https://ria.ru/20221122/yaponiya-1833309490.html

Япония поддержит Украину генераторами и солнечными батареями

Япония поддержит Украину генераторами и солнечными батареями - РИА Новости, 22.11.2022

Япония поддержит Украину генераторами и солнечными батареями

МИД Японии объявил о предоставлении экстренной гуманитарной помощи Украине на общую сумму 2,57 миллиона долларов в виде генераторов и солнечных батарей. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T12:20

2022-11-22T12:20

2022-11-22T12:22

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ТОКИО, 22 ноя – РИА Новости. МИД Японии объявил о предоставлении экстренной гуманитарной помощи Украине на общую сумму 2,57 миллиона долларов в виде генераторов и солнечных батарей."Сегодня, 22 ноября, правительство Японии приняло решение направить экстренную помощь на сумму около 2,57 миллиона долларов в качестве мер поддержки энергетического сектора на Украине в зимний период", - отметил в ходе пресс-конференции глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси.По словам министра, в условиях, "когда дни становятся холоднее и короче, данная поддержка является очень важной для тех, кто не может пользоваться оборудованием для обогрева или освещения в связи с отключениями электроэнергии".

https://ria.ru/20221122/ukraina-1833302912.html

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в мире, есимаса хаяси, япония, украина, мид японии‎