479522.html

В Госдуме обсудят проект о выходном 31 декабря после отзыва правительства

В Госдуме обсудят проект о выходном 31 декабря после отзыва правительства - РИА Новости, 22.11.2022

В Госдуме обсудят проект о выходном 31 декабря после отзыва правительства

Комитет Госдумы по соцполитике рассмотрит законопроект об установлении выходного 31 декабря после получения отзыва правительства России, отправлен повторный... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T19:31

2022-11-22T19:31

2022-11-22T19:31

общество

ярослав нилов

россия

госдума рф

лдпр

праздники

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Комитет Госдумы по соцполитике рассмотрит законопроект об установлении выходного 31 декабря после получения отзыва правительства России, отправлен повторный запрос, сообщил РИА Новости глава комитета Ярослав Нилов.По словам парламентария, в этом году 31 декабря выпадает на субботу, а в следующем – на воскресенье, "поэтому особой спешки нет, но на будущее это решить надо".В декабре 2020 года парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о выходном 31 декабря. Проект предлагает внести изменение в Трудовой кодекс, согласно которому новогодние каникулы включают 1–6 января и 31 декабря. При этом общее количество дней новогодних каникул, установленное Трудовым кодексом, сохраняется. Сейчас документ находится на рассмотрении нижней палаты. Согласно пояснительной записке к проекту, вступление законопроекта в силу предполагается с 1 января 2024 года.

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ярослав нилов, россия, госдума рф, лдпр, праздники