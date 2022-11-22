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В Госдуме обсудят проект о выходном 31 декабря после отзыва правительства - РИА Новости, 22.11.2022
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В Госдуме обсудят проект о выходном 31 декабря после отзыва правительства
В Госдуме обсудят проект о выходном 31 декабря после отзыва правительства - РИА Новости, 22.11.2022
В Госдуме обсудят проект о выходном 31 декабря после отзыва правительства
Комитет Госдумы по соцполитике рассмотрит законопроект об установлении выходного 31 декабря после получения отзыва правительства России, отправлен повторный... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T19:31
2022-11-22T19:31
общество
ярослав нилов
россия
госдума рф
лдпр
праздники
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Комитет Госдумы по соцполитике рассмотрит законопроект об установлении выходного 31 декабря после получения отзыва правительства России, отправлен повторный запрос, сообщил РИА Новости глава комитета Ярослав Нилов.По словам парламентария, в этом году 31 декабря выпадает на субботу, а в следующем – на воскресенье, "поэтому особой спешки нет, но на будущее это решить надо".В декабре 2020 года парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о выходном 31 декабря. Проект предлагает внести изменение в Трудовой кодекс, согласно которому новогодние каникулы включают 1–6 января и 31 декабря. При этом общее количество дней новогодних каникул, установленное Трудовым кодексом, сохраняется. Сейчас документ находится на рассмотрении нижней палаты. Согласно пояснительной записке к проекту, вступление законопроекта в силу предполагается с 1 января 2024 года.
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общество, ярослав нилов, россия, госдума рф, лдпр, праздники
Общество, Ярослав Нилов, Россия, Госдума РФ, ЛДПР, праздники
19:31 22.11.2022
 
В Госдуме обсудят проект о выходном 31 декабря после отзыва правительства

Комитет Госдумы обсудит проект о выходном 31 декабря после получения отзыва правительства

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Комитет Госдумы по соцполитике рассмотрит законопроект об установлении выходного 31 декабря после получения отзыва правительства России, отправлен повторный запрос, сообщил РИА Новости глава комитета Ярослав Нилов.
"Как только мы получаем отзыв правительства – мы отправили повторно запрос, – мы тут же вынесем на заседание комитета", – сказал он.
По словам парламентария, в этом году 31 декабря выпадает на субботу, а в следующем – на воскресенье, "поэтому особой спешки нет, но на будущее это решить надо".
В декабре 2020 года парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о выходном 31 декабря. Проект предлагает внести изменение в Трудовой кодекс, согласно которому новогодние каникулы включают 1–6 января и 31 декабря. При этом общее количество дней новогодних каникул, установленное Трудовым кодексом, сохраняется. Сейчас документ находится на рассмотрении нижней палаты. Согласно пояснительной записке к проекту, вступление законопроекта в силу предполагается с 1 января 2024 года.
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