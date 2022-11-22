https://ria.ru/20221122/yaponiya-1833309490.html
Япония поддержит Украину генераторами и солнечными батареями
Япония поддержит Украину генераторами и солнечными батареями - РИА Новости, 22.11.2022
Япония поддержит Украину генераторами и солнечными батареями
МИД Японии объявил о предоставлении экстренной гуманитарной помощи Украине на общую сумму 2,57 миллиона долларов в виде генераторов и солнечных батарей. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T12:20
2022-11-22T12:20
2022-11-22T12:22
в мире
есимаса хаяси
япония
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мид японии
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ТОКИО, 22 ноя – РИА Новости. МИД Японии объявил о предоставлении экстренной гуманитарной помощи Украине на общую сумму 2,57 миллиона долларов в виде генераторов и солнечных батарей."Сегодня, 22 ноября, правительство Японии приняло решение направить экстренную помощь на сумму около 2,57 миллиона долларов в качестве мер поддержки энергетического сектора на Украине в зимний период", - отметил в ходе пресс-конференции глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси.По словам министра, в условиях, "когда дни становятся холоднее и короче, данная поддержка является очень важной для тех, кто не может пользоваться оборудованием для обогрева или освещения в связи с отключениями электроэнергии".
https://ria.ru/20221122/ukraina-1833302912.html
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в мире, есимаса хаяси, япония, украина, мид японии
В мире, Есимаса Хаяси, Япония, Украина, МИД Японии
12:20 22.11.2022 (обновлено: 12:22 22.11.2022)
Япония поддержит Украину генераторами и солнечными батареями
Глава МИД Японии Хаяси: страна предоставит Украине генераторы и солнечные батареи