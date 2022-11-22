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В Госдуме обсудят проект о выходном 31 декабря после отзыва правительства
В Госдуме обсудят проект о выходном 31 декабря после отзыва правительства - РИА Новости, 22.11.2022
В Госдуме обсудят проект о выходном 31 декабря после отзыва правительства
Комитет Госдумы по соцполитике рассмотрит законопроект об установлении выходного 31 декабря после получения отзыва правительства России, отправлен повторный... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T19:31
2022-11-22T19:31
2022-11-22T19:31
общество
ярослав нилов
россия
госдума рф
лдпр
праздники
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Комитет Госдумы по соцполитике рассмотрит законопроект об установлении выходного 31 декабря после получения отзыва правительства России, отправлен повторный запрос, сообщил РИА Новости глава комитета Ярослав Нилов.По словам парламентария, в этом году 31 декабря выпадает на субботу, а в следующем – на воскресенье, "поэтому особой спешки нет, но на будущее это решить надо".В декабре 2020 года парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о выходном 31 декабря. Проект предлагает внести изменение в Трудовой кодекс, согласно которому новогодние каникулы включают 1–6 января и 31 декабря. При этом общее количество дней новогодних каникул, установленное Трудовым кодексом, сохраняется. Сейчас документ находится на рассмотрении нижней палаты. Согласно пояснительной записке к проекту, вступление законопроекта в силу предполагается с 1 января 2024 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ярослав нилов, россия, госдума рф, лдпр, праздники
Общество, Ярослав Нилов, Россия, Госдума РФ, ЛДПР, праздники
В Госдуме обсудят проект о выходном 31 декабря после отзыва правительства
Комитет Госдумы обсудит проект о выходном 31 декабря после получения отзыва правительства