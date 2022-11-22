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Япония поддержит Украину генераторами и солнечными батареями - РИА Новости, 22.11.2022
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Япония поддержит Украину генераторами и солнечными батареями
Япония поддержит Украину генераторами и солнечными батареями - РИА Новости, 22.11.2022
Япония поддержит Украину генераторами и солнечными батареями
МИД Японии объявил о предоставлении экстренной гуманитарной помощи Украине на общую сумму 2,57 миллиона долларов в виде генераторов и солнечных батарей. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T12:20
2022-11-22T12:22
в мире
есимаса хаяси
япония
украина
мид японии‎
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ТОКИО, 22 ноя – РИА Новости. МИД Японии объявил о предоставлении экстренной гуманитарной помощи Украине на общую сумму 2,57 миллиона долларов в виде генераторов и солнечных батарей."Сегодня, 22 ноября, правительство Японии приняло решение направить экстренную помощь на сумму около 2,57 миллиона долларов в качестве мер поддержки энергетического сектора на Украине в зимний период", - отметил в ходе пресс-конференции глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси.По словам министра, в условиях, "когда дни становятся холоднее и короче, данная поддержка является очень важной для тех, кто не может пользоваться оборудованием для обогрева или освещения в связи с отключениями электроэнергии".
https://ria.ru/20221122/ukraina-1833302912.html
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в мире, есимаса хаяси, япония, украина, мид японии‎
В мире, Есимаса Хаяси, Япония, Украина, МИД Японии‎
12:20 22.11.2022 (обновлено: 12:22 22.11.2022)
 
Япония поддержит Украину генераторами и солнечными батареями

Глава МИД Японии Хаяси: страна предоставит Украине генераторы и солнечные батареи

CC BY 2.0 / mike george / flagsФлаги Японии на улице Токио
Флаги Японии на улице Токио - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
CC BY 2.0 / mike george / flags
Флаги Японии на улице Токио . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 22 ноя – РИА Новости. МИД Японии объявил о предоставлении экстренной гуманитарной помощи Украине на общую сумму 2,57 миллиона долларов в виде генераторов и солнечных батарей.
"Сегодня, 22 ноября, правительство Японии приняло решение направить экстренную помощь на сумму около 2,57 миллиона долларов в качестве мер поддержки энергетического сектора на Украине в зимний период", - отметил в ходе пресс-конференции глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси.
По словам министра, в условиях, "когда дни становятся холоднее и короче, данная поддержка является очень важной для тех, кто не может пользоваться оборудованием для обогрева или освещения в связи с отключениями электроэнергии".
Флаг Великобритании и флаг Украины на здании резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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В миреЕсимаса ХаясиЯпонияУкраинаМИД Японии‎
 
 
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